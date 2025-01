live mn Carpi-Milan Futuro (0-0): pareggio un po' stretto ai rossoneri, la traversa di Stalmach grida vendetta

95' Triplice fischio, Carpi-Milan Futuro termina 0-0.

94' Ci prova ancora Sandri da fuori, palla alta e di molto.

93' Ammonito Longo che tira una spallata a Sorzi mentre sta rinviando.

92' Ammoniti Coubis e Casarini per proteste.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Cambi per il Milan Futuro: fuori Liberali e Stalmach, dentro Longo e Malaspina.

86' Ammonito Magrassi per aver ostacolato il rinvio del portiere avversario.

85' Occasione Milan Futuro! Sorzi nega il gol a Magrassi andando giù bene sul tiro piazzato del numero 99 rossonero da ottima posizione. Milan Futuro ancora vicino al gol.

83' Cambio per il Carpi: esce Saporetti ed entra Amayah.

81' Azione insistita di Magni sulla destra, cross in mezzo e colpo di testa di Minotti che termina sul fondo non di molto. Il Milan spinge nel finale.

80' Ammonito Nardi per una sbracciata su Sandri.

79' Cambio per il Carpi: fuori Contiliano, dentro Nardi.

76' Uscita provvidenziale di Sorzi che anticipa Magrassi lanciato a rete.

74' Traversa clamorosa di Stalmach con un destro di prima in girata davvero splendido. Sfortunatissimo il polacco.

73' Azione Milan, da sinistra a destra, avvolgente. Il cross di Fall però è sbilenco e non trova Stalmach libero sul secondo palo.

72' Liberali tira a botta sicura dopo un batti e ribatti in aria, la conclusione del 10 è ribattuta quasi sulla linea.

71' Doppio cambio per il Carpi: fuori Calanca e dentro Verza, fuori Puletto e dentro Stanzani.

70' Cambio per il Milan Futuro: esce Sala, entra Fall.

69' Grande giocata di Liberali per arrivare al tiro da fuori, il tiro del numero 10 rossonero è deviato in angolo.

65' Colpo di testa di Saporetti che esce di poco. Pericolo per il Milan Futuro, retroguardia disattenta.

60' Colpo di testa in tuffo di Sia sugli sviluppi di un corner, conclusione fuori di molto.

57' Ammonito Figoli per aver fermato fallosamente Coubis partito in contropiede.

56' Partita spezzettata da numerosi falli da una parte e dall'altra.

54' Sala recupera palla sulla trequarti in posizione molto pericolosa ma poi sbaglia la misura dell'imbucata per Magrassi.

51' Diagonale decisiva di Magni che salva un col fatto.

49' Cross basso di Bozzolan, il Carpi di rifugia in angolo. Nulla di fatto per il Milan Futuro sul corner.

48' Sandri prova il sinistro da lontano, palla alta sulla traversa di non molto.

46' Comincia la ripresa, pallone al Milan Futuro.

- Esce Cortesi per il Carpi, dentro Casarini.

Prima frazione di gioco bloccata e sporca, nessuna delle due squadre è riuscita ad avere una manovra fluida ed efficace. Meglio il Carpi per intensità e possesso palla, ma non si registrano occasioni clamorose né da una parte e né dall'altra.

46' Fine primo tempo.

46' Sia stoppa in area, scarico all'indietro per Sandri che dal limite spara alto. Occasione sprecata.

45' Un minuto di recupero.

43' Punizione dal limite per il Carpi, Puletto spara altissimo.

39' Liberali prova la conclusione dal limite, tiro totalmente sbilenco.

37' Liberali prova a sfondare in area da destra, tiro rimpallato. Sulla ripartenza Carpi ammonito Sandri per aver trattenuto vistosamente l'avversario.

36' Tanto gioco a centrocampo, contrasti e rimpalli. Manovra delle due squadre poco fluida, partita per ora bruttina.

32' Il Carpi si affida molto alle discese sulla fascia sinistra di Cortesi, per ora regge il Milan Futuro.

27' Possesso palla prolungato del Carpi, il Milan Futuro ha difficoltà nel recupero.

24' È comunque sempre il Carpi a fare la partita, il Milan Futuro si affida alle ripartenze. Per ora partita bloccata.

20' Stalmach recupera palla in zona pericolosissima, recupera molto bene la difesa del Carpi e l'azione si spegne con un dribbling non riuscito di Magrassi.

18' Azione pericolosa del Carpi con un cross dal fondo, Stalmach spazza forte in angolo.

16' Ingresso in area di Liberali dalla destra, il cross a rientrare di sinistro non trova nessun compagno. Milan Futuro ora più spigliato.

14' Primo squillo Milan! Tiro di prima di Sia su assist di Magni, Sorzi si rifugia in angolo.

12' Spinge il Carpi, ma il cross di Cortesi è impreciso. Milan Futuro con qualche difficoltà nello sviluppo della manovra.

9' Indecisione di Magni in fase di alleggerimento, decisiva l'uscita tempestiva di Nava.

8' Rossoneri che provano a giocare di sponda con il nuovo arrivato Magrassi, il Carpi chiude bene.

6' Conclusione da fuori di Puletto, deviata. Primo angolo per il Carpi. Nulla di fatto sul corner per i padroni di casa.

3' Recupero palla alto del Carpi, ci pensa Magni a risolvere la situazione spazzando via un cross dal fondo.

2' Il Carpi ci prova con dei cross dai lati, blocca con facilità Nava.

1' Occasione Milan! Palla geniale di Liberali per il taglio di Sia da sinistra. Lo stop dell'attaccante è però difettoso.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Carpi.

- Ingresso in campo della due squadre. Maglia bianca per il Carpi, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve comincia il 2025 calcistico del Milan Futuro. La squadra di Bonera, che sta sgomitando in zona playout, va a giocare in casa del Carpi in un match valido per la 21^ giornata del girone B di Serie C. Aggregati dalla Primavera, visto che Torriani, Raveyre, Zeroli, Vos, Traore e Camarda sono in Arabia con Conceiçao, ci sono Ibrahimovic, Liberali, Dutu e Sala. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

CARPI: Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Pinelli, Calanca, Figoli, Contiliano, Puletto, Cortesi, Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Mazzali, Visani, Mandelli, Amayah, Casarini, Campagna, Nardi, Stanzani. All. Cristian Serpini.

MILAN FUTURO (4-3-3): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Stalmach, Sandri, Sala; Liberali, Magrassi, Sia. A disp. Pittarella, Dutu, D'Alessio, Malaspina, Gala, Fall, Omoregbe, Longo, Ibrahimovic. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Cappai di Cagliari

ASSISTENTI: Cantatore e Galieni.

IV UFFICIALE: Frazza.