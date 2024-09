live mn Furlani: "Noi e la squadra siamo con Fonseca. Soddisfatti del mercato. Caso Theo-Leao? E' un non-evento per noi"

vedi letture

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la presentazione ufficiale di Tammy Abraham come nuovo giocatore rossonero. Accanto a lui ci sarà Giorgio Furlani, CEO del club di via Aldo Rossi. Grazie al nostro live testuale potrebbe leggere tutte le dichiarazioni del dirigente milanista. Restate con noi!!!

Quanto è stato importante l'entusiasmo di Abraham per il buon esito della trattativa?

"E' stato importantissimo. Anche gli altri giocatori arrivati volevano fortemente il Milan e far parte di questo progetto. Lo ringraziamo per questo".

Come giudica il mercato estivo del Milan?

"Abbiamo fatto quello che volevamo fare fin dall'inizio. Siamo soddisfatti".

Come mai avete rinnovato Jovic e poi avete preso un'altra punta oltre a Morata?

"Abbiamo tre competizioni più la Supercoppa. Ci sono tante partite, quindi per noi ha senso avere tre attaccanti".

L'inizio non è stato dei migliori. Quanto aspetterete Fonseca?

"Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c'è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere. Siamo soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra è con lui".

Cosa pensa dell'assenza di Ibrahimovic non c'era a Roma?

"Zlatan aveva preso impegno da tempo, da prima di arrivare al Milan. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento. C'eravamo io, Moncada e anche il proprietario".

Come giudica il caso Theo Hernandez-Leao?

"Se n'è parlato tanto, anzi troppo. Noi della dirigenza e i giocatori stessi eravamo sorpresi dalla reazione che c'è stata. E' un non-evento per noi".

Invece di fare un all-in su un solo giocatore, preferite fare più colpi da 20-25 milioni...

"Nel calcio si focalizza sul prezzo e non sul valore. Noi siamo convinti di aver preso giocatori forti che contribuiranno ai successi del Milan".

E' il momento più complicato da quando fa il dirigente. Si è mai pentito della scelta che ha fatto?

"Non ci ho pensato. Non è un momento piacevole, ma ne usciremmo restando uniti e lavorando".

- Finisce così la conferenza stampa di Giorgio Furlani.