live mn Pavia-Milan Futuro (1-2): È finita! Buona la prima della formazione di Oddo in D

90' + 5' | È FINITA! Buona la prima in Serie D del Milan Futuro di Massimo Oddo.

90' + 4' | Errore clamoroso di Ibrahimovic che non è riuscito a chiudere il match a tu per tu col portiere avversario.

90' | 5 minuti di recupero

88' | GOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Rimonta completata. Perina su assist di Sia è riuscito ad insaccare il portiere avversario e portare il Milan Futuro in vantaggio.

85' | Ultimi cambi nel Milan. Fuori Eletu, dentro Zukic

85' | Ammonito Saccati per simulazione dentro l'aria di rigore.

84' | Torriani immenso, miracoloso, indescrivibile su una punizione calciata benissimo da Itraloni.

83' | Ammonito Branca per un fallo al limite dell'aria su un attaccante del Pavia.

80' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Dopo un paio di minuti a girare la palla il Milan Futuro è riuscito a trovare il guizzo giusto con Branca, appena entrato.

77' | Doppio cambio nel Milan: fuori Cappelletti e Geroli per Domnitei e Branca.

73' | Perna a tu per tu con Torriani ha clamorosamente sprecato la rete del raddoppio pavese.

67' | Pavia ad un passo dall'autogol. Sugli sviluppo di calcio d'angolo il 4 dei padroni di casa, con l'intento di spazzare, ha colpito in maniera goffa la palla costringendo il suo portiere ad un intervento super.

57' | Doppio cambio nel Milan: fuori Magrassi e Hodzic, dentro Perina e Ibrahimovic

55' | Il Milan Futuro in cerca di certezze e risposte dopo il vantaggio del Pavia.

49' | GOL PAVIA! Nel momento migliore del Milan la formazione di casa ha trovato la rete del vantaggio con il suo numero 11 Alfiero.

47' | Il Milan parte subito forte con Eletu, che liberatosi al limite dell'aria ha fatto partire una conclusione che il portiere avversario è riuscito a respingere e mandare in calcio d'angolo.

45' | Si riparte allo stadio Fortunati di Pavia.

------

45' | Niente recupero allo Stadio Fortunati. Fine primo tempo tra Pavia e Milan Futuro.

44' | Immediata la risposta dei padroni di casa, con Alfiero che da fuori area ha provato di sorprendere Torriani con un tiro al volo.

43' | Occasione Milan con Magrassi. Dopo una bellissima azione di Traoré il numero 9 non è riuscito, da dentro l'area piccola, ad insaccarla alle spalle del portiere avversario, che aiutato da un difensore è riuscito a bloccare il pallone.

35' | 10 minuti alla fine di un primo tempo senza troppe emozioni.

26' | Momento della partita dove le due squadre cercano di sbagliare il meno possibile. Ritmi molto bassi.

19' | La prima ammonizione della partita è per Andrea Magrassi del Milan Futuro.

18' | Il primo squillo del Milan è di Chaka Traorè. L'ex Parma e Palermo è riuscito ad impensierire Cincilla con una grande punizione dal limite. Il portiere del Pavia si è però fatto trovare pronto rispondendo presente e mandando la palla in calcio d'angolo.

14' | Ancora Pavia pericoloso, questa volta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il numero 19, Sbardella, dimenticato da Eletu è riuscito a saltare indisturbato in aria di rigore, ma Torriani è riuscito a gestire senza troppo affanno la situazione, accompagnando la palla fuori, sopra la traversa.

12' | Grande chiusura del solito Matteo Dutu, che è riuscito a bloccare un avversario immolato in porta dopo un grave errore di Eletu.

7' | La prima conclusione della partita è a favore dei padroni di casa. Dopo una bella azione manovrata il numero 4, Nchama, ha lasciato partire una conclusione dal limite dell'aria che si però spenta di tanto alta sopra la traversa.

1' | Si parte allo stadio Fortunati di Pavia

------

14.50 - Le formazioni ufficiali:

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Quaggio, Alfiero, Sbardella, Di Quinzio, Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Oneto, Perna, Nucera, Saccà, Natoli, Pace. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Zukic, Borsani, Brana, Perina, Ibrahimovic, Domintei, La Mantia. All: Oddo.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Ci troviamo a Pavia per la seconda giornata del campionato di Serie D, Girone B che vedrà impegnato il Milan Futuro di mister Oddo contro il Pavia allenato dal tecnico Stefano Bellinzaghi. Per i giovani rossoneri si tratta dell'esordio assoluto in Serie D, una giornata dunque da non prendere sottogamba, per provare quindi a portare a casa subito punti preziosi per il proprio percorso.

Segui con noi il Live testuale dalla partita grazie al contributo del nostro inviato sul posto. State connessi!