Milan-Bologna, follia VAR-Marcenaro: l'arbitro va all'OFR e toglie un rigore netto. Allegri furioso, espulso
Finale di partita incandescente in Milan-Bologna. Al minuto 86 Pulisic lancia Nkunku in area che stoppa e viene atterrato da Lucumì con una spinta da dietro sulla schiena. Il francese si rialza, prova il tiro e viene sgambettato da Freuler. Marcenaro indica il dischetto del rigore: c'era l'imbarazzo della scelta su quale fallo punire.
Il VAR richiama l'arbitro all'OFR e dopo la revisione annuncia a San Siro: "A seguito di revisione il numero 8 del Bologna non commette alcun fallo. Decisione: niente rigore". Lo stadio esplode, Allegri è una furia: espulso. Decisione folle del VAR: lo sgambetto è netto ed era falloso anche l'intervento precedente di Lucumì da dietro.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
