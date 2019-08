LIVE MN - ICC, Manchester-Milan 7-6 dcr (2-2 al 90') - Rossoneri ko ai rigori, ma ottimo test

Bella partita a Cardiff, con il Milan che gioca meglio del Manchester United, squadra nettamente più avanti nella preparazione rispetto ai rossoneri. I ragazzi di Giampaolo tengono bene il campo, vanno sotto ma rimontano e sorpassano i Red Devils (gol di Suso e autorete di Lindelof), prima del definitivo pareggio di Lingard. Un'ottima prova del Milan, che migliora partita dopo partita. La sconfitta ai rigori conta poco: mister Giampaolo può ritenersi soddisfatto.

GOL - James regala la vittoriaal Manchester.

ERRORE - De Gea para il rigore di Maldini.

GOL - Bel tiro del giovane Gomes.

GOL - De Gea intercetta il tiro di Krunic ma il pallone si insacca.

GOL - Greenwood non sbaglia.

GOL - André Silva va a segno: pallone da una parte, De Gea dall'altra.

GOL - Soluzione di potenza per Young: pallone sotto la traversa.

GOL - Bonaventura spiazza De Gea.

GOL - Lingard trova l'angolino alla destra di Reina.

GOL - Calhanoglu non sbaglia dal dischetto.

93' Fischio finale: Manchester-Milan 2-2. Si va ai calci di rigore

91' Ammonizione per Calhanoglu e punizione dal limite per il Manchester: sinistro di Fred e pallone alto sopra la traversa.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

88' Il Manchester sembra averne di più in questo finale.

82' Doppia sostituzione per il Manchester United: Gomes e Greenwood prendono il posto di Martiale Rashford.

77' Altri cambi per il Milan: entrano Gabbia, Brescianini, Strinic, Conti, Bonaventura e Maldini: fuori Rodriguez, Romagnoli, Borini, Calabria, Suso, Piatek

72' PAREGGIO DEL MANCHESTER! Imbucata in area per Lingard, che supera Reina con un preciso mancino all'angolino.

70' Gran sinistro di controbalzo di Shaw e pallone che finisce a lato non di molto.

66' Borini si sgancia sulla destra e mette in mezzo: André Silva colpisce di testa ma non inquadra la porta.

65' Tante sostituzioni anche per il Manchester: in campo Lingard, Fred, James, Yong e Tuanzebe

64' Serie di cambi nel Milan: entrano Reina, Krunic e André Silva, escono Donnarumma, Biglia e Castillejo.

60' GOL DEL MILAN! Corner per i rossoneri: cross di Suso, tocco di Castillejo e deviazione di Lindelof che beffa De Gea.

59' Manchester United in attacco. I Red Devilas si distendono e vanno al tiro con Pereira: pallone a lato. Era una buona occasione.

58' Punizione dalla trequarti per il Manchester: pallone in area, colpo di testa di Lindelof e parata comoda di Donnarumma.

55' Il Milan continua a fare la partita.

50' Occasionissima per Piatek, pescato in area da Calhanoglu: il polacco, però, spreca tutto calciando debolmente tra i guantoni di De Gea.

48' Calcio d'angolo per il Manchester United: pallone dentro, Donnarumma respinge con i pugni.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Manchester.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo

Un buon Milan conduce per larghi tratti il match, va sotto (gol di Rashford) ma reagisce e trova il pareggio con Suso. Rossoneri sempre sul pezzo, superiori nel gioco al Manchester United. Pressing alto, verticalizzazioni e belle trame in mezzo al campo: la squadra di Giampaolo ha messo in grande difficoltà i Red Devils.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1minuto di recupero.

44' Grande occasione per il Milan. Piatek entra in area, scarta De Gea ma poi non riesce a superare il portiere del Manchester.

43' Gioco a tratti spettacolare del Milan, che va spesso in verticale.

39' Milan a un passo dal gol. Suso alza la testa e mette in mezzo un pallone al veleno per Piatek: il pistolero non ci arriva, ma De Gea è comunque costretto agli straordinari per disinnescare il tiro dello spagnolo.

34' Buon Milan in questa fase.

30' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Biglia e colpo di testa sul fondo di Piatek.

26' GOL DEL MILAN! Sinistro da fuori di Suso e pallone all'angolino, imprendibile per De Gea.

25' Buona chance per Suso, che ci prova con il classico mancino a giro: pallone alto di un soffio.

24' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu e pallone facile tra i guantoni di De Gea.

19' Il Milan prova a reagire dopo il gol subito.

14' GOL DEL MANCHESTER! Rashford prende palla sulla sinistra, si accentra, salta due avversari e infila Donnarumma dal cuore dell'area rossonera.

12' Ancora il Manchester, stavolta con Rashford: botta improvvisa e ottima risposta di Donnarumma.

9' Errore di Castillejo, che regala palla al Manchester: Pereira ne approfitta e ci prova da fuori, ma non inquadra la porta.

8' Il Manchester alza il proprio baricentro.

4' Buon avvio del Milan, che prova a prendere in mano le redini del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Completo bianco per il Milan, casacca rossa per il Manchester United.

Tutto è pronto per il match tra Manchester United e Milan, ultimo impegni dei rossoneri nell'International Champions Cup 2019. Seguiremo LIVE l'amichevole di Cardiff, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MANCHESTER UNITED: 1 De Gea; 29 Wan-Bissaka, 16 Rojo, 2 Lindelöf, 23 Shaw; 31 Matic, 39 McTominay; 15. A. Pereira, 8 Mata, 11 Martial; 10 Rashford. A disp.: 22 Romero, 40 Pereira, 3 Bailly, 4 Jones, 38 Tuanzebe, 14 Lingard, 12 Smalling, 17 Fred, 21 James, 18 Young, 20 Diogo Dalot, 26 Greenwood, 28 Gomes, 36 Darmian, 37 Garner, 44 Chong. All.: Solskjaer

MILAN: 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 11 Borini, 21 Biglia, 10 Calhanoglu; 8 Suso; 7 Castillejo, 9 Piatek. A disp.: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 12 Conti, 46 Gabbia, 23 Strinic, 17 Leao, 33 Krunic, 5 Bonaventura, 27 André Silva, 88 Mionic, 94 Brescianini, 98 Maldini. All.: Giampaolo