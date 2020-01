LIVE MN - Kjaer: "Il Milan è un sogno, il mio obiettivo è restare qui. Ibra? E' un valore aggiunto"

- Finisce così la presentazione di Kjaer.

Che emozione è giocare a San Siro? "Ho giocato diverse volte a San Siro, è uno degli stadi più belli. C'è sempre un'atmosfera fantastica, è un posto speciale".

Cosa non ha funzionato a Bergamo? "Sono arrivato a Bergamo a fine mercato, ma non è andata bene. Poi è arrivata la chance del Milan, ringrazio l'Atalanta per avermi dato la possibilità di andare via. Con il mister le cose non sono andate bene per questioni tattiche".

Sei pronto per un derby danese con Eriksen? "Non voglio parlare di Eriksen. Il derby sarà speciale, ne ho giocati tanti in carriera, spero di aggiungere alla lista anche quello di Milano".

Cosa pensi di poter dare a livello di esperienza? "Io sono qui anche per questo. Devo cercare di dare una mano alla squadra e soprattutto ai più giovani. Devo far capire loro che bisogna lavorare al massimo tutti i giorni".

Ibra è un valore aggiunto? "Assolutamente sì. L'ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c'è nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui".

Il Milan può puntare ancora alla Champions League? "L'obiettivo è migliorare ogni giorno e fare più punti possibili. La qualità c'è, la presenza di Ibra dà qualcosa in più a tutti. E' presto per pensare alla fine del campionato, bisogna pensare ad una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili".

Qual è il tuo obiettivo? "E' un sogno essere qui, quindi il mio obiettivo è quello di restare qui".

Com'è stato conoscere il tuo idolo Maldini? "E' sempre speciale quando un tuo idolo come Maldini ti chiama e ti dice di venire al Milan. Per me è stato un piacere conoscerlo".

Che emozione è vestire la maglia del Milan? "E' sempre stato un sogno venire al Milan. Sono molto felice di essere qui, è una grande società. A Milanello si respira grande storia, è un piacere essere qui. Sono davvero molto felice".

Tra pochi minuti, nella sala delle conferenze di Milanello, ci sarà la presentazione di Simon Kjaer, nuovo difensore rossonero arrivato in prestito dal Siviglia che ieri ha già esordito con la maglia del Milan in Coppa Italia contro la Spal. Restate con noi e seguite tutte le dichiarazioni del giocatore danese grazie al live testuale di Milannews.it!!!