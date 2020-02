LIVE MN - Femminile, Tavagnacco-Milan (0-4) - Finisce qui. Rossonere momentaneamente al secondo posto

93' FINISCE QUI! Quinta vittoria consecutiva per le ragazze di Maurizio Ganz e Milan momentaneamente al secondo posto in attesa della gara della Fiorentina. Le rossonere, dopo un primo tempo spento, iniziano a far scaldare il motore e in quarantacinque minuti siglano quattro gol: Tucceri, Giacinti, Thorvaldsdottir e Tamborini, al primo gol con la maglia rossonera.

90' Tre minuti di recupero.

84' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Tamborini, servita in area da Thorvaldsdottir, sigla il poker rossonero con un mancino ad incrociare irragiungibile per Capetelli.

80' Cambio per il Milan: fuori Giacinti, dentro Tamborini.

77' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Thorvaldsdottir, servita da Tucceri Cimini, a tu per tu con il portiere non sbaglia. 3-0!

72' Jane prova il tiro dal limite dell'area e palla che esce fuoi di poco.

70' Primo cambio per il Milan: fuori Rinaldi, dentro Andrade.

65' Lungo possesso delle rossonere.

61' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Giacinti spiazza il portiere e sigla il raddoppio!

59' Calcio di rigore per il Milan, protagonista Valentina Giacinti!

55' GOOOOOOOL DEL MILAN!!! Scambio vicino al corner con palla che torna a Tucceri che non ci pensa due volte e tira in porta, siglando la rete del vantaggio! 1-0!

53' OCCASIONE MILAN! Cross di Tucceri Cimini che diventa un tiro chee si stampa sulla traversa.

49' Milan che prova subito ad accendere una partita con poche emozioni.

46' Inizia il secondo tempo!

Rossonere in pieno controllo del match e che sfiorano il vantaggio prima con Tucceri e poi con Giacinti, ma per il resto della partita è stato solo un longo possesso palla. Tavagnacco che difende bene e concede pochi spazi.

45' Finisce qui il primo tempo!

43' Cross di Tucceri, flipper incredibile in area di rigore e Polli, poi, riesce a liberare l'area.

41' Giacinti ci prova! La numero 9 rossonera rientra in campo.

40' Cross di Heroum per il colpo di testa di Thorvaldsottir che esce senza impensierire Capelletti.

39' Milan momentaneamente in dieci: infortunio di Giacinti che molto probabilmente non potrà continuare la partita.

35' Milan sempre in possesso del match, ma le rossonere non trovano gli spazi, causa anche di una buona fase difensiva delle avversarie

30' Rossonere che ora prendono fiato con un lungo possesso palla.

23' OCCASIONISSIMA MILAN! Cross di Bergamschi per la testa di Giacinti che impatta la palla molto bene ma davanti a sè trova una perfetta Cappelletti; l'estremo difensore del Tavagnacco si supera e smanaccia in corner!

21' Giacinti prova il tiro dall'interno dell'area ma la palla finisce altissima sopra la traversa.

19' Giacinti supera Babnik sul fondo e riesce a buttare un pallone rasoterar in mezzo all'area che nessuno sfrutta; palla recuperata dal Tavagnacco.

15' Polli! Occasione Tavagnacco! La numero 9, da dentro l'area, tenta il turno a incrociare ma la palla esce fuori.

12' Rossonere che continuano a giocare con molta leggerezza, con un possesso palla sterile. Tavagno che aspetta nella prima metà campo pronto a pungere.

6' OCCASIONE MILAN! Tucceri Cimini sfrutta un errore di Kunisawa e dalla sinistra prova un tiro a incrociare; palla che sfiora il palo. Milan increscita!

3' Milan ancora a ritmi bassi con un lento possesso palla.

1' SI COMINCIA! Primo pallone per le padrone di casa.

Manca poco al fischio d’inizio al match del campionato femminile tra Tavagnacco e Milan. Ecco le formazioni ufficiali:

TAVAGNACCO: Capelletti, Chandarana, Veritti, Kunisawa, Polli, Kongouli, Brignoli, Babnik, Kato, Santamaki, Benedetti. A disp.: Nicola, Gardel, Donda, Blasoni, Puglisi, Pozzecco, Milan, Tibaut, Cagnina. All.: Cagnan

MILAN: Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Conc, Jane,Heroum; Salvatori Rinaldi, Thorvaldsdottir, Giacinti. A disp.: Piazza, Carissimi, Andrade Rodriguez, Zigic, Capelli, Longo, Tamborini, Vitale, Begic. All.: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Tavagnacco-Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A Femminile. I precedenti tra le due squadre vanno a favore del Milan, con tre vittorie in tre partite giocate da avversarie. Le rossonere devono vincere per continuare a lottare al secondo posto, che significa qualificazione in Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa gara, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.