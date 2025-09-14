Milan-Bologna, follia VAR-Marcenaro: l'arbitro va all'OFR e toglie un rigore netto. Allegri furioso, espulso

Manuel Del Vecchio

Finale di partita incandescente in Milan-Bologna. Al minuto 86 Pulisic lancia Nkunku in area che stoppa e viene atterrato da Lucumì con una spinta da dietro sulla schiena. Il francese si rialza, prova il tiro e viene sgambettato da Freuler. Marcenaro indica il dischetto del rigore: c'era l'imbarazzo della scelta su quale fallo punire.

Il VAR richiama l'arbitro all'OFR e dopo la revisione annuncia a San Siro: "A seguito di revisione il numero 8 del Bologna non commette alcun fallo. Decisione: niente rigore". Lo stadio esplode, Allegri è una furia: espulso. Decisione folle del VAR: lo sgambetto è netto ed era falloso anche l'intervento precedente di Lucumì da dietro.