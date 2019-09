LIVE MN - Coppa Italia Primavera, Sampdoria-Milan (4-6 dcr): passano i rossoneri con super Soncin ai rigori

Partita la lotteria dei rigori, si è seduto in cattedra Matteo Soncin. Il Milan supera la Sampdoria ai rigori e approda al secondo turno di questa Coppa Italia Primavera.

4° rigore per il Milan: GOL! IL MILAN VINCE!

4° rigore per la Samp: PARATA DI SONCIN!

3° rigore per il Milan: GOL

3° rigore per la Samp: PARATA DI SONCIN!

2° rigore per il Milan: GOL

2° rigore per la Samp: GOL

1° rigore per il Milan: GOL

1° rigore per la Samp: GOL

Iniziano qui i tiri di rigore.

120' Termina qui la partita tra una Sampdoria ed un Milan dai due volti: se nei tempi regolamentari, ai punti, avrebbe meritato la squadra di casa, nei supplementari il dominio tecnico e territoriale è stato dei rossoneri. Milan e Sampdoria che si sfideranno dunque ai rigori per sapere chi tra le due passerà al turno successivo. In ogni caso, ottime le prestazioni di Brescianini e Pecorino per il Milan e Bruno Amado e Pompetti per i blucerchiati.

119' Lungo giropalla dei rossoneri, che però non riescono a trovare un varco e sono costretti a ripartire da dietro, a motivo del pressing doriano

114' Il Milan spinge per vincere, la Samp punta ad arrivare ai rigori. Anche i due allenatori, Giunta e Cottafava, nelle indicazioni alle loro squadre sono molto espliciti circa l'obiettivo della partita da provare a perseguire in questi ultimi minuti.

113' Cartellino giallo per Potop per un fallo su Prelec e punizione per la Samp

109' Mionic zoppica ma non ha chiesto di fermare il gioco. Il Milan inoltre ha già esaurito le sostituzioni

108' Brescianini! Un gran bel tiro che però finisce poco fuori dallo specchio della porta. I rossoneri ci credono e vi provano

106' Che occasione di Pecorino! Una girata da fermo che Raspa devia in angolo. Sempre 2-2 e Milan in avanti

105' Finisce il primo tempo supplementare, con le squadre molto stanche. Milan un po' più propositivo, ma Sampdoria che tiene bene botta nonostante l'inferiorità numerica.

100' Conclusione del Milan, che in questo primo tempo supplementare sta creando più dei blucerchiati

95' Fallo di Mionic su Pompetti, punizione per la Samp

92' Calcio d'angolo conquistato da Pecorino, Milan che comincia avanti

90' Ricomincia il match con il primo dei tempi supplementari

Finiscono qui i tempi regolamentari, con una Sampdoria che nei 90 minuti si è dimostrata superiore al Milan (decisivo il calo dei rossoneri nel secondo tempo, coinciso con la crescita dei padroni di casa), ma la leggerezza di Yayi Mpie ha lasciato i genovesi in 10 e i rossoneri sono stati bravi a crederci fino all'ultimo. Tra poco inizieranno i supplementari con entrambe le squadre senza più cambi disponibili.

94' GOL DEL MILAN! Ha segnato Pecorino con un tiro preciso, non forte, in area di rigore. Di punta, come a calcetto. Palla alle spalle di Raspa e 2-2 quando manca 1 minuto.

90' Sarà di 5 minuti l'extra time concesso dal direttore di gara in questo secondo tempo.

88' ESPULSIONE! Rosso diretto per Yayi Mpie, che ha tirato un calcio a Pecorino che proteggeva il rinvio dal fondo, senza però colpirlo con violenza. Espulsione comunque sacrosanta per il belga e doriani in 10 in questo finale.

86' Prelec a terra per una gomitata di Mionic (involontaria), gioco fermo per valutarne le condizioni

79' GOL DELLA SAMP! Ha segnato Prelec, rimasto da libero in area sugli sviluppi di una punizione conquistata da Bahlouli, che con il piattone al volo insacca alle spalle di Soncin. Rimonta completata, almeno per ora, da parte dei blucerchiati.

76' Ammonizione per Sala a motivo di un fallo in ritardo su Marco Pompetti

74' Aidara trova un buono stacco di testa su invito di Tonin, ma c'è stato un fallo in attacco che ha reso vana l'azione offensiva rossonera

71' Buona circolazione palla del Milan, che arriva al tiro con Sala. Parata senza difficoltà per Raspa.

69' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Stanga e Frigerio, dentro Oddi e Sala.

68' Punizione da fuori di Brescianini, ma strozza il tiro che finisce sul fondo senza creare pericoli.

62' Un altro doppio cambio per la Sampdoria di Cottafava, fuori Amado e Scaffidi e dentro Prelec e Yayi Mpie.

58' Punizione per il Milan, batte Brescianini da centrocampo ma sugli sviluppi i rossoneri commettono fallo e vanificano la possibile opportunità

54' Doppio cambio per il Milan: esce Olzer per Aidara ed esce Capanni per Tonin

51' Punizione di Bahlouli diretta sul primo palo da posizione molto defilata, Soncin ci arriva e mette in corner. Grande pericolo

49' Ritmi piuttosto alti in questo avvio di secondo tempo, con la Sampdoria di Cottavafa molto più convinta dei propri mezzi che nel corso del primo tempo.

47' GOL DELLA SAMP! Stacco aereo imperioso di Bruno Amado su cross di Giordano, che insacca e fa 1-1

45' SI RICOMINCIA!

Doppio cambio per la Sampdoria: fuori Casanova ed entra Pompetti e fuori Canovi per Bahlouli.

Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio sulla Sampdoria grazie alla rete di Merletti. Primo tempo tutto sommato equilibrato, con il Milan che ha proposto qualcosa in più dal gol in avanti, ma la Sampdoria non è mai uscita dalla partita.

45' Punizione di Canovi tagliata dentro, Soncin esce e allontana. Mionic subisce fallo dallo stesso Canovi, interrompendo l'inerzia offensiva doriana.

Sarà di 1 minuto l'extra time del primo tempo.

42' Tiro da fuori di Sabatini, alto di non molto

39' Gioco fermo per Bruno Amado con un problema fisico

37' Contatto tra Amado e Barazzetta al limite dell'area, recrimina il fallo ma per l'arbitro non c'è niente

31' Sampdoria molto schiacciata nella propria metà campo, il gol subito sembra pesare a livello psicologico

30' Punizione del Milan di Mionic, sulla barriera.

29' Il Milan è visibilmente galvanizzato dal gol, sull'onda dell'entusiasmo la squadra di Giunti continua a proporsi davanti

27' GOL DEL MILAN! HA SEGNATO MERLETTI! Sullo sviluppo del corner, il difensore rossonero trova il gol e rompe l'equilibrio.

24' Manovra avvolgente del Milan, con Pecorino che non riesce alla fine a trovare Capanni. Partita finora equilibrata.

19' Ottimo inserimento di Barazzetta su suggerimento di Frigerio, rimpallo con il portiere doriano e rimessa dal fondo

13' Occasione per la Samp! Colpo di testa a lato di poco sugli sviluppi del calcio di punizione

12' Giropalla della Sampdoria che guadagna un calcio di punizione nella trequarti rossonera

9' Ammonito Casanova per un fallo su una ripartenza rossonera

6' Il Milan fa fatica a trovare spazi, la Sampdoria tiene bene le posizioni

15.01 SI COMINCIA!

14.51 LE FORMAZIONI

SAMPDORIA: Raspa, Sorensen, Giordano, Casanova, Veips, Obert, Chrysostomou, Canovi, Scaffidi, Dos Santos Amado, Sabatini. A disp.: Boschini, Rocha Lima, Maggioni, Ercolano, Pompetti, Brentan, Siatounis, Yayi Mpie, Bahlouli, Prelec, Saio. All.: Cottafava.

MILAN: Soncin, Barazzetta, Stanga, Brescianini, Merletti, Potop, Frigerio, Mionic, Pecorino, Olzer, Capanni. A disp.: Jungdal, Borges, Oddi, Negri, Michelis, Tahar, Brambilla, Haidara, Capone, Sala, Moleri, Tonin. All.: Giunti.

14.50 Amici ed Amiche di MilanNews.it benvenuti al LIVE testuale di Sampdoria-Milan, valida per la Coppa Italia Primavera. Tra pochi minuti ci sarà il calcio di inizio match.