live mn Lazio-Milan (1-0): mancano 5 minuti, entra Ricci

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86' Altra uscita puntuale di Motta su un pallone pericoloso vagante in mezzo all'area

84' Ultimo cambio entra Ricci per Saelemaekers

83' Cambio nella Lazio: entra Cancellieri per Zaccagni

82' Prova il tiro Modric dal limite dell'area: il pallone vola di poco sopra la traversa

81' Ammonito Nuno Tavares, punizione da zona favorevole per il Milan

79' Azione confusissima del Milan che arriva al cross più volte: è ancora Gila che si immola

77' Ripartenza di Pulisic velocissima: grande chiusura di Gila sul più bello

75' Gol di Athekame dopo una mischia su calcio d'angolo: Guida però annulla per un contatto di mano

73' Nkunku arriva alla conclusione, con un altro intervento di Motta: fermato comunque il gioco per fuorigioco

71' Contatto sospetto su un tiro di Athekame, con Taylor che lo prende sul piede. Veloce check al Var: si prosegue

67' Entrano gli attaccanti: in campo Nkunku e Fullkrug, fuori Leao e Fofana. Cambi anche nella Lazio: Pedro e Dia per Maldini e Isaksen

66' Prova a mettersi in proprio Modric con un'incursione dalla destra: la conclusione è sballata

62' Motta ancora perfetto in uscita alta su Leao: l'azione continua, Pulisc può tirare da buona posizione ma la spara alta

60' Bella imbucata di Fofana per Leao che però viene chiuso da tre difensori

57' Primi cambi nel Milan: escono Estupinan e Tomori, entrano Bartesaghi e Athekame

55' Intervento in ritardo di Estupinan su Isaksen: ammonito il rossonero

54' INCREDIBILE... Estupinan ha rischiato un autogol clamoroso nel tentativo di appoggiare di testa a Maignan che salva con un riflesso clamoroso

51' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Ripartenza elaborata del Milan che libera al tiro Pulisic: grande intervento di Motta. Sugli sviluppi un tiro strozzato di Modric viene deviato di testa da Fofana ma la conclusione è innocua

48' Altra sortita offensiva interessante dalla destra: cross però imprecisi e area laziale molto affollata

46' Prima incursione di Fofana che crossa forte in mezzo: chiude la Lazio

45' Si riparte, nessun cambio

LAZIO-MILAN 1-0, FINE PRIMO TEMPO. Uno dei peggiori primi tempi della stagione per il Milan: non quello che ci si aspettava dopo la vittoria nel Derby e con le esigenze di classifica attuali, sia in chiave Champions che in chiave primo posto. La Lazio parte meglio sin dall'inizio e il Milan non solo non trova idee per scalfire la compattezza avversaria ma è anche fin troppo molle e spaesato: tantissimi, poi, gli errori tecnici della squadra di Allegri. Difficile trovarne uno sufficiente: urge veramente un importante giro di vite nello spogliatoio...

45' Un minuto di recupero

43' Malissimo il Milan che non riesce a trovare sbocchi e continua a commettere imprecisioni tecniche che aprono il campo alle ripartenze della Lazio

37' Azione insistita dei rossoneri che porta Pulisic al tiro in mezzo all'area: il muro laziale respinge

36' De Winter perde un altro corpo a corpo con Maldini che si invola ma per fortuna tira in bocca a Maignan

33' Ancora Lazio pericolosa: questa volta Estupinan fa bene la diagonale e chiude il cross per Isaksen

30' Milan ora un po' in difficoltà, con la Lazio che invece sfrutta l'entusiasmo

27' GOL LAZIO. Ennesimo lancio su Isaksen che si libera di Estupinan, colpevole, si invola verso Maignan e lo buca per il vantaggio biancoceleste...

25' Clamorosa traversa di Taylor! Brividi per il Milan: leggerezza di De Winter che si fa soffiare il pallone da Maldini

23' VICINO AL GOL ESTUPINAN! Ci ha preso gusto Pervis: grande inserimento alle spalle di Isksen con tuffo di testa. Il pallone non esce di molto...

20' Il Milan sta provando ad alzare i ritmi ma sono tanti, troppi, gli errori tecnici fino a questo momento

12' Traversa della Lazio colpita da Isaksen: ma Guida ferma tutto per un controllo con un braccio

10' OCCASIONE MILAN! Azione manovrata rossonera con il pallone che arriva a Pavlovi che dribbla un avversario ma viene chiuso sul più bello da un altro biancoceleste: corner rossonero

7' Ritmi ora più consoni con il Milan che tiene palla ma non trova varchi

3' Inizio forte biancoceleste con due sgasate di Isaksen che hanno messo Pavlovic a dura prova: per fortuna nessuna conseguenza

1' Cominciata la gara nella capitale!

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- Arbitra il signor Guida, codiuvato da Peretti e Perrotti. Al Var Chiffi-Maggioni; il IV uomo è Ayroldi

- Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

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Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Benvenuto allo stadio Olimpico di Roma dove, tra pochi minuti alle 20.45, prenderà il via il posticipo domenicale della 29^ giornata di Serie A Enilive tra Lazio e Milan. I rossoneri, dopo la vittoria nel Derby, hanno l'opportunità di accorciare proprio sull'Inter capolista, che ha pareggiato ieri, ma soprattutto di mettere da parte altri punti Champions. Non sarà facile in un ambiente ostile e oggi al completo per la prima volta da oltre un mese. Per non perdervi neanche un'emozione della partita, seguite il live testuale: restate con noi!