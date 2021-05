LIVE MN - Femminile, Milan-Roma (1-3 dcr): le rossonere cadono ai calci di rigore

Termina 1-3 dcr la finale di Coppa Italia Femminile, la Roma batte un ottimo Milan ai rigori. Rossonere sfortunate ed imprecise dal dischetto.

4 - Bernauer, gol.

4 - Tira Tucceri Cimini, palo.

3 - Tira Linari, alto. Si rimane sul 2-1 Roma.

3 - Tira Grimshaw, parato.

2 - Tira Sertorini, gol. 2-1 Roma.

2 - Tira Agard, gol.

1 - Tira Giugliano, gol. Roma in vantaggio.

1 - Tira Vero Boquete, parato.

- A breve comincerà la serie di calci di rigore. Comincerà il Milan.

120' Fine dei tempi regolamentari, si andrà ai calci di rigore.

119' Ultimo minuto di partita, si avvicinano i calci di rigore.

118' Bernauer tenta il tiro al volo dopo una mischia in area, palla al lato. Sospiro di sollievo per le rossonere.

116' Doppia occasione Milan con Hasegawa prima e Boquete poi. Entrambe hanno tentato la botta da fuori, attenta Ceasar su tutti e due i tiri. Milan vicino al gol.

115' Squadra stanchissime, i ritmi di gioco si sono notevolmente abbassati.

109' Bonfantini pericolosa sulla destra, mette in mezzo una palla velenosa. Prima Vitale e poi Mauri allontanano.

108' Occasione Milan! Grimshaw recupera palla in zona pericolosa e la passa a Giacinti, il capitano lo allunga ad Hasegawa che tenta di liberarsi per il tiro con una finta di corpo ma al momento della conclusione viene murata.

107' Contropiede Milan con Grimshaw che scappa sulla destra e mette in mezzo, il suo cross però è troppo lungo per tutti.

106' Bonfantini mette in mezzo dalla destra, Korenciova blocca sicura.

106' Inizia il secondo tempo supplementare, palla alla Roma.

- Non ci sarà riposo, le squadre si scambiano subito il campo.

106' Termina qui il primo tempo supplementare.

105' Ci sarà un minuto di recupero.

105' Corner per il Milan, ci prova Vitale di testa ma la palla termina fuori.

104' Squadre stanchissime.

103' Cambio per la Roma: entra Banusic, fuori Thomas.

102' Giacinti lotta al limite dell'area, la palla arriva a Mauri che prova il tiro al volo: conclusione sbilenca.

100' Squadra molto stanche molto lunghe: tanti lanci lunghi in questi minuti per le rossonere.

97' Ci prova Giugliano su punizione dalla distanza, conclusione totalmente sbilenca e imprecisa.

96' Traversa clamorosa del Milan! Tucceri Cimini prova il gol direttamente da calcio d'angolo, il portiere smanaccia e colpisce la traversa.

95' Occasionissima Milan con Grimshaw che imbuca per Mauri: la centrocampista, tutta sola in area, controlla e mette in mezzo. Devia in corner la difesa giallorossa.

94' Punizione Milan battuta con uno schema corto, nulla di fatto. Grimshaw si è ripresa e torna in campo.

92' Fallo di Linari molto simile a quello che è costato un'ammonizione a Mauri, l'arbitro non estrae nessun cartellino. Grimshaw rimane a terra.

91' Cominciano i supplementari, palla al Milan.

- Piccolo break.

94' Fischio finale, si va ai tempi supplementari.

93' Ammonita Maur per aver stoppato in modo falloso un contropiede avversario.

92' Botta da fuori di Bernauer, palla alta di poco.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Cambio per il Milan: fuori Refiloe Jane per infortunio, dentro Mauri.

85' Ammonita Vero Boquete per proteste.

84' Le squadre sono stanche e si vede: si nota imprecisione in diverse giocate.

80' Doppio cambio per la Roma: dentro Bonfantini e Greggi, fuori Andressa e Lazaro.

77' Occasione Milan! Slalom speciale di Vero che arriva al limite e lascia partire un missile che però colpisce in pieno Grimshaw. Peccato.

76' Cambio per il Milan: fuori Dowie, dentro Grimshaw.

75' Ammonita linari che stende Dowie lanciata a rete.

73' Bel cross di Tucceri Cimini dalla sinistra, Refiloe Jane prova un improbabile colpo di testa dal limite dell'area che non crea problemi al portiere.

69' Tanto agonismo e tanta voglia di vincere in campo, entrambe le squadre non arretrano di un centimetro.

67' Cambio per la Roma: fuori Soffia, dentro Erzen.

63' Che occasione sprecata da Dowie! L'ingese, servita perfettamente da Hasegawa in area, perde tempo al momento della conclusione e si fa rimontare. Sul prosieguo dell'azione il Milan recupera palla e viene riprovato il lanco lungo per Dowie: ancora una volta il guardalinee si inventa un fuorigioco che non esiste.

61' Hasegawa scodella in area, allontana la difesa giallorossa. Le rossonere si lamentano per un tocco di mano, per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue.

60' Ennesimo fallo di Bernaur su Vero, l'arbitro non estra il giallo. Nel frattempo Bergamaschi a terra con i crampi.

57' Dowie recupera palla in area di rigore, per l'arbitro è fallo.

56' Palla col compasso di Hasegawa per Bergamaschi in area di rigore, questa volta il fuorigioco chiamato dal guardalinee c'è.

55' Palla filtrante di Vero per Giacinti, il capitano rossonero viene fermato per fuorigioco a tu per tu col portiere. Anche qui decisione incomprensibile del guardalinee.

53' Taglio e colpo di testa di Thomas sul sceondo palo, palla al lato.

50' Ci prova da lontano Soffia, Korenciova è attenta e blocca.

46' Dowie perde un pallone sanguinoso a centrocampo, parte la Roma in contropiede ma Bergamaschi con un recupero notevole mette in angolo.

46' Fischia l'arbitro Marotta, al via il secondo tempo. Pallone giocato dal Milan.

Fine primo tempo.

46' Chiusura sicura e determinante di Tucceri Cimini in area di rigore.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Tucceri Cimini prova addirittura il gol olimpico, palla sull'esterno della rete.

40' Ci prova linari su punizione da lontanissimo: palla abbondantemente fuori.

39' Primo fallo di Vitale, ammonita.

34' Passaggio di prima meraviglioso di Giacinti per Dowie, libera in area di rigore. Per l'assistente è fuorigioco ma è una decisione decisamente dubbia.

29' Palla spettacolare di Hasegawa per Giacinti che scappa verso l'area avversaria: il numero 9 rossonero era però in fuorigioco.

28' Refiloe Jane in area di rigore prova a pizzarla ma la conclusione esce centrale, il portiere giallorosso respinge di pugni.

27' Il Milan ha recuperato diversi palloni nella trequarti avversari, per ora però manca la scelta giusta nell'ultimo passaggio.

24' Partita dura, diversi interventi fallosi da una parte e dall'altra. Tanto agonismo in campo!

20' Intervento in scivolata di Tucceri Cimini su Thomas in area di rigore, la giallorossa va giù ma per l'arbitro non c'è niente.

18' Giacinti pronta a partire in contropiede viene sgambettata in modo evidente, per l'arbitro però non è intervento da giallo.

16' Partita piacevole, entrambe le squadre sono scese in campo senza paura e provano ad imporre il proprio gioco.

15' Roma pericolosissima con Lazaro: su corner l'attaccante prova il colpo di karate, palla fuori di un soffio.

14' Hasegawa recupera palla in ottima posizione ma non si intende con Dowie: l'inglese aveva chiamato la profondità, la centrocampista invece l'ha data corta. Occasione non sfruttata.

11' Ci prova Refiloe Jane dalla lunga distanza, facile per Ceasar.

9' Giocata meravigliosa di Vero: veronica e lancio lungo per Giacinti. Valentina però viene contrastata da Swabi e non concretizza l'occasione.

7' Ci prova Hasegawa, conclusione da dimenticare.

6' Vero recupera il pallone sulla trequarti e si invola verso la porta, Giugliano fa fallo e viene ammonita. Punizione da ottima posizione per il Milan.

4' Corner per la Roma pericoloso, le rossonere allontanano.

1' Subito Dowie pericolosissima! Giacinti offre una palla straordinaria a Dowie che dal limite dell'area prova la conclusione sul primo palo: pallone fuori di un soffio.

1' Fischio d'inizio, comincia la finale di Coppa Italia Femminile! Primo pallone giocato dalla Roma.

- Un minuto di silenzio in memoria di Tarcisio Burgnich.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia giallorossa per la Roma, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alle 20.30 ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Roma, prima finale di Coppa Italia Femminile raggiunta dalle ragazze di mister Ganz. La posta in palio è altissima: oltre al trofeo c'è anche la possibilità di entrare nella storia Milan. Questa Coppa Italia infatti potrebbe essere il primo trofeo della storia del Milan Femminile. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Vero, Jane, Hasegawa, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti. A disp.: Piazza, Grimshaw, Rizza, Conc, Spinelli, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Mauri, Simic. All.: Ganz.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swabi, Linari, Bartoli, Bernaur, Giugliano, Thomas, Andressa, Serturini, Lazaro. A disp.: Baldi, Banusic, Erzen, Ciccotti, Greggi, Pipitone, Bonfantini, Corrado, Pettenuzzo. All.: Bavagnoli.