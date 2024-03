live mn Hellas Verona-Milan (1-3): Theo-Pulisic-Chuku, il Diavolo vince e blinda il secondo posto!

vedi letture

95' Fine del match!!! Il Milan vince 3-1 grazie ai gol di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. Con questo successo i rossoneri blindano il secondo posto e allungano sulla Juventus che ora è distante tre punti.

92' Swiderski calcia dall'interno dell'area di rigore: diagonale con il sinistro, Maignan para con il piede sinistro in spaccata. Il francese avverte anche un problema fisico dopo la parata.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Calabria serve Chukwueze poco dentro l'area di rigore, il nigeriano controlla e prova la girata con il sinistro, pallone che sfiora il palo.

87' Giallo per Reijnders.

85' Noslin ci prova ancora dalla distanza, palla a lato.

84' Reijnders porta palla e si accentra dalla fascia sinistra, la palla viene intercettata al limite dell'area da Calabria che prova il sinistro, Montipò blocca centralmente.

83' Ultimo cambio di Pioli: esce Tomori, entra Kjaer.

80' CHUKWUEZEEEEEEE!!! 3-1 MILAN!!! Angolo dalla sinistra di Bennacer, la difesa del Verona libera di testa, ma la palla arriva al nigeriano che calcia al volo appena dentro l'area e batte Montipò. Bellissima rete dell'ex Villarreal.

76' Cambio nel Verona: esce Cabal, entra Vinagre.

73' Sostituzione nel Milan: fuori Okafor, dentro Chukwueze.

70' Pallone perfetto in profondità di Giroud per Leao che a tu per tu con Montipò calcia fuori. Che occasione sprecata dal portoghese.

69' Anche Suslov prova la conclusione dalla distanza, pallone alto.

67' Duda ci prova da lontanissimo, palla alta sopra la traversa.

66' Doppio cambio nel Milan: escono Pulisic e Loftus-Cheek, entrano Giroud e Musah.

65' GOL DEL VERONA! Bellissima rete di Noslin che batte Maignan con una potente conclusione dal limite dell'area.

63' Solita sgasata a sinistra di Leao che entra in area dalla sinistra e prova a cercare Pulisic sul secondo palo, ma interviene un giocatore del Verona che anticipa l'americano.

62' Verona più aggressivo dopo i cambi: Noslin ruba palla a Calabria e serve Swiderski che prova la girata in area con il sinistro, Maignan blocca a terra.

58' Bel cross dalla destra di Centonze e colpo di testa di Noslin, pallone alto sopra la traversa.

56' Problema alla caviglia per Dawidowicz ceh deve essere sostituito. Al suo posto dentro Magnani. Nel Verona fuori anche Lazovic e Folorunsho, dentro Mitrovic e Swiderski.

50' GOOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO DI PULISIC!!! Okafor ruba palla a Dawidowicz, calcia con il sinistro a tu per tu con Montipò che para, ma dopo la sua respinta la palla arriva all'americano che a porta vuota deve solo mettere dentro il pallone.

45' Inizia la ripresa!

- Nel Milan entra Gabbia al posto di Kalulu che è costretto ad uscire per un problema fisico. Nel Verona, invece, Serdar lascia il posto a Dani Silva.

- Il Milan chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo del match in corso al Bentegodi di Verona: per ora decide un gol al 44' di Theo Hernandez (il francese è stato ammonito dopo la rete e, siccome era diffidato, salterà la prossima gara contro la Fiorentina). Bel primo tempo del Diavolo che ha sfiorato più volte il gol e ha colpito anche una clamorosa traversa con Pulisic. L'Hellas ha invece provato a rendersi pericoloso in ripartenza, soprattutto con la velocità di Noslin, anche se Maignan non ha dovuto compiere nessuna parata importante.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Cartellino giallo a Theo Hernandez: l'arbitro ha visto un gesto del francese nei confronti del pubblico dopo il gol e per questo lo ha ammonito. Theo era diffidato e quindi salterà il prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

44' GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! THEEEEEEOOOOOOOOOO!!! Azione personale del francese sulla sinistra, vince due rimpalli e batte Montipò in uscita bassa.

41' Okafor appoggia all'indietro per Reijnders che calcia da fuori area di prima intenzione, pallone altissimo sopra la traversa.

39' Ripartenza pazzesca di Theo Hernandez che si fa praticamente tutto il campo da solo, arriva al limite dell'area e appoggia a sinistra per Okafor che cerca il destro a giro, ma la sua conclusione finisce alta.

37' Bello spunto di Pulisic che si accentra dalla destra e mette in area per Okafor che controlla e prova a sorprendere Montipò sul primo palo, pallone a lato.

34' Sgasata di Leao sulla destra, entra in area, arriva quasi sul fondo e cerca Pulisic in area piccola, determinante l'intervento in scivolata di Coppola che spedisce il pallone in angolo.

30' Cartellino giallo per Tomori.

26' Ripartenza del Verona: Duda allarga a destra per Noslin che entra in area e prova il diagonale con il destro, pallone fuori.

24' Ci prova ancora Pulisic: sinistro a giro da fuori area, pallone a lato non di molto alla destra di Montipò.

23' Pulisic ad un passo dall'1-0: passaggio di Theo, finta di Loftus-Cheek, la palla arriva all'americano che calcia con il destro e colpisce una clamorosa traversa.

19' Calcio d'angolo per il Milan dalla destra: sul pallone Pulisic che crossa in area, sponda di testa di Kalulu per Okafor che calcia al volo, ma c'è una grande parata di Montipò che blocca in due tempi.

17' Tocco di Lazovic per Noslin che controlla e prova il sinistro da fuori area, Maignan blocca a terra senza problemi.

15' E' il Milan a fare la partita, il Verona si chiude e lascia pochissimi spazi ai rossoneri.

9' Corner per il Milan, sul pallone ancora Bennacer: l'algerino crossa in area, Noslin libera all'altezza del primo palo.

8' Altro calcio di punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Bennacer, Duda spedisce la palla in angolo.

7' Resta a terra Theo Hernandez per un colpo alla caviglia. Nessun problema comunque per il francese che può continuare regolarmente il match.

6' Giallo per Serdar per un fallo su Theo Hernandez lanciato verso la porta del Verona.

4' Subito un calcio di punizione per il Milan conquistato da Leao sulla fascia sinistra: bel cross di Theo per Tomori che però si allunga e colpisce il pallone con il destro, ma la sua conclusione finisce a lato.

0' Si parte! Primo pallone per il Milan.

- Le due squadre stanno entrando in campo, tra poco al Bentegodi risuonerà l'inno della Serie A e poi sarà finalmente arrivato il momento del calcio d'inizio.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto allo stadio Bentegodi di Verona dove tra poco il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro l'Hellas nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalla qualificazione ai quarti di Europa League, vogliono vincere per mantenere il secondo posto in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Milan:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazović; Noslin. A disp. Chiesa, Perilli; Magnani, Tchatchoua, Vinagre; Belahyane, Charlys, Dani Silva; Bonazzoli, Mitrović, Świderski, Tavşan. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp. Nava, Sportiello; Florenzi, Gabbia, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud, Jović. All. Pioli.