LIVE MN - Coppa Italia, Inter-Milan (0-1) - Sanchez vicino al gol: Theo salva sulla linea

41' Calcio d'angolo per l'Inter: traversone in area e uscita sicura di Tatarusanu, che fa suo il pallone.

40' Con rabbia l'Inter prova a chiudere all'angolo il Milan.

37' Che occasione per l'Inter! Cross dalla sinistra, colpo di testa a botta sicura di Sanchez e salvataggio sulla linea di Theo Hernandez.

35' L'Inter prova a riorganizzare le idee dopo il gol subito.

31' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Diagonale vincente dello svedese, pallone che sbatte sul palo e poi si insacca.

30' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross corto di Diaz, libera la difesa del Milan.

26' Angolo per l'Inter: cross in mezzo, il Milan mette fuori. Poi Barella ci prova dal limite ma il suo tiro viene respinto.

24' Inter vicina al gol. Lukaku controlla in area, si gira e calcia con il mancino, ma Tatarusanu è bravo a parare con il piede.

20' Cambio per il Milan: si fa male Kjaer, al suo posto entra Tomori.

18' Punizione dalla destra per l'Inter e un metro dall'area rossonera: conclusione di Kolavor e pallone sul muro milanista.

17' Cartellino giallo per Kjaer.

13' Milan pericoloso. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Ibrahimovic, che anticipa Kolarov ma non inquadra la porta.

12' Le due squadre si affrontano a viso aperto.

9' Azione prolungata del Milan. Cross in area dalla sinistra, Dalot calcia di prima intenzione ma viene murato.

7' Altro corner per l'Inter: pallone dentro, allontana ancora Ibrahimovic.

4' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, Ibrahimovic intercetta e spazza via.

2' Bell'azione del Milan, che va al tiro dal limite con Leao: pallone fuori di un soffio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Valeri: si comincia! Primo pallone del match per l'Inter.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca nerazzurra per l'Inter.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Sta per cominciare il derby di Coppa Italia. Si tratta di una gara da dentro o fuori: in palio c'è un posto nelle semifinali della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Radu, Hakimi, Gagliardini, Martinez, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, Bastoni, Pinamonti. All.: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Kalulu, Tomori, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Rebic. All.: Stefano Pioli.