LIVE MN - Milan, Gattuso: "Chiedo scusa a tutti i tifosi. Non credo nel complotto, eliminazione giusta"

Termina qui la conferenza di Gattuso

Sulla sostituzione di Cutrone "L'ho sbagliata, mi assumo la responsabilità".

Sulle parole di Salvini: "E' stata una figuraccia, ci assumiamo la nostra responsabilità. Non ce lo deve dire Salvini, ai milioni di tifosi che ci sono per il mondo devo chiedere scusa a tutti e non solo a Salvini per non aver raggiunto l'obiettivo".

Sul girone di Europa League: "L'atmosfera qui in Grecia non è una novità. Sono il dodicesimo uomo in campo, ma i tifosi per fortuna non giocano. Abbiamo commesso troppe ingenuità. Quando ho visto i gironi di Europa League sapevo che l'Olympiacos era un avversario tosto, così come Il Betis che gioca bene. Abbiamo avuto la sfortuna di venire qui a giocarcela all'ultima giornata. Tecnicamente la squadra ha sbagliato nel finalizzare, ma a livello di concentrazione e tenere bene il campo dobbiamo progredire".

Ancora sulla gara: "Abbiamo avuto 5-6 ripartenze che potevamo sfruttare meglio. Non capisco dove sia questo rigore, l'ho rivisto 5 volte. Non è stato nemmeno nello vedere i palloni buttati in campo per perdere tempo, cose che non appartengono a questo grande club. Ma non è solo colpa dell'arbitro, siano stati dei polli e ci abbiamo messo del nostro".

Su Higuain: "Potevamo essere più bravo nella conclusione e nella balistica. Il Pipita meglio di Calhanoglu, non è stato inguardabile. La squadra è stata presente, ha combattuto e abbiamo sbagliato la finalizzazione. Il problema è stato questo".

Sui gol sbagliati: "Potevamo fare molto di più, quando andiamo a campo aperto dobbiamo fare male. Facciamo il solletico agli avversari, ce la rivediamo più di una volta questa partita. Passi in avanti a livello di furbizia ed esperienza non ne abbiamo fatti, siamo molto rammaricati perchè commettiao sempre gli stessi errori".

Sul risultato: "Non parlo di rumori e rigori, da parte nostra abbiamo subito qualche ingiustizia. Non credo nel complotto, siamo stati sfortunati perchè il rigore è inesistente. Gusto che oggi andiamo a casa, non vado alla ricerca di scuse, o di altro. Sono stati più bravi di noi perchè ci hanno messo malizia e cattiveria".

Dopo la partita persa contro l'Olympiakos, parla in conferenza stampa il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live di MilanNews.it.