LIVE MN - Milan-Fiorentina (0-1) - Pulgar a segno su rigore

17' Milan in bambola. La Fiorentina fa la partita.

14' GOL DELLA FIORENTINA! Pulgar non sbaglia dal dischetto: spiazzato Donnarumma.

13' Rigore per la Fiorentina. Ribery entra in area, salta due avversari e calcia, ma Donnarumma si supera. Poi Chiesa entra in possesso e viene steso da Bennacer.

12' Angolo per la Fiorentina: pallone in area, il Milan recupera e riparte.

11' Grande occasione per Chiesa, ben servito da Ribery: tiro potente e risposta di Donnarumma, che si rifugia in corner.

10' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

9' Punizione dal limite per la Fiorentina: passaggio per Chiesa, che calcia di prima intenzione ma viene stoppato.

8' Milan in attacco. Cross dalla sinistra di Calhanoglu, spizzata in area e pallone per Calabria, che ci prova da fuori ma sbaglia la conclusione.

7' Fase di studio in campo.

3' Buon pressing del Milan in avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo verde per la Fiorentina.

È tutto pronto a San Siro per la super sfida tra Milan e Fiorentina. Una prova importante per i rossoneri di Marco Giampaolo, reduci da due sconfitte consecutive. Grande atmosfera a San Siro per questa gara della sesta giornata di campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni del match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. A disp.: Donnarumma A., Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Rebic, Biglia, Krunic, Paquetà, Duarte, Gabbia, Rodriguez. All.: Giampaolo

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. A disp.: Terraciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzi. All.: Montella