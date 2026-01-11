live mn Fiorentina-Milan (0-0): doppia chance per Pulisic...

31' Giallo per Kean per proteste.

30' Punizione per la Fiorentina dalla trequarti: cross in area di Fagioli, Estupinan libera di testa.

26' Altra sponda di Fullkrug per Pulisic che va poi uno contro uno con Comuzzo, diagonale con il sinistro dell'americano e pallone a lato alla sinistra di De Gea.

23' Angolo per il Milan dalla destra: cross di destro di Ricci e colpo di testa di Gabbia che salta più in alto di tutti, conclusione centrale che viene respinta da De Gea con i pugni.

21' Altra grande chance per il Milan ancora sull'asse Pulisic-Fullkrug: l'americano trova il tedesco che fa la sponda per l'ex Chelsea che arriva ancora a tu per tu con De Gea, che gli dice di no con una bella parata.

18' Milan ad un passo dal gol: Pulisic trova Fullkrug, sponda perfetta del tedesco che chiude l'uno-due con l'americano che arriva a tu per tu con De Gea, lo salta, ma si allarga troppo e la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

15' Angolo per la Fiorentina dalla sinistra: cross in area a rientrare di Fagioli, Loftus-Cheek prima e Pulisic poi liberano l'area rossonera.

11' Fullkrug perde palla e fa ripartire Pongracic che arriva in area dopo un assist di Gudmundsson, ma c'è un grande intervento di De Winter che ferma il difensore viola al momento della conclusione.

6' La Fiorentina recupera palla e riparte. Ndour allarga per Gudmundsson che prova a trovare Gosens in area con un cross rasoterra dalla sinistra, Maignan blocca a terra.

3' Dodo trova Gosens in posizione centrale, il tedesco prova il sinistro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

- E' quasi tutto pronto per il calcio d'inizio della gara: il Milan scenderà in campo con maglia e calzoncini bianchi, mentre la Fiorentina giocherà con divisa e pantaloncini viola.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze dove tra poco il Milan di Max Allegri scenderà in campo in casa della Fiorentina. Rispetto all'ultima partita contro il Genoa di tre giorni fa, il tecnico livornese ha optato per diversi cambi nella formazione iniziale: De Winter, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan e Fullkrug prendono infatti il posto di Tomori (squalificato), Fofana, Modric, Rabot, Bartesaghi e Leao. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.