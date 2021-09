LIVE MN - Bakayoko: "Ritrovo un Milan più forte. Questa è la mia casa, spero di restare qui a lungo"

Benvenuti nella sale della conferenze di Milanello dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese che il Milan ha preso dal Chelsea in prestito per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Restate con noi e seguite tutte le sue dichiarazioni grazie al live testuale di Milannews.it!!!

Che Milan ritrovi?

"Mi ricordo bene il mio ultimo match contro la Spal, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci in Champions. Per me è bello essere tornato, con un Milan in Champions League. E' un Milan più forte rispetto a quello che avevo lasciato, sono davvero felice".

Conosci bene l'ambiente rossonero. Questo ti carica?

"Ho un grande rapporto con i tifosi del Milan. All'inizio non era stato facile, ma poi le cose sono migliorate e sono riuscito a guadagnarmi anche l'affetto dei tifosi".

Cosa ti chiede mister Pioli e cosa puoi dare in più rispetto agli altri centrocampisti?

"Ho parlato subito con il mister in modo molto sereno. Io farò il massimo per dare il mio contributo. La squadra sta andando bene, io porterò la mia esperienza".

Che rapporto hai con Paolo Maldini?

"Io e Paolo abbiamo un ottimo rapporto. Lui mi ha aiutato molto quando sono arrivato al Milan, mi è stato vicino nei momenti difficili. E' una grande persona, ho imparato tanto al suo fianco".

E' più forte questo Milan rispetto a quello che avevi lasciato?

"Sì, questo Milan è diverso, ci sono anche tanti francesi. La squadra è più forte, non vedo l'ora di giocare insieme ai miei nuovi compagni e conquistare tanti risultati positivi".

Ti senti a casa al Milan? Vuoi vincere lo scudetto?

"Spero di restare qui anche dopo questi due anni in prestito, tutti sanno quanto sono attaccato a questo club che considero la mia casa. Quando sei al Milan devi puntare sempre al massimo, darò il massimo per vincere più trofei possibili".

Ti sono pesati i tanti prestiti degli ultimi anni?

"A questo punto della mia carriera ho bisogno di stabilità dopo tutti questi prestiti, quindi spero di restare a lungo al Milan. Farò tutto il possibile affinché ciò accada".

Ti senti pronto a giocare subito?

"Il centrocampo del Milan è forte, io sono pronto a mettermi a disposizione. Darò il massimo ogni giorno, poi toccherà al mister decidere chi gocherà".

Che Kessie hai ritrovato?

"Mi trovo bene con lui. E' cresciuto e migliorato tanto sotto tutti gli aspetti, sono felice di ritrovarlo. Sul suo futuro posso dire che spero che possa restare al Milan".

Hai già parlato con Ibrahimovic?

"Ieri abbiamo parlato un po' durante l'allenamento. Tutti conoscono Zlatan e la sua carriera, dobbiamo guardare tutti a lui come un esempio e replicare la sua professionalità. Sono felice di poter giocare con lui".

Come hai visto da fuori il Milan di Pioli?

"Ho fatto solo due allenamenti, ascolterò sempre i consigli e le indicazioni del mister. Per ora non mi sembrano molto diverse da quelle che mi dava Gattuso".

Quali sono le squadre da battere per vincere lo scudetto?

"Sicuramente il Milan è in corsa, lo scorso anno è arrivato secondo e ci è andato vicino. Ma la cosa più importante è guardare partita dopo partita, anche per valutare gli altri club".

Ti trovi meglio in un centrocampo a due o a tre?

"Le mie prestazioni saranno le stesse, io non gioco da solo ma insieme ad una squadra. Sarà il mister a scegliere il modulo, io darò il massimo sempre".

Sei tornato al Milan dopo due anni. Hai trovato qualche differenza che ti ha impressionato di più?

"Dal primo momento che sono tornato ho visto dei cambiamenti importanti a Milanello. Il club è cresciuto tanto in questi ultimi due anni, sono davvero contento di essere qui".

Quanto sei stato vicino al ritorno al Milan nella scorsa stagione?

"Ci sono state delle trattative, ma non so quanto sono stato vicino a tornare qui. Ma ora non è importante questo, la cosa più importante è essere tornato qui".

Al Milan ritrovi Giroud e Tomori con cui hai giocato al Chelsea...

"Ho parlato con loro anche prima di tornare qui. Mi hanno incoraggiato a tornare qui".

Cosa ti è mancato di più del Milan in questi due anni?

"Mi è mancato tutto, Milano, la gente, il club, i tifosi. Sono tornato spesso a Milano con la mia famiglia in questi anni, sono felice di essere qui".

Cosa puoi trovare nel Milan che non hai ancora avuto nella tua carriera?

"Io voglio cercare di essere contento al Milan e cercare di vincere più trofei possibili".

- Finisce così la conferenza stampa di presentazione di Tiemoué Bakayoko.