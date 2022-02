LIVE MN - È il Theo-day! A ore l'ufficialità del suo rinnovo: i dettagli

È arrivato il giorno del rinnovo di Theo Hernandez! Tra qualche ora, infatti, l'accordo dovrebbe essere reso noto anche con i crismi dell'ufficialità: si tratterà di un prolungamento fino al 2026 con un adeguamento dell'ingaggio a 4,5 milioni di euro netti più bonus.

La redazione di MilanNews.it vi propone l'avvicinamento alla firma con un live che ripercorrerà le tappe e i numeri più importanti della carriera in rossonero del terzino francese.

-----

L'incontro con Maldini a Ibiza

Era il 23 giugno 2019 e le macchine fotografiche di El Chiringuito TV paparazzarono l'incontro tra Theo Hernandez e Paolo Maldini ad Ibiza: "Per convincermi ci ha messo il tempo di un caffè - ha dichiarato il francese a Sportweek nel marzo scorso - mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ibiza, io non ci credevo... è un mito per me, lo è sempre stato. Ed è importante ogni sua parola. Come Marcelo al Real".

Le 'prime' rossonere

Una quindicina di giorni dopo arrivò anche l'ufficialità: Theo Hernandez lascia il Real Madrid e diviene, per 20 milioni di euro, un calciatore del Milan il 6 luglio 2019 sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2024. L'esordio con la maglia rossonera arrivò, poi, il 21 settembre 2019, quando entrò in campo al 72' al posto di Ricardo Rodriguez nel derby vinto 2-0 dall'Inter.

Qualità subito in mostra

Theo ci mise pochissimo a dimostrare a tutti quanto potesse essere devastante in fase offensiva nonostante un ruolo originariamente difensivo. ll 5 ottobre 2019, infatti, in occasione di un Genoa-Milan valido per la settima giornata di Serie A, Theo Hernandez segnò il suo primo gol con la maglia rossonera: il terzino francese, schierato titolare da Marco Giampaolo, siglò al 51esimo la rete del momentaneo 1-1 (2-1 per il Diavolo il risultato finale).

Il primo di una lunga serie

Dopo quella prime rete, Theo Hernandez si è confermato con numeri ottimi: in rossonero, in totale, il terzino ha siglato 19 goal in 108 partite.