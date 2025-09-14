live mn Verso Milan-Bologna, ecco le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Italiano

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano

19.29 - L’unica doppietta in Serie A di Santiago Gimenez è stata siglata contro il Bologna il 9 maggio scorso, in Milan-Bologna 3-1.

18.41 - Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1.

17.55 - Come riporta il sito della Lega Serie A, sono 8 i confronti da allenatori tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con un bilancio di 6 successi per il mister rossonero, 1 vittoria per il tecnico del Bologna ed 1 pareggio. Cinque vittorie su sei di Allegri sono state ottenute con il punteggio di 1-0.

16.51 - Ultime di formazione secondo Sky: Pavlovic ha vinto il ballottaggio in difesa con De Winter, mentre Rabiot farà il suo esordio da titolare, con Pulisic che partirà inizialmente dalla panchina. In attaco alle spalle di Gimenez ci sarà Loftus-Cheek.

15.40 - La designazione completa:

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

14.40 - Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13.

13.55 - Allegri e Rabiot coppia da record. Infatti, Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1.

13.10 - DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: sabato 13 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

12.30 - Numeri pre match, un dato curioso: Milan e Bologna sono due delle tre squadre (assieme all'Atalanta, 20) ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall'inizio della passata stagione.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica a tutti! Dopo la sosta per le Nazionali il Milan tornerà questa sera in campo per la terza giornata di Serie A Enilive contro il Bologna a 4 mesi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia proprio contro emiliani.. Fischio di inizio alle 20.45. Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!