LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Non posso essere tranquillo. Primo tempo non abbiamo giocato. Suso ha un'infiammazione al pube"

Così Rino Gattuso in conferenza stampa:

Sulla partita: “Un Milan che ha regalato 45 minuti al Frosinone. Dopo 5-6 minuti, alla prima verticalizzazione ci siamo impauriti e abbiamo perso le distanze. Ci siamo allungati e l’ho detto negli spogliatoi. È stato un primo tempo imbarazzante. Abbiamo avuto delle occasioni, non le abbiamo sfruttate al meglio. Dobbiamo stare tranquilli e non dare pressione. Dobbiamo fargli capire che si può sbagliare, ma non abbandonare il campo”

Sulla sua posizione: “Non posso essere tranquillo, perché è dal 2 dicembre che non vinciamo. Nel mio mestiere è difficile stare tranquilli. Se la squadra mi remava contro, non sarei stato qua. Sono il primo responsabile di questa barca, le responsabilità sono tutte mie. Non mi piace la parola tranquillo”.

Sul gol annullato al Frosinone: “Per come funziona il Var, lo avranno rivisto 3-4 volte. L’hanno analizzato bene. Gli avranno detto all’arbitro che il fallo era netto. Se era una palla a metà, lo avrebbe convalidato senza vederlo allo schermo”.

Sui punti: “Per come è andata sta partita, penso che il pareggio sia giusto. Dovevamo affrontare questa partita in maniera diversa e ci è andata anche bene, perché se al 90’ Gigio non fa il miracolo, la perdiamo”.

Se c’è qualcosa da cui ripartire: “Anche arrancando, vedo impegno da parte dei giocatori. Ci sono alcuni che stanno facendo fatica. Ci stanno mancando i singoli. Negli ultimi 20-25 giorni emerge questo. Baka e Kessie fanno un grande lavoro anche se Franck non ha fatto una grande partita. Ci stanno mancando i giocatori con tecnica”.

Su Suso: “Vediamo. A livello strumentale ha un problema al pube e vedremo domani se sarà disponibile o meno”.