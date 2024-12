live mn Milan-Genoa (0-0): fine. La festa del 125° si conclude sotto una bordata di fischi

vedi letture

FINE PARTITA, MILAN-GENOA 0-0. Termina sotto una bordata di fischi e la contestazione del pubblico rossonero la festa del 125° anniversario rossonero: ma c'è davvero poco da festeggiare. Il Milan doveva semplicemente vincere e non è stato in grado di farlo, per l'ennesima volta in questa stagione: la partita di oggi si può riassumere così.

94' Contestazione del tifo rossonero negli ultimi minuti

93' Cross osceno di Okafor con l'area piena di compagni

91' Punizione ghiottissima per il Genoa da venti metri, appena fuori dall'area di rigore. Tiro di Martin finisce alto

90' Quattro minuti di recupero. Esce Zanoli nel Genoa, entra Norton-Cuffy

89' Rischiano la frittata Thiaw e Maignan: il retropassaggio del tedesco quasi non beffa il portiere che riesce a rimediare

88' Ora il Milan quasi con la disperazione: cross dalla trequarti che viene sfiorato da Gabbia ma non cambia traiettoria e finisce tra le braccia di Leali

87' Azione folle di Reijnders che recupera palla e si fa tutto il campo, saltando almeno tre avversari: appoggio per Leao che a sua volta gira a Morata il cui tiro è deviato in angolo..

84' La prima vera conclusione del Genoa è un tiro sbilenco di Badelj, più per alleggerimento che per altro... Si avvicina il 90°

80' Esce Miretti ed entra Vitinha

79' ERRORE CLAMOROSO DI MORATA! Cosa si è mangiato Morata: trovato tutto solo davanti alla porta, alza troppo la mira e colpisce la traversa. Incredibile...

77' Esce Chukwueze, sotto tono. Entra Okafor

76' MORATA SCIUPA TUTTO! Il Milan riesce a crearsi un contropiede e quindi spazio: Reijnders trova Morata che si aggiusta sul sinistro e poi cerca l'angolo lontano. Il tiro esce fuori male e termina alto

71' Si affida ancora alla soluzione personale Jimenez che ci prova dalla distanza col destro: il pallone non inquadra lo specchio

69' Poco ordine negli attacchi del Milan: ora il Genoa si inizia a far vedere con un po' più di continuità nella metà campo rossonera

66' Ancora super Jimenez che semina tutti sulla destra: il cross è allontanato da Martin

64' Fofana recupera palla e il Milan ha spazio: buona conduzione di Reijnders che allarga per Leao. Il cross del portoghese è in mezzo tra Camarda e Morata ma la prende involontariamente Frendrup che facilita l'intervento di Leali.

62' Finisce dopo un'ora la partita di Liberali: buona prova. Entra Camarda: Fonseca si gioca il tutto per tutto, inevitabile

58' Palla dentro per l'inserimento di Liberali che ci prova di testa in mezzo a due, non la specialità della casa: il pallone si spegne sul fondo

57' Il Milan prova a metterci un po' più di verve ma al momento i risultati non si vedono...

54' Pericoloso contropiede del Genoa che recupera palla a centrocampo dopo un errore di Royal: prima Fofana e poi Thiaw allontanano il pericolo

51' Il canovaccio tattico sembra molto simile a quello del primo tempo

46' MIRACOLO DI LEALI! Subito Milan pericolosissimo con Emerson Royal: ottimo stacco di testa su cross di Chukwueze ma Leali si allunga con un gran tuffo sul palo lontano e smanaccia...

45' Si riparte dallo 0-0! Fonseca non ha nulla da difendere e butta dentro Morata: esce Abraham. Nel Genoa entra Sabelli al posto di Vogliacco ammonito e sulla fascia di Leao e Jimenez.

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-GENOA 0-0. Primo tempo poco esaltante, specialmente pensando al tipo di festa che si celebra oggi a San Siro. Il Genoa è corto e ordinato: il pallino del gioco rimane al Milan che non riesce ad alzare i ritmi e a trovare varchi decisivi per mettere sotto pressione i liguri con costanza. La squadra di Fonseca ha comunque alcune occasioni interessanti, specialmente con Emerson Royal e soprattutto con Chukwueze che però fallisce da buona posizione. Ottima prova di Jimenez, bene anche Liberali: personalità per entrambi. Ma il Milan deve mostrare un altro tipo di aggressività nella ripresa...

46' Buon cross di Leao per la testa di Abraham che viene chiuso in angolo

45' Due minuti di recupero

44' Ci prova ancora Jimenez con un destro da fuori area, una deviazione rende insidiosa la conclusione che Leali riesce comunque a controllare in due tempi

43' Secondo giallo provocato da Jimenez: lo spagnolo accelera e Zanoli lo deve stendere, meritandosi l'ammonizione

42' Si invertono i ruoli: contatto dubbio in area Milan, questa volta è Liberali che provoca la caduta di Miretti. Guida tiene lo stesso metro e non fischia

40' Pochi spazi per i rossoneri: Fofana ci prova da distanza siderale ma non va vicino alla porta

34' Occasione rocambolesca, sempre per il Milan: quasi autogol involontario di Badelj con la testa. Salva Leali con uno scatto felino

31' Rientra adesso Leao, con una vistosa medicazione a tamponare il naso insanguinato

29' Si riparte con il Milan in 10 uomini

28' Ora è Leao a rimanere a terra: colpito al volto dal pallone, perde sangue

26' Rimane a terra Thiaw che ha subito un colpo al volto sugli sviluppi di una punizione in favore del Milan: necessario l'intervento dello staff medico rossonero. Occhio gonfio per il tedesco che torna sul terreno di gioco

24' ANCORA MILAN! Chukwueze spreca una grande occasione: super giocata di tacco di Leao per Jimenez che aveva trovato con un perfetto cross sul secondo palo il giocatore nigeriano che però calcia alto

22' GRAN TIRO DI REIJNDERS! Schema su punizione dal lato corto dell'area: tacco di CHukwueze a liberare il destro di Reijnders che calcia forte. Una deviazione fa finire il pallone in angolo ma a molti dà l'illusione del gol...

21' Primo squillo di Jimenez che semina solo con la forza dello scatto Vogliacco e lo costringe al fallo e al giallo, il primo del match: il Milan sta carburando

20' Contatto dubbio in area del Genoa con Liberali che prova il dribbling su Miretti che si contrappone e fa cadere il 2007 rossonero: niente per Guida

18' Miretti prova a emulare Che Adams e calcia da centrocampo: troppo poco per sorprendere Mike Maignan

16' Buono spunto di Liberali che trova una bella traccia per Chukwueze che prova a liberarsi per il tiro ma ciene murato

13' Altra occasione per il Milan! Reijnders recupera palla sulla trequarti avversaria e gioca subito per Abraham che largo sulla destra prova il diagonale ma non calcia un granchè

9' Prima grande occasione rossonera! Break di Reijnders che tocca per Abraham che appoggia per Royal che aveva seguito l'azione: tiro di piatto di prima intenzione con Leali che in qualche modo mette in angolo

4' Il Genoa fa subito capire che non vuole scomporsi e aspetta ordinato: il Milan inizia il giro palla in attesa di un varco

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Theo Hernnadez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda. All. Paulo Fonseca.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Maracndalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All. Patrick Vieira.

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tutto pronto a San Siro per Milan-Genoa, gara valevole per il 16° turno del campionato di Serie A e partita in cui i rossoneri celebrano il loro 125° anniversario con eventi pre e post partita, oltre che con la bellissima maglia celebrativa. Quello che conta di più però è cercare di vincere e tornare ai tre punti in campionato. Per non perderti nessuna azione della sfida contro il Grifone, segui il nostro live testuale!