LIVE MN - Milan-Crotone (4-0): vittoria convincente e primato riconquistato

Termina 4-0 il match delle 15:00 fra Milan e Crotone, decidono le doppiette di un infinito Ibrahimovic, gol 500 e 501 a livello di club, e di Ante Rebic. I ragazzi di mister Pioli sono parsi concentrati e sempre sul pezzo nonostante le insidie di una partita che poteva sembrare semplice all'apparenza. Anche con un centrocampo in emergenza la prestazione dei rossoneri è stata convincente e dominante, gli avversari non si sono mai resi veramente pericolosi: sono stati costretti ad una difesa continua a causa delle fiammate dei vari Theo, Rebic, Leao, Calabria e Ibrahimovic. Risultato tondo, tre punti e testa della classifica riconquistata: per un'altra settimana la Serie A vedrà il Milan in prima posizione.

90' Termina il match.

89' leggerezza di Krunic che perde palla in difesa, Eduardo prova il tiro ma è bravissimo Tomori a murare.

88' Il Crotone si fa vedere in avanti con un tiro cross di Eduardo: palla fuori.

87' Cambio per il Milan: fuori Kessie, dentro Krunic.

86' Manduzkic ci prova di testa dopo la battuta del corner, bravo Cordaz a respingere. Sulla ripartenza Crotone Calabria si fa ammonire, salterà la partita contro lo Spezia.

84' Sugli sviluppi del corner Rispoli ci prova al volo: conclusione ampiamente fuori bersaglio.

83' Retropassaggio folle di Hauge che serve Simy, la difesa rossonera si rifugia in angolo.

82' La partita non ha più molto da dire, dopo il 4-0 i ritmi si sono comprensibilmente abbassati.

81' Ammonito Romagnoli per una trattenuta.

80' Castillejo prova l'azione personale sulla destra, si accentra e prova il tiro sul primo palo: attento Cordaz.

78' Cambio per il Crotone: fuori Di Carmine e Vulic, dentro Simy e Petriccione.

75' Cambio per il Milan: fuori Ibrahimovic e Rebic, dentro Mandzukic e Hauge.

74' Cross delizioso di Calhanoglu dalla trequarti, Ibra impatta bene di testa ma è bravo Cordaz a farsi trovare pronto e bloccare.

73' Dopo la punizione Crotone parte il Milan in contropiede, uno straripante Theo Hernandez lanciato in porta viene fermato fallosamente da Rispoli: ammonito.

72' Fallo di mano di Kessie sul lato sinistro dell'area, punizione da zona pericolosa per il Crotone.

71' Cambio per il Crotone: esce Benali, entra Eduardo.

69' GGGOOOOLLLLL GGGOOOOLLLL GGGGOOOLLLL DEL MILAN!! ANCORA ANTE REBIC! Crotone in bambola, gli ospiti perdono palla subito dopo il calcio d'avvio. Parte il Milan in contropiede, prima con Ibra che tenta il tiro da fuori: sulla respinta si fa trovare pronto Calhanoglu che di prima mette in mezzo e trova Rebic, il croato scarica in porta con violenza! 4-0 Milan!

68' GGGOOOLLLL GGGOOOOLLL GGOOOOOOOOLL DEL MILAN!! ANTE REBIC DI TESTA! Calcio d'angolo di Calhanoglu, Rebic di testa insacca. 3-0 Milan!

67' Ripartenza fuliminea in contropiede con Castillejo, la palla dello spagnolo per Theo però non è perfetta: il suo cross è deviato in corner.

66' Ibra spreca una ripartenza potenzialmente pericolosa provando un'improbabile conclusione da centrocampo. Palla fuori di molto.

63' GGOOOOLLLL GGGOOOLLLL GGGOOOLLLLLL DEL MILAN! ZLATAN IBRAHIMOVIC!! Giocata da fenomeno di Theo che sulla sinistra brucia mezza difesa del Crotone, mette in mezzo per Ibra che a porta vuota deve solo spingere in rete. 2-0 Milan!

63' Cambio per il Crotone: esce Ounas, entra Riviere.

62' Ancora una volta Milan vicino al raddoppio! Meite recupera palla in ottima posizione e la lascia a Kessie, l'ivoriano mette in mezzo per Rebic che allunga per Theo: la conclusione del terzino sfiora l'incrocio dei pali.

62' Cambio per il Milan: esce Leao, entra Calhanoglu.

61' Milan vicinissimo al raddoppio! Uno due fra Leao e Rebic, il portoghese calcia a botta sicura dal limite dell'area, Cordaz devia in angolo con un miracolo.

60' Leao prova il filtrante di prima per Ibra dal limite dell'area. L'idea è ottima ma la misura del passaggio è sbagliata.

57' Theo chiede l'uno due con Rebic al limite dell'area di rigore, Benali fa ostruzione ma per il signor Pairetto è tutto regolare.

55' Fase confusa del match, il Crotone prova a farsi vedere in avanti.

52' Azione insistita del Milan, dopo un lungo giropalla Theo prova la botta da fuori, fa muro Djidji.

51' Leao lancia Rebic sulla sinistra, il numero 12 rossonero prova a servire Ibra nel cuore dell'area di rigore ma il suo cross viene intercettato.

50' Leao, spalle alla porta, appoggia all'indietro per Meite: il francese prova la botta da fuori ma Cordaz blocca agilmente.

48' Kessie recupera palla su Ounas, Rebic conduce l'azione e serve Leao sulla sinistra. Il portoghese prova il cross, rimpallato in angolo. Nulla di fatto sul corner.

45' Fischa Pairetto, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Crotone.

- Primo cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Samu Castillejo.

Milan meritatamente in vantaggio al termine dei primi 45 minuti, decide il solito, infinito Zlatan Ibrahimovic. A 39 anni segna la prima rete contro il Crotone in carriera e trova il gol numero 500 a livello di club. Rossoneri propositivi per tutta la durata del primo tempo, ma il Crotone è risultato pericoloso in ripartenza. Nel secondo tempo vietato abbassare la guardia.

45' Fine primo tempo.

44' Brutto intervento, in ritardo e gratuito, di Vulic su Calabria. Il terzino rossonero rimane a terra dolorante, per Pairetto non è un fallo da ammonizione.

44' Non ci sarà recupero.

40' Leao prova la fuga sulla sinistra, molto bravo Djidji a contenerlo. Corner per il Milan. Calcio d'angolo battuto male da Saelemaekers, parte il Crotone in contropiede. L'azione prosegue con Di Carmine che colpisce di testa su un cross dalla destra, attento Donnarumma.

37' Occasione incredibile non sfruttata da Ibrahimovic che a tu per tu con Cordaz si incarta, ma lo svedese era partito in fuorigioco.

36' Ammonito Saelemaekers per un intervento scomposto.

33' Milan ancora pericoloso. Rebic recupera di forza su Djidji, arriva sul fondo e mette in mezzo: la difesa del Crotone allontana.

30' GGGOOOOOLLLLL GGGOOOLLLLLL GGGOOOOLLLLLLLLLLLLL DEL MILAN! ZLATAN IBRAHIMOVIC FA 500 GOL A LIVELLO DI CLUB, CAMPIONE INFINITO! Uno due dentro l'area con Leao, a tu per tu con Cordaz lo svedese non sbaglia. 1-0 Milan, meritato.

27' In questa fase di gioco qualche imprecisione di troppo da parte del Milan, la manovra dei rossoneri non è più fluida.

24' Milan ancora una volta vicino al gol. Lancio lungo di Kessie per Rebic, il croato arriva in area, sterza e mette in mezzo per Saelemaekers. Il belga era pronto alla conclusione a botta sicuro ma Leao si mette in mezzo sul più bello: la palla termina fuori.

22' Ripartenza Milan con Meite che serve Rebic largo a sinistra, il croato prova il passaggio in mezzo per Ibra ma viene murato.

19' Batte Ibra ma colpisce in pieno Golemic. Il giocatore del Crotone rimane a terra.

18' Punizione da ottima posizione per il Milan. Leao supera Zanellato al limite dell'area, il giocatore del Crotone non può che atterrarlo fallosamente.

16' Anche il Crotone si fa vedere in avanti. Benali serve Di Carmine in profondità, bravo Romagnoli a murare la conclusione da dentro l'area di rigore.

15' Altra occasione Milan! Cross dalla destra di Saelemaekers, Rebic fa la torre in area: la palla arriva a Calabria che da posizione defilata prova di testa ma è attento Cordaz.

11' Occasione clamorosa per il Milan!! Il solito incredibile Theo Hernandez ara il campo per 70 metri, arriva al limite dell'area e serve Leao. Il portoghese calcia a botta sicura ma Golemic salva con un intervento fondamentale.

9' Altra occasione per il Crotone. Cross di Rispoli dalla destra, Tomori liscia clamorosamente l'intervento e perde l'uomo, fortunatamente il colpo di testa di Di Carmine da ottima posizione non trova la porta.

8' Il Crotone batte velocemente l'angolo e sorprende la difesa rossonera: Ounas salta Rebic sul lato sinistro dell'area e prova il tiro a giro: palla fuori di poco.

7' Dopo un uno due sulla trequarti Ibra carica il destro: palla che esce lenta sulla destra di Cordaz.

5' Gol straordinario annullato al Milan: Calabria pesca Ibra centralmente, lo svedese allunga per Leao che di tacco serve ancora Calabria che si era inserito: il terzino aveva trovato la rete di sinistro ma il guardalinee alza la bandierina. Ibra era in fuorigioco.

4' Leao viene trovato dai compagni sulla sinistra, il portoghese prova lo slalom speciale dentro l'area di rigore, arrivato al momento del cross viene murato. Il Milan rimane comunque in avanti.

3' Ounas recupera palla sulla trequarti, si accentra e prova la conclusione da fuori di sinistro: palla alta.

1' Subito Milan pericoloso. Calabria cambia gioco per Rebic, il croato scarica a Theo sulla sinistra che trova Kessie centralmente. L'ivoriano dribbla un avversario, si inserisce in area e crossa: traversone allontanato dalla difesa del Crotone. Sulla respinta ci prova Meite al volo ma il tiro è totalmente sbilenco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pairetto: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Crotone.

- Assenza dell'ultimo minuto per il Crotone che non avrà a disposizione Reca. Al suo posto giocherà Pedro Pereira che ricoprirà la fascia destra con Rispoli che trasla a sinistra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Oggi si gioca Milan-Crotone, match valido per la 21^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria dell'Inter di venerdì sera il Milan è chiamato alla risposta: i rossoneri cercheranno con forza i tre punti per superare i nerazzurri in testa alla classifica. Il Crotone di mister Stroppa è però un avversario assolutamente da non sottovalutare, soprattutto viste le solite assenze tra le fila dei ragazzi di mister Pioli: Diaz, Kjaer, Bennacer e Tonali sono out, mentre Hakan Calhanoglu non è ancora al 100% e partirà dalla panchina. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Donnarumma A, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Mandzukic.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Rispoli; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa

A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Rojas, Di Aprile, Simy, Reca, Marrone, Petriccione, Da Silva, Riviere.