Gimenez non è più di troppo, ma deve far ricredere tutti al Milan

Il Milan ha cercato in tutti i modi di venderlo in estate, ma Santiago Gimenez è voluto restare per far ricredere tutti, a partire da chi gli sta più vicino. Per un momento si è anche creduto che il messicano potesse essere di troppo, ma alla fine adesso addirittura è diventato indispensabile considerata l'assenza di Leao e le condizioni non al top di Christopher Nkunku e Christian Pulisic.

Gimenez non è dunque più di troppo, ma serve una reazione, o meglio, c'è bisogno di far ricredere tutti al Milan e tornare ad essere quell'attaccante decisivo che a Rotterdam segnava una volta ogni 108'. E lo dovrà cominciare a fare a partire dalla sfida di questa sera contro il Bologna, dove partirà titolare anche perché non c'è altra soluzione.

Gimenez prima punta con Loftus in supporto, molto probabilmente, con il Bebote che cercherà di sfruttare il suo particolare feeling con i rossoblù (2 gol in 3 partite) per dare non solo continuirà all'importante e bel gol fatto con la Nazionale contro la Corea del Sud, ma anche per cominciare una volta e per tutte ad ingranare. Per se stesso ma anche e soprattutto per il Milan, che ha bisogno di ritrovare quell'attaccante per il quale ha investito oltre 30 milioni di euro appena 6 mesi fa.