LIVE MN - Ganz: "Orgoglioso di essere qui, non vedo l'ora di iniziare". Spina: "Puntiamo ad entrare in Champions". Carbone: "Ganz ha il dna Milan"

- Finisce così la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Ganz.

Ganz su Marta Carissimi: "L'ho sentita ieri, non è nulla di grave, ma le siamo vicini".

Spina su Marta Carissimi: "Vogliamo fare gli auguri a Marta Carissimi che è in ospedale per un intervento improvviso. Speriamo possa tornare presto tra di noi".

Ganz sul risultato sportivo: "Sarò contento se avrò fatto quello che ho in mente: migliorare le ragazze, essere attento al gruppo, dare un'identità alla squadra, arrivare all'obiettivo con tutto l'organico, il bel gioco e ovviamente arrivare ad un risultato importante".

Spina sul professionismo: "La strada è quella, abbiamo bisogno di maggiori tutele per poterci confrontare con altri campionati. Si sta andando verso questa direzione, credo sia un passaggio fondamentale sia per i club che per le ragazze".

Ganz sugli allenatori uomini: "Non sono l'unico, ce ne sono diversi. Per me c'è un solo calcio, magari a breve arriveranno allenatrici nel calcio maschile".

Ganz sulla Giacinti: "Ha fatto un bel Mondiale, è stata molto intelligente. Lei ha vinto il titolo di capocannoniere e nella prima partita non era titolare, ma si è allenata bene, si è fatta trovare pronta e ha guadagnato la maglia da titolare. Ogni allenatore vorrebbe una giocatrice come lei perchè, oltre a segnare, dà sempre tutto in campo. Corre tanto, è molto generosa, magari le insegnerò a farlo di meno per essere pià lucida".

Ganz sugli obiettivi: "Sarebbe bello vincere il campionato, arrivare in Champions e vincere anche la coppa Italia. Sarebbe facile rispondere così. Noi siamo il Milan e l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile".

Ganz sul modulo: "Ho visto tante partite del Milan Femminile dell'anno scorso, mi sono fatto diverse idee. Ho giocato con diversi sistemi di gioco, ma la cosa più importante è l'atteggiamento. Le ragazze devono giocare nel proprio ruolo, io voglio metterle nelle condizioni di giocare al meglio".

Ganz sulla nuova sfida: "Ci saranno diverse giocatrici nuove, lo dovrò conoscere bene, anche se ho già visto diversi video. Il mio primo pensiero è fare gruppo, è il punto di partenza per fare bene, poi penseremo alla tattica e all'aspetto fisico".

Ganz su Giampaolo: "Lo conosco bene, andrò a vedere qualche suo allenamento. Gli auguro di riportare in alto il Milan, se avrò bisogno di lui lo chiamerò sicuramente".

Ganz sul settore giovanile: "L'anno prossimo punteremo ad avere anche la Primavera. Noi ci alleneremo al mattino, al pomeriggio sarò al Vismara per vedere le ragazze più giovani che si allenano".

Ganz sul suo carattere: "Sono sempre stato una persona che ama la verità. Non ho mai amato le bugie, mi sono sempre piaciuti gli allenatori che mi dicevano le cose in faccia. Sono un allenatore pulito, non ho mai sopportato le bugie".

Ganz sul tifo: "Un altro grande obiettivo è cercare di portare più gente possibile allo stadio. Oltre a giocare bene e portare in alto la squadra, vogliamo anche riempire lo stadio quando giochiamo".

Ganz sulla squadra: "Serve consolidare quello che è stato fatto l'anno scorso, ma arriveranno anche diverse giocatrici importanti".

Spina su Ganz: "E' più di un mese che io e Maurizio parliamo. E' vero che ci sono allenatori che sono più predisposti al calcio maschile o a quello femminile, ma sono convinto che Ganz sia predisposto per entrambi. Ha grande sensibilità, questo lo aiuterà ad entrare in contatto con il mondo femminile".

Ganz sulle ragazze: "Non c'è un calcio maschile o femminile, per me c'è solo il calcio. Scoprirò le differenze non appena inizierò, ma per me c'è una sola idea di calcio. L'approccio magari sarà diverso, io sono un tecnico focoso, quindi ogni tanto mi morderò la lingua. Io ho grande passione".

Spina sul mercato: "Siamo partite da una base solida, era importante confermare alcune giocatrici importanti. Abbiamo confermato alcune giocatrici importanti come Giacinti, Bergamaschi e Fusetti. Dispiace per alcuni addii, come quello di Giugliano e Thaisa, è una scelta che non è dipesa solo da noi, ma da alcune norme che non ci avvantaggiano".

Ganz sul movimento femminile: "Ci siamo appassionati al Mondiale femminile, abbiamo visto tanta gente allo stadio e anche del bel gioco. La cosa che mi è piaciuto di più è vedere il tifo degli italiani per le nostre ragazze, è stato davvero bello. Bisogna dire grazie alla nostra nazionale".

Ganz su Maldini e Boban: "Li ringrazio per avermi scelto. E' fondamentale che ci sia un gruppo coeso e unito. Non vedo davvero l'ora di iniziare. Pretenderò tanto dalle ragazze, l'ho già detto anche ieri a loro. Arrivo da un lungo percorso da allenatore, credo di aver fatto un bel percorso".

Ganz sul gioco: "Un idea di gioco ci deve essere sempre, bisogna sapere cosa fare quando si ha la palla e quando ce l'hanno le avversarie".

Ganz sui suoi obiettivi: "Il mio obiettivo è di capire le caratteristiche delle mie giocatrici per dare loro un certo tipo di gioco che ho già in mente. Voglio creare un grande gruppo, abbiamo tante giocatrici che giocano in nazionale. Migliorarci non sarà facile, anche le altre squadre si sono rafforzate. Sarà un campionato ancora più equilibrato".

Carbone sulla squadra: "Abbiamo preso giocatrici importanti, vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso".

Spina sulla nuova stagione: "Vogliamo migliorare sempre. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del valore del Milan. Vogliamo entrare in Champions e lottare per il campionato. Vincere non è facile, ma abbiamo lavorato per creare una squadra competitiva".

Ganz sul Milan: "Ringrazio il Milan per aver pensato a me. Sono orgoglioso di essere qui. Con questa maglia ho avuto la fortuna di vincere e ora tornare da allenatore è davvero bello. Le ragazze le ho conosciute ieri, vorrei essere con loro al Vismara a lavorare. Il dna Milan c'è sempre stato anche se non ho giocato tanto nel Milan. In rossonero ha giocato anche mio figlio. Ho visto le ragazze con grande voglia di fare, sono impaziente di iniziare".

Prende la parola Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile rossonero: "E' stata una scelta condivisa. Ho seguito il suo percorso da giocatore e anche da allenatore. Lo conosce bene, so come lavora. Maurizio ha il dna Milan e questo è un valore aggiunto".

Inizia Elisabet Spina, Responsabile Settore Femminile AC Milan: "Buongiorno a tutti. Credo che sia stata una scelta coerente la nostra, è in linea con la storia del club e con la crescita del movimento femminile. Maurizio sarà un valore aggiunto per noi".

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Ganz come nuovo allenatore del Milan Femminile. Al suo fianco, ci saranno anche Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile rossonero, ed Elisabet Spina, Responsabile Settore Femminile AC Milan. Restate con noi per non perdere nemmeno una dichiarazione grazie al nostro live testuale!!!