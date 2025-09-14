live mn Milan-Bologna (0-0): inizia la ripresa, dentro De Winter per Pavlovic...

45' Al via la ripresa!!!

- Primo cambio di Allegri durante l'intervallo: De Winter fa il suo esordio nel Milan e prende il posto di Pavlovic in difesa.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Bologna. Dopo un buon avvio di partita del Diavolo, a San Siro si è visto un match equilibrato, con le due squadre che non hanno creato molte occasioni da gol. La più ghotta è stata senza dubbio quella creata al 24' da Estupinan che ha colpito il palo con un destro a giro. Nel finale il Milan ha colpito un altro legno, stavolta con Gimenez che, da azione da corner, ha colpito il palo praticamente dalla linea di fondo dopo una spizzata di Loftus-Cheek. La squadra di Allegri si è difesa bene in questa prima frazione di gioco, mentre è mancata certamente un po' di qualità e vivacità nella fase offensiva.

46' Fine primo tempo.

46' Giallo per Saelemaekers.

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.

45' Altro palo del Milan, stavolta di Gimenez: angolo dalla sinistra di Modric, spizzata di Loftus-Cheek che trova sul secondo palo il messicano che praticamente dalla linea di fondo colpisce il palo.

37' Angolo per il Mian dalla destra: cross del solito Modric, ma anche stavolta l'arbitro fischia un fallo al centro dell'area a favore del Bologna.

30' In questa fase del match è il Bologna che tiene di più il possesso del pallone.

24' Milan ad un passo dal gol: Estupinan riceve palla al limite dell'area di rigore, rientra, si sposta la palla sul destro e prova il destro a giro, pallone che colpisce il pale esterno.

21' Castro trova Orsolini in area che prova un tiro-cross con il destro, Maignan devia.

18' Ammonito anche Tomori per un duro intervento su Cambiaghi.

17' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross di Modric in area, l'arbitro ferma il gioco in un fallo di Pavlovic su Skorupski.

14' Il Bologna segna con Cambiaghi ma la rete viene annullata per fuorigioco.

11' Occasione per il Milan: ci prova Gimenez con un sinistro poco dentro l'area di rigore, Skorupski respinge la conclusione del messicano.

11' Giallo per Estupinan per un fallo su Castro.

10' Calcio di punizione dalla fascia sinistra conquistato da Modric. E' lo stesso croato che si incarica della battuta: cross a rientrare al centro dell'area, Skorupski libera con i pugni.

8' Ci prova da fuori area anche Modric, ma il risultato è lo stesso di pochi istanti fa nell'occasione per Rabiot: pallone in calcio d'angolo dopo una deviazione.

6' Fofana trova Rabiot che avanza fino al limite dell'area e prova il sinistro, pallone in corner dopo la deviazione di un difensore del Bologna.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Bologna.

- Le due squadre stanno entrando sul terreno di gioco: il Milan giocherà la terza divisa di questa stagione, cioè quella con maglia e pantaloncini gialli, mentre il Bologna scenderà in campo con maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Nelle prime due partite di campionato, i rossoneri hanno ottenuto una sconfitta contro la Cremonese e un successo contro il Lecce, mentre la formazione di Vincenzo Italiano ha perso all'esordio contro la Roma e poi ha vinto contro il Como. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano