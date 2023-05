LIVE MN - Juventus-Milan (0-1): la testa di Giroud manda il Milan in Champions League!

FINITAAAAAA! IL MILAN E’ IN CHAMPIONS LEAGUE! I rossoneri espugnano lo Stadium grazie al capolavoro di Giroud nonostante una prestazione non brillantissima e si qualificano alla Champions League per la terza stagione consecutiva. I rossoneri si confermano nell’Europa che conta!!!

92' SI SALVA IL MILAN! In qualche modo i rossoneri si salvano sulla linea sulla deviazione di Danilo arrivata dagli sviluppi di un corner. E' stato Kalulu a salvare, quasi involontariamente, il risultato

90' Quattro minuti di recupero

86' Altri due cambi in casa Milan: fuori Calabria e Giroud, entrano Kalulu e Origi

84' Il Milan ora si schiaccia: il pallone di Paredes segue il taglio di Rabiot che è impreciso di testa

82' Doppio cambio per il Milan. Fuori Diaz e Leao, dentro Pobega e Ballo-Tourè

79' OCCASIONISSIMA LEAO! Theo lancia il portoghese in campo aperto: Rafa punta Gatti, lo disorienta, ma calcia alto con l'interno del piede. Ora ci sono spazi per il Milan!

77' THIAW SALVA TUTTO! La Juve attacca ma il difensore tedesco chiude sull'inserimento di Locatelli che arrivava minaccioso dalle parti di Maignan

76' La Juve si butta in avanti: Iling da fuori ma il pallone vola altissimo

73' Cambio nella Juventus: fuori Kean, dentro Iling Junior

71' CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Contropiede rossonero con Giroud che porta palla fino al limite e appoggia a Saelemaekers che si fa chiudere in angolo con i piedi da Szczesny!

70' Ci prova Chiesa sulla destra, tiro alto

69' Bell'azione di Leao che dialoga con Giroud e poi apre per Saelemaekers: il tiro del belga è deviato e per poco non favorisce Diaz che viene anticipato di pugno da Szczesny

68' Fallo durissimo di Locatelli su Giroud: nessun giallo per il bianconero. Tutto ok per il 9 rossonero

64' Ammonito Krunic: fallo in ripartenza su Rabiot.

63' Doppio cambio nella Juve: fuori Di Maria e Kostic, dentro Milik e Paredes

62' Giroud si prova su punizione: la sua conclusione finisce altissima!

56' Primo cambio del match. Dentro Saelemaekers, fuori uno spento Messias

56' Ammonito Cuadrado per proteste

55' Milan intorpidito in questo avvio di ripresa. Rabiot trova spazio per la conclusione da fuori: nessun problema per Maignan

52' Ripartenza veloce della Juve che prende in contro tempo la difesa rossonera: la palla di Di Maria è troppo lunga per Rabiot

46' Si riparte con gli stessi uomini in campo

FINE PRIMO TEMPO. Ci ha pensato sempre lui, Olivier Giroud, a sbloccare la partita dell'Allianz Stadium con un fantastico gol di testa al 40', su gran cross di Calabria. Un partita che dalla metà della prima frazione in poi si era messa male per i rossoneri che avevano patito le ripartenze veloci della Juventus che hanno creato qualche difficoltà alla difesa del Milan, dopo che in avvio la squadra dei Pioli si era dimostrata propositiva ma poco efficace. Milan avanti 1-0.

45' Due minuti di recupero

40' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAAN! OLIVIER GIROUUUUUUD, SEMPRE LUI!!!! Grandissimo cross di Calabria che pesca perfettamente la testa del francese che sfugge alla marcatura di Gatti e in controtempo la mette lì dove Szczesny non può arrivare. 1-0 Milan, nel momento più difficile!

39' SI RIVEDE IL MILAN! Spazio per Theo che apre per Diaz che appoggia a Messias: il brasiliano si accentra, tira e si conquista un angolo

38' La Juve all'attacco: Tomori chiude all'ultimo sul cross di Kosticm diretto a Kean. Soffre il Milan

34' Primo giallo del match. Messias ammonito dopo un intervento in ritardo su Danilo

32' L'inerzia ora è dalla parte della Juventus: ci prova Kean da fuori dopo aver difeso la palla spalle alla porta. Facile per Maignan

27' Altro rischio! Erroraccio di Krunic in fase di impostazione, per poco Di Maria e la Juve non ne approfittano

26' Spinge ora la Juventus. Questa volta è Chiesa a provarci con un'iniziativa personale: la sua conclusione termina in curva

24' Contropiede velocissimo della Juve: Kean riparte velocissimo e mette in pezzo dove Di Maria spara alto da buona posizione, anticipando Kostic. Brivido per il Milan

22' ANCORA DI TESTA IL MILAN! Messias crossa dalla destra: Tonali si inserisce ma il suo colpo di testa è fuori misura

21' Si rialza Tonali: tutto ok per il numero 8 del Milan

20' Tonali dolorante a terra dopo uno scontro con Locatelli: Sandro si tocca la faccia

16' ANCORA MILAN! Pallone illuminante di Diaz per Tonali che prova la girata da posizione defilata: il pallone vola alto. Fourneau ferma comunque tutto per offside

14' Si vede anche la Juventus! Azione avvolgente dei bianconeri che porta al tiro da fuori Cuadrado: il tiro è forte ma Maigna si distende e respinge a lato

12' Il Milan prende campo: ci prova Messias con una conclusione a giro che si spegne sul petto di Scczesny

9' CHANCE MILAN! Primo corner per i rossoneri: Tonali batte sul primo palo, Giroud gira di testa ma il pallone finisce a lato

7' Occasione sprecata dal Milan: contropiede rossonero dopo un pallone recuperato da Giroud ma nè Diaz nè Leao riescono a sfruttare la ripartenza

6' Avvio intenso all'Allianz Stadium

1' Tutto pronto, si parte!

- Arbitrerà la sfida il signor Fourneau della sezione di Roma 1

- Con la vittoria dell'Inter di Inzaghi sull'Atalanta, il Milan dovrà soddisfare uno di questi criteri per poter accedere alla prossima edizione della Champions League:

> Non perdere contro la Juventus o vincere contro l'Hellas Verona.

> Perdere con un gol di scarto contro la Juventus e fare almeno un punto contro l'Hellas Verona.

> Perdere contro Juventus ed Hellas Verona, ma con i bianconeri che perdono o pareggiano all'ultima giornata contro l'Udinese.

Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera! Penultima giornata di campionato all'Allianz Stadium di Torino dove il Milan sarà ospite della Juventus. Per i rossoneri si tratta del primo di due match point per centrare la qualificazione alla Champions League 2023/2024: alla squadra di Pioli basta un pareggio. Restate con noi per la cronaca del match e il racconto di tutte le emozioni della partita!

Le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-4-3): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Kean, Chiesa. A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani; Miretti, Paredes, Sersanti; Iling-Junior, Milik. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.