live mn - Borussia Dortmund-Milan (0-0) - Pareggio che sta strettissimo ai rossoneri, troppe occasioni sprecate!

Pareggio a reti bianche tra Borussia Dortmund e Milan. Rossoneri a quota due punti in classifica dopo due giornate. Risultato che sta strettissimo ai rossoneri, che ha avuto molte occasioni pericolose sia nel primo tempo che nella ripresa. Prestazione non bellissima della squadra di Pioli, ma che sicuramente esce con fiducia da una trasferta complicata.

94' Finisce qui. 0-0.

91' Contatto dubbio in area Borussia, con Nmecha che trattiene Florenzi. Per Marciniak non c'è nulla.

90' Tre minuti di recupero.

89' Destro a giro dal limite di Nmecha, conclusione che termina fuori di poco.

88' Musah ammonito.

87' OCCASIONISSIMA MILAN! Apertura di Leao per Chukwueze che a tu per tu con Kobel si fa ipnotizzare. Sulla respinta arriva Reijnders che da fuori area fa la barba al palo.

85' Palla verticale di Adli su Chukwueze che galleggia sulla linea laterale, converge al centro e concude, palla fuori di poco.

83' Cambio nel Borussia: fuori Fulkrug, dentro Moukoko.

81' OCCASIONE MILAN! Cross di Leao da sinistra, Theo Hernandez arriva come un treno sul secondo palo, impatta di testa ma mette poco alto sopra la traversa.

79' Cartellino giallo per Hummels che ferma Leao in ripartenza.

78' Ci prova anche Emre Can dalla distanza, conclusione fuori.

74' Altra conclusione del Borussia, questa volta con Bynoe-Gittens che mette alto da buona posizione.

73' Schlotterbeck conclude da fuori area, Maignan blocca senza difficoltà.

70' Cambio nel Borussia: fuori Reus e Malen, dentro Bynoe-Gittens e Nmecha

68' Triplo cambio Milan: fuori Calabria, Pulisic e Giroud, dentro Florenzi, Chukwueze e Okafor.

63' Cambio nel Borussia: fuori Brandt, dentro Adeyemi.

60' Chance Milan: Pulisic apre per Leao che prova a tornare dallo statunitense ma sbagla tutto.

57' Cambio nel Milan: fuori Pobega, dentro Adli.

53' OCCASIONE MILAN! Accelerazione di Pobega, cross in area ma Schlotterbeck libera. Sulla respinta arriva Musah che serve Leao, assist per Pulisic che si gira e calcia. Para di bagher Kobel.

50' Sullo sviluppo del corner, Pobega gira di testa ma non trova la porta.

49' Prima accelereazione in cooperativa della Theao, corner per i rossoneri.

45' Si riparte!

Gara piena di emozioni al BVB Stadion. Prestazione non bellissima ma efficace dei rossoneri, che faticano quando il Borussia attacca in tanti uomini. Troppe disattenzioni e imprecisioni, soprattutto di Calabria, sempre in ritardo su Malen, l'uomo più pericolo dei gialloneri. Tante occasioni anche per i rossoneri, che sprecano troppo davanti.

45' Fine primo tempo.

44' OCCASIONE MILAN! Grandissima giocata di Leao sulla sinistra, cross sballato sul quale arriva Musah e rimette in mezzo per Pobega che calcio di sinistro. Tiro che viene rimpallato e arriva a Theo, destro secco che termina fuori.

42' Rossoneri in confusione, che rischiano di subire gol da rimessa laterale: conclusione di Bensabaini, bravo Maignan a coprire il proprio palo.

41' Ingenuità di Tomori ma non ne aprofitta Reus che calcia male.

37' OCCASIONE MILAN! Corner per i rossoneri, libera il Borussia ma Calabria è bravo a rimettere dentro di testa per Giroud che a tu per tu con Kobel mette incredibilmente alto.

35' Altra occasione per il Dortmund. Traversone di Can, buco incredibile di Thiaw che lascia Brandt solo in area ma il tedesco prova una rovescita complicata.

32' Punizione Borussia con Reus. Il fantasista tedesco cerca il secondo palo ma la conclusione termina alta.

31' Brutto errore di Calabria in uscita, Fulkrug ne approfitta e calcia di mancino dal limite, Maignan para in qualche modo.

27' Occasione Borussia. Mancino di Malen dal limite, conclusione che termina fuori di pochissimo. Rischio per i rossoneri.

25' Terzo giallo del match: ammonito Emre Can.

24' Punizione Dortmund, Bensebaini colpisce di testa ma mette alto sopra la traversa.

23' Ammonizione anche per Reijnders.

21' Grandissimo intervento di Thiaw, che ferma Brandt in ripartenza.

20' Incredibile ripartenza del Milan guidata da Theo, apertura a sinistra per Leao che spreca tutto con un cross totalmente sbaglio.

18' Acclerazione di Leao sulla sinistra, Schlotterbeck è costetto al fallo per fermare il portoghese che gli costa anche il cartellino giallo.

15' Sullo sviluppo del corner, Thiaw sovrasta tutti ma non trova la porta di pochi centimetri.

14' Pulisic recupera un pallone vagante sulla trequarti giallonera e guadagna un corner.

11' Corner Dortmund, traversone di Brandt ma Maignan fa suo il pallone.

8' Altra accelereazione di Malen sulla sinistra, Calabria superato, cross in mezzo ma questa volta Thiaw è attento e libera l'area.

5' Occasione anche per il Borussia. Thiaw spazza via male, Malen conclude in area di rigore ma non trova la porta.

3' SUBITO MILAN! Bellissima uscita palla a terra di Reijnders, assist per Pobega in profondità che viene lanciato verso Kobel, ma Hummels recupera e devia in corner il tiro.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Borussia Dortmund-Milan, match valido per il secondo turno dei gironi di Champions League. Dopo il pareggio alla prima giornata contro il Newcastle, i rossoneri vogliono dare un segno importante in questo match, così da inidirizzare anche il discorso qualificazione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Queste le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Milan di Champions League.

DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. A disp.: Meyer, Lotka, Reyna, Nmecha, Haller, Wolf, Moukoko, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens. All. Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello; Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)