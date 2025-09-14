Centrocampo da Diavoli: Rabiot subito in campo con Modric e Loftus dietro Gimenez

Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri sera la partita di oggi contro il Bologna acquista un valore ancora più importante. Per tenere il passo di quelle due che volano lì davanti il Milan non ha altra soluzione che vincere, così da dare continuità alla vittoria di Lecce ma soprattutto per cominciare finalmente ad ingranare dopo il passo falso alla prima di campionato contro la Cremonese.

E per farlo Max Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori, al netto di assenze importanti come quella di Rafael Leao, che non solo salterà la sfida di San Siro ma anche quella di settimana prossima contro l'Udinese, così da tornare a disposizione direttamente per il primo big match della stagione contro il Napoli.

Centrocampo da Diavolo: tutti nella mischia

Christian Pulisic ha smaltito il problema alla mano con il quale è tornato dagli States, ma continua a non essere al 100% per via dei 155 minuti con la Nazionale e il viaggio transoceanico che comunque si fa sentire. Per questo motivo si starebbe facendo sempre più strada l'idea di far partire Pulisic dalla panchina per utilizzarlo poi come arma letale a partita in corso.

Molto dipenderà ovviamente dalla rifinitura di oggi, ma la sensazione è che Max Allegri avrebbe già deciso come fare, puntando su una mediana di Diavolo alle spalle di Loftus-Cheek in supporto all'unica punta Santiago Gimenez, che lo scorso maggio, in campionato, contro il Bologna, ha segnato una doppietta. E dunque potrebbero essere buttati tutti nella mischia, con Fofana, Modric che verrebbero affiancati da Adrien Rabiot, alla prima in assoluto, e da titolare, con la maglia del Milan dopo essere arrivato solo giovedì.