live mn Festa 125 anni Milan, entrano in campo le Leggende rossonere

vedi letture

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve ci sarà il via alla festa organizzata dal Club per celebrare i 125 anni di storia rossonera, che si festeggiano ufficialmente domani. Il pre partita di Milan-Genoa diventa quindi la cornice adatta per rendere omaggio ai numerosi campioni del passato del Milan.

La serata prederà il via alle ore 19:45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates. Eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata, Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco Baresi – primo membro ufficiale della Hall of Fame – nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l'occasione da Tiffany & Co., segnando una prima assoluta nella storia del calcio italiano. Shevchenko, assente per motivi personali si legge sul sito ufficiale di AC Milan, verrà celebrato prossimamente con un momento a lui dedicato. La serata proseguirà alle 20.30 circa, al termine del riscaldamento delle squadre, con la cerimonia ufficiale per il 125° Anniversario del Milan, che prenderà il via con uno spettacolo dedicato a questo importante traguardo.

San Siro sarà teatro di un'emozionante sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato dall'inconfondibile voce del famoso attore e doppiatore italiano Luca Ward. Protagonisti di questa speciale narrazione saranno alcuni giovani calciatori e calciatrici provenienti dal Settore Giovanile rossonero, che permetteranno al pubblico di San Siro di vivere in prima persona questo inedito racconto. In un crescendo di emozioni, lo speaker ufficiale del Milan Germano Lanzoni – in arte Gegio – chiamerà a sfilare sul prato di San Siro le Legends rossonere presenti alla serata, che riceveranno l'abbraccio di tutto il pubblico rossonero. Oltre a Baresi, van Basten e Inzaghi, presenti per ottenere il riconoscimento per l'ingresso nella Hall of Fame, ci saranno, tra gli altri, anche Gullit, Rijkaard, Pato e Seedorf a ricevere il calore e l'abbraccio dei tifosi milanisti, esibendo le numerose coppe e trofei conquistati nel corso della gloriosa storia del Milan.

Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire minuto per minuto tutto l'evento di San Siro!

-----

- Comincia la festa! Fa il suo ingresso sul red carpet Franco Baresi, leggenda, capitano e Vice Presidente Onorario del Club. Il numero 6 per eccellenza è stato accolto da cori e applausi di tutto lo stadio.

- "Oi oi oi, oioioioioi, Pippo Inzaghi segna per noi": con questo coro Filippo Inzaghi fa il suo ingresso sul Red Carpet.

- È il momento di Marco van Basten, idolo assoluto di San Siro. Il Pallone d'Oro olandese scatena i cori della curva.

- Le leggende rossonere entrano a far parte della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates. Eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata si uniscono al Vice Presidente Onorario Franco Baresi – primo membro ufficiale della Hall of Fame – nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Premiato anche Shevchenko, assente per motivi personali e che verrà celebrato prossimamente con un momento a lui dedicato.

- Striscione chiaro della Curva Sud Milano: "Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più".

- Fischi per Zlatan Ibrahimovic da parte della curva, con lo svedese inquadrato per pochi secondi sul maxi schermo di San Siro.

- Ora in campo le due squadre per il riscaldamento, tra circa 15 minuti la seconda parte della festa.

- Cori dalla Curva Sud per Mattia Liberali, classe 2007 oggi al suo esordio con la maglia rossonera in Serie A.

--------

- Parte il filmato celebrativo sui 125 anni di storia del Milan tra la maleducazione ed i fischi dei tifosi del Genoa.

- Partono le coreografie ed i giochi di luce con la colonna sonora dei Meduza.

- Entrano in campo le leggende rossonere: Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Alexandre Pato, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Christian Abbiati, Pietro Paolo Virdis, Filippo Galli, Alberico Evani, Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Serginho, Marek Jankulovski, Cristian Brocchi, Cristian Zaccardo, Stefano Eranio, Riccardo Montolivo, Dario Simic, Martin Laursen, Giovanni Galli, Marco Borriello, Massimo Oddo, Martin Laursen.

- Striscione della Curva Sud: "16 dicembre 1899, da 125 anni il nostro grande amore".

- L'evento, sobrio ed organizzato con rispetto, termina tra i timidi applausi dello stadio. È tutto pronto per l'inizio della partita.