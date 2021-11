LIVE MN - Fiorentina-Milan (2-0): fine primo tempo. Duncan e Saponara in goal

FINE PRIMO TEMPO | FIORENTINA-MILAN 2-0 (15' Duncan, 46' pt Saponara)

Termina il primo tempo al "Franchi" di Firenze con la Fiorentina in vantaggio 2-0 sul Milan grazie alle reti di Duncan al quarto d'ora e di Saponara all'ultimo secondo della frazione. Un risultato bugiardo per quanto visto in campo, ma corretto per la seguente regola non scritta: se sbagli troppi goal (e i rossoneri ne hanno falliti diversi soprattutto con Leao e Ibrahimovic), prima o poi ne subisci uno. Inutile commentare il vantaggio viola: errore Tatarusanu-Gabbia. Gli errori che pesano sono quelli in attacco. Serve un secondo tempo al top, da vero Milan, quello preciso e deciso. E, per quanto visto, si può anche fare.

46' | GOAL DELLA FIORENTINA! All'ultima azione del primo tempo, Saponara pesca il jolly dai 20 metri con un perfetto tiro a giro. FIORENTINA 2-0 MILAN

45' | Un minuto di recupero

44' | Milan tambureggiante e continuamente in pressing offensivo: prima Leao calcia trovando Terracciano in corner, poi ancora il portiere viola mette nuovamente in angolo il cross di Tonali.

41' | Cross dalla destra perfetto di Kjaer per Ibrahimovic che, in posizione regolare, manca clamorosamente il pareggio di testa a due passi da Terracciano e completamente solo: errore non da lui!

37' | Si fanno vedere in attacco anche i padroni di casa, con l'occasione dal limite dell'area per Bonaventura: il tiro dell'ex rossonero è strozzato e finisce di un paio di metri ai lati dei pali del Milan.

35' | Grandissimo lancio di Kjaer per il taglio di Leao che s'invola verso la porta. Grandissimo recupero di Igor ad evitare il goal di Leao a tu per tu con Terracciano.

30' | Milan ancora pericoloso! Kessie ruba palla in mezzo al campo e serve Leao in campo aperto: tiro piazzato e tocco decisivo di Terraciano. Angolo per i rossoneri, senza esito positivo. Alla mezz'ora di gioco Ibra e compagni spingono alla ricerca del pari: tanto possesso palla e tanto dinamismo, ma senza goal. Forza!

29' | Grande occasione per il Milan! Scambio Diaz-Ibra-Leao con il portoghese che, in area di rigore, cerca un dribbling di troppo regalando il pallone alla difesa viola. Peccato!

21' | Azione personale di Leao che parte palla al piede da centrocampo saltando tre avversari e scaricando il destro dai 20 metri: Terracciano mette in angolo.

20' | Tonali ruba palla a centrocampo e calcia dai 25 metri: respinge Terraciano con i pugni.

17' | Spinge ancora la Fiorentina: cross di Callejon dalla destra e colpo di testa in tuffo di Vlahovic con la palla che finisce alta oltre la traversa.

15' | GOAL DELLA FIORENTINA! Brutto, anzi bruttissimo, errore di Tatarusanu, il quale perde un pallone dopo averlo, praticamente, già bloccato in presa alta su un corner di Biraghi; la palla resta lì, con Duncan che anticipa un ingenuo Gabbia segnando l'1-0. FIORENTINA 1-0 MILAN

8' | Ancora un contropiede potenzialmente pericoloso per il Milan: Saelemakers va centralmente con la palla, con Ibra a destra e Diaz-Leao a sinistra; l'idea del belga è per lo spagnolo, ma il pallone viene intercettato dall'ottima diagonale di Odriozola.

5' | Recupero palla a centrocampo di Theo Hernandez e scambio nello stretto tra Saelemaekers e Diaz con palla in verticale per Ibra, il quale segna mettendo alle spalle di Terracciano. Goal, però, annullato correttamente per posizione di fuorigioco dello svedese.

1' | Comincia Fiorentina-Milan! Primo pallone giocato dai viola di Italiano, che attaccheranno da destra verso sinistra guardando dal punto di vista di uno schermo televisivo.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahović, Saponara.

A disp.: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu. All.: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović.

A disp.: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

----

Dopo l'ultima sosta nazionali del 2021, torna il Milan in Serie A e lo fa con un match molto delicato: alle 20:45, infatti, avrà inizio la sfida contro la Fiorentina al "Franchi" di Firenze. Obiettivo vincere al cospetto di un avversario forte per gioco e qualità dei singoli, per consolidare il primo posto in classifica in attesa di Inter-Napoli di domani. Potrete seguire la diretta della partita con il live testuale di MilanNews.it!