LIVE MN - Inter-Milan (1-0) - Doccia gelata allo scadere: la decide Icardi

L’Inter vince meritatamente al fotofinish contro un Milan sceso in campo solo per il pareggio. Male i rossoneri, troppo remissivi e rinunciatari, schierati da Gattuso con una sorta di 4-5-1 troppo difensivo anche solo per pensare di poter vincere un derby. E così, dopo aver sofferto per lunghi tratti della partita, al 93esimo è arrivata la doccia fredda: Icardi stacca e batte Donnarumma, per l’occasione uscito a vuoto. Handanovic mai impegnato, Higuain isolato, Calhanoglu disastroso: un Milan sempre tutto dietro la linea della palla, senza idee né gioco. Come può una squadra di giovani acquisire personalità giocando così, pensando solo a difendere come una qualunque provinciale? Gattuso dovrà dare delle risposte precise.

94' Finisce qui: Inter-Milan 1-0.

92' GOL DELL'INTER! Cross dalla destra e colpo di testa vincente di Icardi, che su papera in uscita di Donnarumma anticipa tutti e insacca.

92' Cambio per il Milan: Abate in campo al posto di Calabria.

91' Ammonizione per Bakayoko.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

85' Corner per il Milan: cross direttamente tra i guantoni di Handanovic.

84' Sostituzione per il Milan: Bakayoko in campo al posto di Kessié.

83' Punizione da ottima posizione per il Milan: sinistro di Suso e pallone sula barriera.

82' Cambio per l'Inter: esce Politano entra Candreva.

80' Buona chance per Suso, che calcia col mancino dal cuore dell'area di rigore dell'Inter: tiro lento, nessun problema per Handanovic.

78' Il Milan non riesce più a uscire. Borja Valero cerca la sforbiciata in area, ma impatta male il pallone.

75' Cartellino giallo per Politano.

74' Sostituzione per il Milan: fuori un deludente Calhanoglu, in campo Cutrone.

70' Cambio per l'Inter: Keita prende il posto di Perisic.

66' Angolo per l'Inter: pallone fuori per Brozovic, che controlla e calcia ma sbaglia tutto. Rinvio dal fondo per il Milan.

62' Ancora corner per l'Inter: Politano pesca in area Vecino che colpisce di testa ma non trova la porta. Milan in difficoltà.

61' Cartellino giallo per Suso.

60' Calcio d'angolo per l'Inter: cross sul primo palo, Biglia mette fuori.

59' Cross dalla destra di Calabria e colpo di testa di Bonaventura, che spara altissimo sopra la traversa.

58' Grande occasione per l'Inter. Cross in area per Politano che, tutto solo, calcia al volo con il destro ma non inquadra la porta.

56' Buona chance per Higuain, ben servito in area da Calhanoglu: sinistro di prima intenzione del Pipita e pallone tra i guantoni di Handanovic.

55' L'Inter tiene in mano le redini del gioco, il Milan difende con tanti uomini.

52' Tanti errori in campo, da una parte e dall'altra.

49' Altro corner per l'Inter: pallone in area, Higuain spazza via.

48' Angolo per l'Inter: cross sul primo palo, Biglia allontana di testa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Guida: si riparte! Possesso Inter.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti che hanno chiuso il primo tempo.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. È un derby intenso, magari non spettacolare dal punto di vista tecnico, ma certamente avvincente e combattuto. Meglio l’Inter sul piano delle occasioni. Una su tutte: il palo colpito da Icardi poco dopo la mezzora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Due gol annullati, uno per parte: il primo a Icardi, il secondo a Musacchio, entrambi per fuorigioco (netti). Milan un po’ timido in fase di costruzione: Higuain poco servito, Suso a intermittenza, Calhanoglu non ancora brillantissimo. La partita, comunque, è apertissima: la sensazione è che possa succedere di tutto, soprattutto quando le squadre si allungano.

49' Fine primo tempo.

48' Buona chance per Calhanoglu, che calcia da ottima posizione ma non inquadra la porta.

47' Cartellino giallo per Calabria, che ferma con un fallo una ripartenza pericolosa dell'Inter.

46' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Suso sul primo palo, libera la difesa dell'Inter.

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.

44' Ammonizione per Calhanoglu.

43' Ancora una chance per l'Inter. Vecino calcia dal cuore dell'area di rigore del Milan ma sbaglia tutto.

42' Cross di Suso, spizzata di Romagnoli e gol di Musacchio, ma il difensore era in netto fuorigioco: rete annullata.

41' Grande occasione per l'Inter. Borja Valero pesca in area Icardi, ma Romagnoli riesce a salvare con un grande intervento.

39' Ancora Inter, stavolta con Politano: mancino da fuori e pallone in Curva.

38' Inter ancora pericolosa. Tiro-cross dalla destra e tentativo in scivolata di Icardi, che non ci arriva di un soffio.

37' Il Milan fatica a costruire gioco.

34' Vecino ci prova da fuori: tiro centrale, blocca Donnarumma.

33' Angolo per l'Inter: pallone in mezzo, serie di batti e ribatti, poi Icardi calcia in mischia e colpisce il palo. Si salva il Milan.

30' Cambio per l'Inter: Nainggolan non ce la fa, al suo posto Borja Valero.

28' Infortunio per Nainggolan, che potrebbe lasciare il campo.

23' Punizione per il Milan, siamo lontani dalla porta di Handanovic: Calhanoglu ci prova lo stesso ma il suo tiro finisce ampiamente a lato.

22' Altro calcio d'angolo per l'Inter: pallone in area, Donnarumma blocca.

21' Corner per l'Inter: cross in mezzo, colpo di testa di De Vrij e bell24'a parata di Donnarumma.

19' Cartellino giallo per Biglia dopo un contrasto con Nainggolan, ma a commettere il fallo è stato l'interista.

17' Bell'azione del Milan. Suso pesca in area Kessié, ma la conclusione dell'ivoriano finisce alta sopra la traversa.

16' Inter aggressiva in mezzo al campo.

14' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

12' Gol dell'Inter con Icardi, ma Guida annulla con l'ausilio del VAR: l'attaccante dell'Inter era in fuorigioco.

9' Ancora un tentativo da fuori del Milan, stavolta con Calhanoglu: destro potente ma fuori misura.

7' Ritmi piuttosto bassi in campo.

4' Buona chance per il Milan. Suso ci prova da fuori, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Splendida atmosfera a San Siro.

Questa non è una partita come le altre. Non può esserlo per forza di cose. E per ovvi motivi. Questa è la gara più attesa dell’anno: amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, teatro del derby Inter-Milan. La Scala del calcio sfoggia l’abito di gala per il big match della nona giornata del campionato di Serie A. Spalletti contro Gattuso, Icardi contro Higuain, Suning contro Elliott: due mondi a confronto, tutto in novanta minuti di pura adrenalina. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa super sfida, azione dopo azione, fino al fischio finale. E allora, accomodatevi: sta per iniziare il derby.

LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi. A disp.: Padelli, Gagliardini, Lautaro, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Candreva. All.: Spalletti

MILAN: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuaín, Çalhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Borini, Bakayoko, Bertolacci, Zapata, Abate, Caldara, Cutrone, Laxalt. All.: Gattuso