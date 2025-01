live mn Como-Milan (1-2): rossoneri brutti ma serviva la vittoria e vittoria è stata

FINE PARTITA. COMO-MILAN 1-2: finisce in rissa una delle partite più complicate per i rossoneri e sicuramente la vittoria più brutta. Alla fine sono arrivati i tre punti ed è quello ciò che conta. Dopo un primo tempo orribile, anche nel secondo - nonostante il triplo cambio - il Milan soffre enormemente e va sotto meritatamente a causa di Diao. Con l'ingresso di Gabbia cambia la partita: decisivo in occasione del gol di Theo al 71'. Cinque minuti dopo invenzione di Abraham per Leao che raddoppia e la ribalta clamorosamente. Solite difficoltà in difesa e di atteggiamento, ma alla fine il Milan la vince e, ripetiamo, questo è quello che conta. Da valutare gli infortuni di Pulisic e Thiaw.

92' CHE RISCHIO PER IL MILAN! Fadera punta Jimenez e calcia forte in mezzo: Belotti la sfiora e la toglie dalla disponibilità di Gabrielloni che era solo davanti alla porta. Sulla continuazione cross sul secondo palo sempre per Belotti che di testa non trova la porta

90' Quattro minuti di recupero

90' Ultimi due cambi per il Como: dentro Belotti e Verdi per Cutrone e Diao. Il Milan ora in trincea

86' MIRACOLO DI MAIGNAN! Grande parata di Maignan che di istinto con il piede riesce a respingere la puntata ravvicinatissima di Cutrone su suggerimento di Kempf. Provvidenziale Mike qui!

86' Ennesimo giallo per il Milan: ammonito Leao

85' Tutto per tutto per Fabregas: fuori Dossena, dentro la punta Gabrielloni

84' Si rivede il Como! Cross panoramico per la torre di Kempf per Dossena che può provare solo una girata contorta che finisce totalmente fuori misura

82' Il Como ora mette pressione alla difesa rossonera che non deve commettere l'errore di schiacciarsi troppo...

76' LA RIBALTA IL MILAN! RAFA LEAO! INCREDIBILE! I rossoneri riescono a rimontare, dopo una gara in apnea. Grandissima palla di Abraham per Leao che attacca lo spazio e con dolcezza mette il pallone alle spalle di Butez. 2-1 Milan in cinque minuti!

73' Cambio anche nel Como: esce Engelhardt ed entra Perrone

72' Conceicao vuole giustamente i tre punti: esce Fofana ed entra Camarda

71' GOOOL DEL MILAAAN! Segna Theo Hernandez! Angolo battuto sul secondo palo dove Gabbia di testa fa la sponda, il pallone finisce a Theo che di fatto svirgola ma genera una traiettoria che scavalca lemme lemme Butez. 1-1 per il Milan che è ancora vivo, incredibilmente! Gabbia rimane anche a terra per un colpo al volto

67' Ci prova di testa il neo entrato Gabbia, senza successo

66' Arriva il primo giallo per il Como: ammonito Kempf. Problemi probabili anche per Thiaw: sostituito in favore di Gabbia

60' GOL COMO. Gol sbagliato, gol subito, meritatamente. Segna il nuovo acquisto Diao che fulmina Maignan dopo non aver trovato alcuna opposizione da parte di Theo. Prestazione oscena del Milan

60' INGENUO JIMENEZ! Trovato tra le linee in posizione regolare Jimenez tira dritto invece di aprire per Reijnders e sciupa un'occasione enorme.

56' Festival del giallo: il quinto ammonito è Musah. Due sanzionati erano usciti, due sono subito stati iscritti sul taccuino di Manganiello

53' Quarto giallo per il Milan: ammonito Jimenez, un po' ingenuo. Conceicao si arrabbia

52' OCCASIONE MILAN! Super chance per i rossoneri sempre con Leao che quando ha campo se lo mangia. Il pallone arriva a Jimenez che fa fuori un difensore e si trova a tu per tu con Butez che para. Il pallone carambola dalle parti di Reijnders che con un'improbabile rovesciata spara alto.

47' Ci prova subito Diao con un'azione personale: conclusione da fuori sbilenca

45' Si riparte! Triplo cambio per Conceicao che rivoluziona tutto: dentro Abraham, Musah e Jimenez. Fuori Pulisic, infortunato, Bennacer e Morata. Esordio nel Como per il neoacquisto Caqueret che rileva Strefezza

FINE PRIMO TEMPO - Como-Milan 0-0. Prima frazione di gioco orribile per il Milan che non va oltre lo 0-0 al cospetto di un Como con più idee e decisamente più convinzione. I rossoneri hanno anche un'occasione enorme con Reijnders, grazie a una giocata individuale di Leao, ma l'olandese si mangia tutto. Globalmente meglio i padroni di casa che sono più ordinati e mettono in difficoltà una difesa rossonera ancora troppo disattenta, passiva e che commette errori. Malissimo Royal e Theo, male tutto il centrocampo, impalpabile Morata. A proposito lo spagnolo, diffidato, è stato ammonito e salterà la Juve: gialli anche per Bennacer e Thiaw. La pietra tombale è l'infortunio per Pulisic al termine della prima frazione: da capire se l'americano rientrerà nella ripresa.

45' Un minuto di recupero

43' Terzo ammonito del Milan: Malick Thiaw costretto a fermare Diao. Ripartenza del Como iniziata con un netto fallo su Pulisic. L'americano rimane a terra con quello che sembra un problema muscolare... Si scaldano Abraham, Musah e Jimenez

40' Ancora disattento Royal che si fa sfuggire Fadera che salta anche l'uscita di Maignan ma si allunga il pallone troppo

36' MILAN GRAZIATO! Fofana sbaglia l'appoggio a Pulisic che viene anticipato: 4 contro 2 per il Como, servito Strefezza che da buona posizione va a metà tra un cross e un tiro, vanificando una grossissima occasione. Il Milan dorme

33' Secondo giallo per il Milan: fallo tattico di Bennacer

29' Bella uscita dalla pressione del Milan che manda Reijnders in campo aperto: Goldaniga fa ottima guardia

27' Break del Milan che ha un po' di spazio con Fofana che conduce fino quasi al limite e prova di piatto da fuori. Tiro sballato

21' REIJNDERS SI MANGIA UN GOL FATTO! Grande giocata di Leao che taglia centralmente e poi con il tacco serve Reijnders che tutto solo tira in bocca a Butez. Il pallone finisce a Morata che con poco angolo mira la porta ma trova l'opposizione in angolo...

20' Ammonito Morata: giallo pesantissimo, l'attaccante salterà la Juventus perché era diffidato. Sanzione molto discutibile, c'era un evidente fallo sullo spagnolo in precedenza

17' COMO VICINO AL VANTAGGIO! Messo male il Milan in transizione difensiva, Fadera semina facilmente Royal che mette una palla rasoterra che attraversa tutta l'area piccola e arriva dove Diao commette fallo su Theo che aveva chiuso in angolo un po' passivamente

13' Altra conclusione di Strefezza dal centro sinistra: tiro molto più debole e centrale del precedente

10' Ora si vedono i rossoneri! Reijnders fa correre Theo sulla fascia: il francese la mette bassa con i giri giusti ma Morata è in ritardo e manca l'appuntamento con il pallone

9' Leao trova il pallone sul secondo palo e appoggia a Fofana che da buona posizione prova con il piattone: tiro lento e troppo centrale. Era una buona occasione!

8' Punizione dalla sinistra per il Como: Kempf stacca ma non trova la porta di qualche metro

6' Si affaccia il Como per la prima volta, trovando i rossoneri un po' scoperti. Gran botta di Strefezza da posizione lontana e angolata: Maignan risponde bene

4' Primo lampo di Leao che fa una bella finta e trova Royal sul secondo palo: il brasiliano stoppa e prova la conclusione che viene ribattuta

2' Subito angolo per il Milan: battuto corto e malissimo. Chance sprecata

1' Inizia la partita!

-----

- La squadra arbitrale:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

- Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Il Milan dopo la gara di sabato a San Siro contro il Cagliari, torna subito in campo in cerca di riscatto ma soprattutto di punti per rientrare nella zona Champions League. Prima trasferta in campionato per il neo allenatore Sergio Conceicao che oggi guida i suoi in quel di Como dove allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" affronterà la squadra allenata da Cesc Fabregas. La partita vale il recupero della 19^ giornata di campionato, l'ultima del girone di andata, che il Diavolo aveva saltato per l'impegno in Supercoppa. Restate con noi per seguire il live testuale della gara, azione dopo azione!