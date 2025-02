live mn Bologna-Milan (2-1): triplice fischio, crollo totale

22.42 - Era dal 2016 che il Bologna non batteva il Milan, addirittura dal 2002 che non lo batteva al "Dall'Ara". Il Milan di Sergio Conceiçao riesce anche in questo record. C'è poco da dire sulla partita, buttata via dopo essere andati all'intervallo in vantaggio con Rafa Leao. Pari bolognese rivedibile per un controllo probabilmente irregolare di Fabbian, ingiustificabile il 2-1 per come è arrivato. Una squadra che non riesce mai a stare sul pezzo per 90'. Champions League compromessa, non tanto per gli 8 punti di distacco sulla Juventus che sarebbero teoricamente ancora recuperabili. Ma perché ormai le squadre davanti al Milan sono troppe. A oggi i rossoneri sono ottavi, persino fuori dalla Conference League.

90' +5 - Triplice fischio. Perdiamo anche questa.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

88' - Leao si conquista un fallo.

86' - La classifica recita: Juventus 49, Lazio 47, Bologna 44, Fiorentina 42, Milan 41. Con questo scenario siamo fuori da tutto.

84' - Cambio anche per il Milan: fuori Jimenez, dentro Abraham.

84' - Ultimo cambio per il Bologna: fuori De Silvestri, dentro Calabria.

82' - Da una rimessa laterale riceve palla Cambiaghi sulla sinistra, traversone a centro area con Ndoye che anticipa Pavlovic e mette il pallone in rete.

82' - Gol del Bologna con Ndoye.

81' - RISCHIA IL MILAN! Sugli sviluppi di calcio d'angolo Casale prende il tempo a Thiaw e di testa manda il pallone sul palo. La palla resta in campo e Cambiaghi ha una grande chance, mandando il pallone alto.

80' - Dallinga ingaggia subito un duello con Pavlovic e guadagna un calcio d'angolo.

79' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Castro e Dominguez, dentro Dallinga e Cambiaghi.

78' - Ecco subito Jovic, colpo di testa senza pretese del serbo che Skorupski para senza problemi.

77' - Sesta presenza per Luka Jovic in questo campionato. La sua ultima presenza in A il 26 gennaio contro il Parma, dove ha giocato gli ultimi 13'.

76' - Secondo cambio per il Milan: esce Gimenez, entra Jovic.

74' - Reijnders entra in area, tiro murato da De Silvestri: calcio d'angolo.

72' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Ferguson e Fabbian, dentro Pobega e Odgaard.

70' - Ultimi venti minuti di gioco. Un solo cambio fin qui.

68' - Jimenez affonda sulla destra, mette in mezzo ma Casale salva in corner.

67' - Tentativo velleitario dalla distanza di Castro. Conclusione inguardabile. Miranda poco dopo dalla distanza manda alto di poco.

65' - Il Milan ha ripreso coraggio.

64' - MUSAH! Grande ripartenza del Milan con l'americano che ha un'autostrada davanti a sé ed è bravo a liberarsi in dribbling dei difensori bolognesi, ma la sua conclusione è deviata in corner da Skorupski.

61' - Primo cambio per il Milan: esce un deludente Joao Felix, entra Pulisic.

59' - Dominguez è un pericolo costante. Thiaw lo ferma al limite dell'area.

54' - Ammonito anche Thiaw. Fallo su Dominguez.

53' - Intervento falloso di Casale su Joao Felix: cartellino giallo per il bolognese.

52' - Bologna che prende coraggio dopo il gol del pareggio.

50' - Gol convalidato.

49' - Check in corso.

48' - Da un calcio di punizione la palla carambola su Fabbian e poi su Castro che da due passi supera Maignan.

48' - Pareggio del Bologna con Castro.

47' - Errore di Pavlovic, Theo hernandez deve intervenire fallosamente per evitare che Ndoye si involi in rete. Giallo per il francese.

46' - Le due squadre tornano in campo con gli stessi effettivi.

21.50 - SI RIPARTE!

21.33 - Partita non semplice, quella del Dall'Ara. Bologna che ci mette la fisicità ma anche la qualità dei suoi giovani, su tutti Dominguez che ha messo in grossa difficoltà la retroguardia rososnera. Milan che poteva sbloccarla dopo 21 secondi con Santi Gimenez. Il messicano si rifà al 43' con un bell'assist per Rafa Leao che segna un gol a modo suo, sfruttando potenza e velocità, vincendo il duello con De Silvestri e superando Skorupski in uscita. Milan che sa soffrire, che ha lasciato spesso l'iniziativa all'avversario e che ha provato a colpire in ripartenza, cercando di mettere in difficoltà la difesa alta dei felisinei. Da sottolineare l'arbitraggio all'inglese di Mariani, che ha fischiato pochissimo e facendo scattare qualche malumore tra i giocatori e sugli spalti.

45' + 1 - Finisce il primo tempo, Milan avanti grazie a una rete di Rafa Leao al 43'.

45' + 1 - Castro per Ferguson, traversone verso il centro area con Maignan che in uscita ferma l'azione.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Decimo gol in Serie A per Rafa Leao, il sesto in campionato.

43' - Il Milan sfrutta la linea alta del Bologna e colpisce. Da un lungo rilancio c'è la spizzata di testa per Gimenez che trova Leao che vince il duello con De Siilvestri e supera Skorupski in uscita.

43' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RAFA LEAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

42' - Imprecisione da parte del Milan nello sviluppo della manovra, con conseguenze negative sul numero di occasioni create.

40' - Siamo agli sgoccioli del primo tempo: sembra essere il Bologna la squadra con più energie per cercare il vantaggio fino al momento dell'intervallo.

38' - IL MILAN RISCHIA DUE VOLTE! Gran numero di Dominguez che entra in area ma Maignan lo mura. Poi è la volta di Beukema che azzecca un bel traversone sul quale per poco non ci arriva Fabbian.

36' - Musah spreca una buona azione offensiva con un traversone dalla destra sbagliato. L'americano calibra male la potenza del traversone.

35' - Joao Felix non riesce a entrare in panchina. Iniziativa del portoghese che sbaglia il suggerimento e regala palla al Bologna.

34' - Scontro Theo-Castro al limite dell'area. Sceneggiata dell'argentino, l'arbitro lascia proseguire.

33' - Ci prova Dominguez dalla distanza, rasoterra parato da Maignan.

30' - OCCASIONE MILAN! Gran ripartenza dei rossoneri con Alex Jimenez che pesca in profondità Fofana: contatto con Ndoye e per l'ennesima volta Mariani lascia proseguire.

28' - Duello Jimenez-Dominguez, punizione Bologna.

27' - L'arbitraggio di Mariani è all'inglese, per usare un eufemismo.

26' - Azione viziata da un fallo di De Silvestri su Theo Hernandez, non sanzionato.

25' - RISCHIA IL MILAN! Grande veritcalizzazione di Ferguson per Ndoye che si invola in area ma manda il pallone fuori. Bravo nell'occasione Pavlovic che di mestiere è riuscito a ostacolare lo svizzero al momento della conclusione.

21' - Intervento su Leao al limite dell'area, di nuovo l'arbitro Mariani sceglie di non intervenire.

20' - Allo stato attuale delle cose, il Milan aggancerebbe in classifica la Fiorentina a 42 punti. Con loro anche il Bologna.

18' - Casale allarga il braccio e colpisce Leao a centrocampo. Punizione per i rossoneri.

16' - MUSAH! Ecco il primo tiro in porta, è dello statunitense che defilato sulla destra prova lo stesso la conclusione, con Skorupski che salva in corner.

15' - Primo quarto d'ora di gioco. Meglio il Bologna, ma di fatto nessuno dei due portieri è stato mai impegnato.

12' - Prima giocata di Leao che pesca in profondità Joao Felix, fermato forse fallosamente. Ma l'arbitro lascia proseguire.

11' - Occhio a Dominguez, fin qui sulla sinistra molto pericoloso.

8' - Prime battute della partita che vedono il Bologna più deciso a passare in vantaggio. Milan pericoloso dopo 21 secondi ma che poi ha lasciato l'iniziativa ai padroni di casa che stanno spingendo molto in questi minuti.

5' - Un diffidato in campo tra i rossoneri, è Yunus Musah.

4' - Cori da parte dei tifosi del Milan all'indirizzo della proprietà. Il bersaglio è Gerry Cardinale, invitato a cedere il club.

3' - Milan questa sera in completo bianco. Bologna in classico rossoblù, calzoncini e calzettoni blu.

2' - THIAW RISCHIA! Bologna vicino al gol con Dominguez che affonda e mette in mezzo calciando forte. Deviazione di Thiaw che finisce fuori di poco. Il tedesco poteva fare un altro autogol, dopo quello contro il Torino.

1' - GIMENEZ! OCCASIONE PER IL MILAN DOPO 21 SECONDI!!!! Il messicano riceve da Musah e ha tutta la porta davanti ma col sinistro spara alto.

20.46 - SI PARTE!

Amici di MilanNews.it, benvenuti dal "Renato Dall'Ara" di Bologna dove si recupera la partita valida per la 9ª giornata di campionato. L'incontro era programmato originariamente per il 26 agosto ma il maltempo che aveva colpito l'Emilia-Romagna nei giorni precedenti l'incontro aveva suggerito alla Lega Calcio la decisione di optare per il rinvio.

Dopo una striscia di 7 risultati utili consecutivi, il Bologna ha visto frenare bruscamente la sua corsa col ko contro il Parma al "Tardini". Rossoblù che hanno posto le basi sulla loro rimonta in classifica grazie all'ottimo lavoro al "Dall'Ara" dove hanno vinto 6 delle ultime 8 partite, con gli unici stop del 2-2 contro la Roma e il ko contro il Verona datato 30 dicembre. Bologna particolarmente prolifico in casa, da 5 partite segna sempre almeno 2 reti. Milan dal percorso deficitario in trasferta: 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima è la più recente contro il Torino. Imbarazzante l'approccio della squadra di Sergio Conceiçao: dal suo arrivo in panchina la squadra ha segnato la miseria di 2 reti nei primi tempi.

Confronto numero 187 tra le due squadre, con 52 vittorie del Bologna, 87 del Milan e 47 pareggi. Milan in serie positiva da 17 partite, con l'ultimo successo del Bologna arrivato a "San Siro" nel gennaio 2016 con gol di Giaccherini. Limitatamente alle sfide giocate al "Dall'Ara", il Bologna non vince dal marzo 2002. Da allora 13 vittorie del Milan e 5 pareggi. Vincenzo Italiano non ha mai pareggiato contro il Milan. Negli 8 precedenti ha ottenuto 3 vittorie e 5 sconfitte.

Sedicesima formazione differente in sedici partite per Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Rispetto alla partita contro il Torino manca Christian Pulisic, mentre si rivede Youssuf Fofana. Nel Bologna solo panchina per Davide Calabria, arrivato proprio dal Milan nel mercato invernale. Non sarà titolare nemmeno Tommaso Pobega, che Italiano ha schierato dal 1' nelle ultime partite. Il centrocampista è ancora di proprietà dei rossoneri.

La coppia di centrali Thiaw-Pavlovic per la terza partita consecutiva. Scelta che sembra quella definitiva per quel che riguarda il tecnico portoghese, che ha chiare le gerarchie in merito. L'accoppiata del tedesco col serbo diventa la più utilizzata, al pari di Thiaw-Gabbia che era la prediletta di Paulo Fonseca.

FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA - MILAN

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Calabria, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Mariani

ASSISTENTI: Lo Cicero e Mastrodonato

IV UFFICIALE: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna