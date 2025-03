live mn Milan Futuro-Campobasso (3-2): torniamo a vincere, Camporese la decide al 95'!

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE

16.58 - Il Milan Futuro torna a vincere dopo un digiuno di otto partite nelle quali aveva ottenuto appena due pareggi e sei sconfitte, che hanno fatto precipitare la squadra all'ultimo posto. Primo successo della gestione Oddo, oggi squalificato. Finalmente la fortuna gira in favore del Diavolo, che sembrava anche oggi aver buttato via una vittoria nei minuti finali. Il 2-2 al 92' su rigore era la fotografia del Milan Futuro attuale, maldestro, incapace di gestire le emozioni e punito. Una squadra che ha bisogno di uomini di esperienza e un uomo di esperienza ha tirato fuori il coniglio dal cilindro al 95'. Botta di Michele Camporese e palla in rete. In precedenza reti di Francesco Camarda, al terzo centro in campionato e tornato al gol dopo un mese, e Alesi che aveva trovato uno splendido destro a giro. Anche quando il Campobasso ha accorciato le distanze il Milan aveva saputo rendersi pericoloso, poi un mani di Malaspina nei minuti di recupero sembrava buttare alle ortiche l'ennesima partita. Lasciamo l'ultima posizione in classifica, in attesa che Sestri Levante e Legnago scendano in campo. Prossimo impegno proprio contro il Sestri, in Liguria. Servirà questo spirito.

90' + 7 - TRIPLICE FISCHIO!!!! DOPO OTTO PARTITE DI DIGIUNO IL MILAN FUTURO TORNA A VINCERE!!!

90' + 6 - Ammonito Camporese che al momento dell'esultanza si era tolto la maglia.

90' + 5 - Il Milan Futuro segna nell'ultimo minuto disponibile. Punizione dalla sinistra, sponda di Turco per Camporese che calcia a botta sicura e fonfia la rete.

90' + 5 - GOL DEL MILAN FUTURO!!!!!!!!!!!!!!! CAMPORESE!!!!!!!!!!

90' + 4 - Punizione Milan.

90' + 2 - Gol del Campobasso, Di Nardo non sbaglia dal dischetto. Nava spiazzato.

90' + 1 - Mano di Malaspina in area, rigore per il Campobasso.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Campobasso che fa paura avvicinandosi sempre più all'area di rigore del Milan.

87' - Ripartenza Milan mal sfruttata da Hodzic che serve troppo lungo Alesi.

86' - C'è un rosso per un componente della panchina del Milan, si tratta di un giocatore.

84' - Escono proprio Branca e Camarda, entrano Hodzic e Turco.

83' - Si fa sentire la stanchezza: crampi prima per Branca, poi per Camarda.

82' - Ultimo cambio per il Campobasso: fuori Pierno, dentro Di Stefano.

76' - Doppio cambio per il Campobasso: Fuori Martina e Remy, dentro Lombari e Morelli.

75' - Ancora Milan pericoloso con Camarda che ci prova da fuori area mandando di poco a lato.

72' - Gran bella giocata di Camarda per Magrassi a tu per tu col portiere, ma è fuorigioco.

71' - Pericoloso anche Camarda, il Milan sta rialzando la testa.

70' - MAGRASSI! Il Milan sfiora il tris col centravanti di testa su cross dalla sinistra di Malaspina.

68' - Cambia l'inerzia della partita col Campobasso che cerca il pari e il Milan che prova a uscire fuori in ripartenza.

65' - Campobasso pericoloso, Bozzolan sventa l'offensiva.

63' - Comunicato il dato degli spettatori presenti al "Chinetti": 683.

61' - Triplo cambio Milan: escono Ianesi, Sandri e Quirini, entrano Magrassi, Bozzolan e Magni.

58' - Milan ora in difficoltà, il Campobasso ha preso fiducia.

56' - Doppio cambio Campobasso: escono Forte e D'Angelo, entrano Falco e Chiarello.

55' - Il Campobasso accorcia le distanze con Bifulco che riceve da Calabrese e supera nell'angolino lontano Nava. La partita si riapre.

53' - Malaspina guadagna un altro fallo. Il Milan Futuro è entrato in campo col piglio giusto.

50' - C'è il primo ammonito della partita, è il molisano D'Angelo che ferma fallosamente Malaspina.

47' - Squadre in campo con gli stessi effettivi del primo tempo.

16.02 - Inizia il secondo tempo.

15.50 - Finisce il primo tempo. Un buon Milan, finalmente concreto, che capitalizza ciò che ha a disposizione, che è sul pezzo ed è fortunato il giusto. Camarda ha aperto le marcature dopo 24' con Francesco Camarda che ha sfruttato al meglio una verticalizzazione di Branca, poi è Alesi che trova un gioiello poco prima dell'intervallo. Quest'ultimo era entrato nel tabellino dei marcatori anche in una delle rare gioie rossonere in stagione, nel successo a Perugia. Campobasso che ha avuto un paio di buone occasioni, senza tuttavia impegnare mai Nava.

15.49 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

45' - Raddoppio dei rossoneri, insolitamente cinici oggi. Alesi riceve da Ianesi, avanza fino al vertice dell'area sinistra e trova un destro a giro bellissimo che supera il portiere molisano.

45' - GOL DEL MILAN FUTURO!!!! GABRIELE ALESI!!!

41' - Campobasso vicino al pareggio, cross dalla sinistra di Martina sul quale non arrivano i difensori milanisti, ma Pierno non riesce a impattare col pallone.

39' - Gioco fermo, per permettere ai sanitari di soccorrere Camporese, che è caduto male dopo essere stato spinto da un attaccante dei molisani.

38' - Buona iniziativa offensiva del Milan con Ianesi che cerca ma non trova Camarda.

36' - Camarda prova a fare tutto da solo, viene fermato al limite dell'area.

34' - Campobasso ancora pericoloso con Bifulco, pallone che finisce alto.

30' - Col segnato al Campobasso, Francesco Camarda sale a quota tre reti in campionato.

28' - Quirini di testa libera l'area dopo la battute del corner

27' - Angolo per il Campobasso

25' - Arriva subito la reazione del Campobasso con Bifulco che dalla destra serve al centro Di Nardo che gira di prima intenzione ma trova l'opposizione della difesa rossonera

24' - Verticalizzazione geniale di Branca che dalla trequarti manda in porta Camarda che con la punta anticipa l'uscita di Neri e mette in rete

23' - INVENTA BRANCA, SEGNA CAMARDA!!! MILAN FUTURO IN VANTAGGIO!!!

20' - Ianesi crea scompiglio sulla sinistra con una serie di finte, il 77 guadagna il fondo ma il suo cross finisce direttamente tra le braccia di Neri

19' - Con il passare dei minuti il Campobasso sta prendendo campo

16' - Questa è l'unica sfida del girone B che si sta giocando in questa fascia oraria dato che Pescara-Arezzo è stata rinviata per allerta meteo

14' - Altro numero di Camarda che salta un paio di avversari per vie centrali ma non l'ultimo uomo del Campobasso che salva i suoi

13' - Bella iniziativa di Camarda che sulla sinistra sfida a duello un avversario, l'attaccante vede il movimento di Sandri al limite ma capisce tutto la difesa rossoblù che allontana

10' - Occasione Campobasso, gran giocata di Martina sulla sinistra, pallone in mezzo dove Bifulco colpisce ma manda fuori di poco.

9' - Poche emozioni fin qui.

6' - Striscia senza vittorie del Milan che dura da 8 partite, nelle quali sono arrivati due pareggi e sei sconfitte.

4' - Camarda prova l'azione personale, fermato dai difensori molisani.

1' - Gioco già interrotto per un colpo subito al volto da Quirini. Il milanista è soccorso dai medici.

15.01 - PARTITI!

- - -

MILAN FUTURO - CAMPOBASSO 3-2

RETI: 24' Camarda, 45' Alesi, 55' Bifulco, 90' + 2 Di Nardo rig., 90' + 5 Camporese.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini (61' Magni), Branca (84' Hodzic), Malaspina, Sandri (61' Bozzolan), Alesi; Ianesi (61' Magrassi), Camarda (84' Turco). A disp. Pittarella, Raveyre, Liberali, Dutu, D'Alessio, Minotti, Traoré, Omoregbe, Vos. All. Marcello Donatelli (Massimo Oddo squalificato)

CAMPOBASSO (3-4-3): Neri; Benassai, Calabrese, Rémy (76' Morelli); Pierno (82' Di Stefano), D'Angelo (56' Chiarello), Serra, Martina (76' Lombari); Forte (56' Falco), Di Nardo, Bifulco. A disp. Forte, Celesia, Mondonico, Sacco, Pellitteri, Bigonzoni Del Giovane, Prezioso, Mancini, Cerretelli. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

ASSISTENTI: Sbardella di Belluno e Galieni di Ascoli Piceno.

IV UFFICIALE: Moro di Novi Ligure.

NOTE: 683 spettatori presenti. Recupero: 3' nel primo tempo, 7' nel secondo tempo. Ammoniti Camporese per Milan Futuro e D'Angelo per il Campobasso.

SERIE C - GIRONE B, 34ª GIORNATA

Perugia - Pineto 3-0

Pianese - Pontedera 0-3

Milan Futuro - Campobasso (ore 15)

Pescara - Arezzo (rinviata)

Carpi - Gubbio (ore 17.30)

Ascoli - Vis Pesaro (30 marzo ore 15)

Lucchese - Ternana (30 marzo ore 15)

Rimini - Sestri Levante (30 marzo ore 15)

SPAL - Legnago (30 marzo ore 17.30)

Virtus Entella - Torres (31 marzo ore 20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 64

Ternana 70

Torres 60

Pescara 58

Vis Pesaro 55

Pineto 52

Arezzo 52

Pianese 47

Rimini 43

Perugia 43

Gubbio 41

Pontedera 41

Carpi 40

Campobasso 39

Ascoli 37

Lucchese 30

SPAL 28

Sestri Levante 26

Legnago 24

Milan Futuro 24

MARCATORI

17 reti: Cicerelli (Ternana)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto)

14 reti: Mignani (Pianese) e Pittarello (Arezzo)

12 reti: Cianci (Ternana) e Fischnaller (Torres)

11 reti: Antenucci (SPAL) e Corazza (Ascoli)