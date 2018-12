LIVE MN - Gattuso: "Preoccupato dalle ultime chance fallite di allungare in classifica. Riempivamo meglio l'area con il 4-3-3"

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Su cosa lo preoccupa di più tra il gioco sterile e la mancanza di risultati: "Oggi abbiamo rischiato di perderla. La cosa più preoccupante è che potevamo allungare nelle ultime due partite e le abbiamo fallite entrambi. Dobbiamo essere lucidi. L'emergenza difensiva sta finendo e inizia nuovamente quella tra gli attaccanti"

Sul cambio Cutrone-Castillejo: "Ho messo Castillejo perchè ha caratteristiche diverse rispetto a Patrick. L'ho messo per cercare il dribbling. Abbiamo giocato con il 4-4-1-1. Riempivamo meglio l'area con il 4-3-3. Bonaventura si inseriva bene. In questo momento, con il 442, per gli avversari è più facile la lettura".

Su Kessie e Bakayoko: "Abbiamo perso due giocatori importanti, ma non stiamo qui a martellarci. Metteremo in campo la squadra migliore con la Fiorentina".

Su cosa sta succedendo al Milan: "Abbiamo avuto possesso di palla sterile, nel finale serviva più qualità. Abbiamo tenuto palla in modo scolastico ma abbiamo fatto il solletico agli avversari".

