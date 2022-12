LIVE MN - Femminile, Sassuolo-Milan (0-1): Asllani sblocca il match dopo 37 secondi!

10' Clelland entra in area dalla sinistra, sterzata sul destro e palla in mezzo per l'inserimento della compagna: Goldoni non ci arriva di poco. Sassuolo pericoloso.

4' Il Sassuolo prova a reagire dopo la rete subita a freddo, si chiude bene il Milan.

1' GOOOOLLL DEL MILAN! Kosovare Asllani la sblocca dopo 36 secondi! Assist al bacio di Mascarello dalla destra, Asllani si inserisce in area piccola ed anticipa tutti! Milan in vantaggio, 0-1!

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa neroverde per il Sassuolo, maglia bianca da trasferta per il Milan.

- Il ricavato della partita verrà devoluto al reparto ginecologia dell'ospedale di Sassuolo.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuto allo stadio Enzo Ricci. Qui andrà in scena l'ultimo impegno ufficiale del 2022 del Milan Femminile, che affronterà in trasferta il Sassuolo. Dopo la brutta sconfitta contro la Roma della scorsa settimana le rossonere hanno l'opportunità di chiudere l'anno riscattandosi, anche se solo parzialmente, con una vittoria. Rimanete con noi per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (5-3-2): Lonni; Philtjens, Goldoni, Orsi, Pleidrup, Dongus; Pondini, Brignoli, Jane; Clelland, Tomaselli. A disp.: Nagy, Monterubbiano, Sciabica, Bellucci, Da Canal, Mella, Lauria, Popadinova, Tudisco. All. Piovani.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; Mascarello, Grimshaw; Guagni, Asllani, Soffia; Piemonte. A disp.: Babb, Andersen, Adami, Vigilucci, Carage, m. Dubcova, K. Dubcova, Thomas, Fedele. All. Ganz.