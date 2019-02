LIVE MN - Juventus-Milan Femminile (2-0): rossonere battute da una grande Bonansea

Il Milan cade nella ripresa sotto i colpi di Bonansea, autrice di una doppietta. Successo meritato per le bianconere che hanno legittimato con un secondo tempo di alto livello. Le rossonere ora sono a -5 dalla Juventus e a -4 dalla Fiorentina, seconda in classifica.

93' - Triplice fischio, finisce qui.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Esce Bonansea entra Gilonna.

88' - Entra Caruso per la Juventus, fuori Aluko.

86' - Altra iniziativa di Bonansea che si sposta la palla sul destro, elude la marcatura e batte imparabilmente Korenciova a fil di palo.

86' - Gol della Juventus, ancora Bonansea.

83' - Bonansea vince un paio di rimpalli e colpisce da buona posizione, Korenciova salva ancora il Milan.

79' - Dentro Carissimi fuori Bergamaschi per il Milan.

79' - Korenciova tiene vive le speranze rossonere con un altro buon intervento.

77' - Il ritmo si sta abbassando, resta un quarto d'ora circa al Milan per provare a pareggiare.

72' - Ammonita Boattin per la Juventus.

71' - Fusetti salva in difesa, anticipando una palla che stava arrivando diretta ad Aluko.

64' - Ancora Bonansea con una girata incredibile: la palla colpisce in pieno l'incrocio dei pali per la fortuna del Milan.

61' - Il Milan sta provando a reagire allo svantaggio anche se è dura scalfire la Juventus.

56' - Altra occasione per la Juventus con Pedersen, palla fuori.

54' - Bonansea viene servita da Girelli con un filtrante perfetto dopo un errore di Alborghetti, Korenciova prova ad uscire ma viene freddata dalla bianconera.

54' - Gol della Juventus, Bonansea.

52' - Chance enorme per la Juventus con Girelli che a botta sicura calcia alto!

51' - Aggressività in queste prime fasi del secondo tempo.

46' - Inizia la ripresa!

Si conclude senza reti la prima frazione di gara tra Juventus e Milan ma non senza emozioni. Le padroni di casa hanno colpito un palo e impegnato due volte Korenciova a grandi interventi, ma anche le rossonere si sono affacciate in più occasioni verso la porta bianconera.

46' - Fine primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Il Milan scheggia la traversa con Sabatino con un tiro da posizione defilatissima.

40' - Fase finale del primo tempo, risultato ancora bloccato ma frazione ricca di occasioni.

36' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Fusetti dalla lunghissima distanza ma la palla finisce a lato.

35' - Che chance per il Milan! Giacinti prima prende in pieno un'avversaria in area sul tiro, poi riceve nuovamente palla e costringe Bacic ad una grande parata in allungo.

33' - Il Milan ci prova con una grande iniziativa personale di Giacinti, la palla in mezzo viene però deviata dalla retroguardia bianconera.

31' - Altro grande intervento di Korenciova: Aluko si invola sulla sinistra e la piazza sul palo lontano, ma il portiere rossonere la toglie deviandola in angolo.

28' - Bergamaschi da sola dalla area di rigore del Milan, azione solitaria stoppata sul più bello dalle bianconere.

24' - Gran palla messa in mezzo da Tucceri ma Bergamaschi non ci arriva.

22' - Miracolo di Korenciova su Aluko, il portiere rossonero ha tolto la sfera dal primo palo!!

18' - Grande chance per la Juventus, con Salvai che colpisce di testa ma Korenciova blocca in presa.

14' - Ancora il Milan pericoloso con Sabatino che riesce ad anticipare il difensore ma non a dare forza al tiro.

12' - Il tiro di Giugliano viene intercettato dalla barriera: nulla di fatto.

11' - Buona punizione conquistata dal Milan dai 25 metri.

6' - Occasione per il Milan, una grande chance per Giugliano con Gama che devia in angolo.

1' - Subito pericolosa la Juventus, palo di Aluko dopo appena 13 secondi di gioco.

1' - Calcio d'inizio!

- Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan femminile, fischio d'inizio alle 12.30.

JUVENTUS: Bacic; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Pedersen, Galli; Girelli, Aluko, Bonansea. A disposizione: Giuliani, Franco, Panzeri, Glionna, Ekroth, Caruso, Sikora. All. Guarino

MILAN: Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Moreno, Alborghetti, Bergamaschi; Giugliano; Giacinti, Sabatino. A disposizione: Zanzi, Capelli, Carissimi, Coda, Longo, Manieri, Zigic. All. Morace.

- Buongiorno amici di MilanNews.it, oggi vi proporremo il LIVE testuale di Juventus-Milan di Campionato Femminile, sfida al vertice fondamentale per la corsa scudetto e Champions League.