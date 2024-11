live mn Maignan: "Dobbiamo avere coraggio e giocare il nostro calcio, nessuna paura. Rinnovo? Ora non è la cosa più importante"

Il Milan tornerà in campo in Champions League domani sera al Bernabèu contro il Real Madrid degli ex Ancelotti e Brahim Diaz. E' stato finora un grande protagonista della stagione dei rossoneri, il portiere Mike Maignan, decisivo anche nell'ultima gara di campionato contro il Monza. Oggi, accanto a mister Paulo Fonseca, in conferenza stampa c'è l'estremo difensore francese, sempre più leader di questo gruppo. Di seguito, qui, tutte le sue dichiarazioni in diretta.

19.23 - Inizia la conferenza di Maignan

Una serata speciale contro un forte avversario, ci sono novità anche sul fronte rinnovo col Milan?

"Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro il Real Madrid. Dobbiamo essere lucidi e freddi in partita, io sono concentrato sul mio lavoro per portare un risultato positivo"

Sul rapporto con Mbappè nella Francia

"Domani giocheremo contro Kylian, parliamo sempre. È un giocatore di qualità anche se in questo momento è in fase difficile. Non ho dubbi che lui farà bene".

Quanto ti può esaltare giocare contro avversari come Vinícius Júnior o Bellingham?

"Il calcio per me è sempre adrenalina, mi mette sempre entusiasmo giocare contro chiunque, quindi per me la cosa migliore è vincere insieme ai miei compagni".

Ti senti uno dei portieri più forti del mondo?

"Se non penso io di essere il migliore nessuno lo farà per me, sono 5 nei top player come portiere ma devo ancora migliorarmi, la mia priorità comunque è la partita di domani".

Che coraggio deve avere il Milan domani?

"Ogni partita ha la sua storia, tra la sfida nel derby e quella di domani c'è molta differenza. Domani dovremo avere coraggio, attaccare e difendere, coraggio di giocare il nostro calcio, non abbiamo paura".