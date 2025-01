live mn Milan-Girona (1-0): vittoria fondamentale, siamo sesti e gli ottavi sono a un passo

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE

23.03 - Il Milan vince con merito contro il Girona e balza al sesto posto in classifica, quando manca una giornata alla fine della League Phase di Champions. I playoff sono certi, gli ottavi di finale vicinissimi. La decide Leao al 37' con un gran sinistro di potenza, su azione nata da pallone conquistato da Bennacer, che ha poi servito l'assist. Leao che ha illuminato la scena per lunghi tratti della partita, bene anche Musah sulla destra e che è stato fermato solo da un palo. Bene anche Pavlovic, che sembrava a un passo dal Fenerbahçe e che è stato ottimo nelle chiusure. Sugli scudi Mike Maignan, che nel primo tempo è stato provvidenziale in ben tre occasioni nel primo tempo. Poche le emozioni nella ripresa, col Girona che troverebbe il pareggio ma il gran gol di Bryan Gil viene annullato per fuorigioco. Note stonate, l'infortunio di Emerson Royal che ha abbandonato il campo dopo tre minuti e l'ammonizione di Davide Calabria che, diffidato, salterà la sfida contro la Dinamo Zagabria tra sette giorni.

90' + 6 - TRIPLICE FISCHIO, IL MILAN PORTA A CASA TRE PUNTI FONDAMENTALI!

90' + 5 - Si perde tempo, l'arbitro allungherà il recupero.

90' + 4 - Girona che ce la sta mettendo tutta, Milan che copre gli spazi ma totalmente incapace, una volta in possesso della palla, di gestirla.

90' + 3 - Milan che fatica a gestire il pallone.

90' + 2 - Lo stress e la stanchezza la si nota dai giocatori in preda ai crampi. Negli ultimi minuti sono stati colpiti Pavlovic e Musah.

90' + 1 - Asprilla ci prova da lontano, palla altissima.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Ivan Martin prova a mettere a centro area, Maignan in presa bassa.

89' - Riprendono i cori contro la proprietà: "Cardinale devi vendere, vattene".

88' - Girona che spinge, Milan che risponde in contropiede ma la stanchezza si fa sentire.

85' - Saltano gli schemi col Girona completamente riversato in avanti.

84' - Allarme rientrato, Pavlovic riprende a giocare.

83' - Pavlovic a terra dolorante, dopo un bell'intervento di testa in area. Entrano in campo i medici.

82' - Ammonito anche Martin per il Girona.

81' - Il francese, ammonito anche contro lo Stella Rossa, entra in diffida.

80' - Ammonito Theo Hernandez dopo un battibecco con Portu.

80' - Bella chiusura di Pavlovic che prende gli applausi di San Siro.

79' - Pulisic conquista subito un fallo.

78' - Girona a trazione anteriore, con Michel che ha inserito una punta al posto di un centrocampista.

77' - Altro cambio del Girona: fuori Herrera, dentro Portu.

76' - Bravo Musah a sfondare sulla destra ma al momento del cross il pallone aveva già varcato la linea del fondo.

75' - Doppio cambio per il Milan: fuori Bennacer e Reijnders, dentro Pulisic e Terracciano.

74' - In panchina vengono date istruzioni a Pulisic, lo statunitense è pronto a entrare in campo.

72' - Quadruplo cambio per il Girona: dentro Stuani, Ivan Martin, Asprilla e Danjuma. Fuori Abel Ruiz, Tsygankov, Bryan Gil e Van de Beek.

70' - Girata al volo di Abraham, palla alta. L'arbitro aveva comunque fischiato il fuorigioco.

68' - Si abbassano i ritmi.

65' - LEAO! Il portoghese riceve da Abraham e ci prova dalla distanza mandando fuori di poco.

64' - Finisce la partita di Alvaro Morata. Al suo posto Tammy Abraham.

63' - Pestone su Musah, gioco fermo per qualche attimo.

60' - Prova a uscire fuori il Milan, punizione di Bennacer che finisce alta.

60' - Il Girona finora non ha ancora segnato in trasferta in Champions League.

59' - Ammonito Gil, fallo di frustrazione.

58' - Confermato l'offside.

57' - Gol bellissimo di Gil con un tiro a giro che finisce sul palo più lontano dove Maignan non può arrivsare. Ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

56' - THEO HERNANDEZ! Perde l'attimo il francese che riceve da Fofana e col sinistro trova l'esterno della rete. Milan che esce fuori in ripartenza dopo dieci minuti di forcing catalano.

54' - Girona che sta spingendo alla ricerca del pari.

53' - Ci prova ancora Tsygankov, Gabbia devia in corner.

52' - Tsygankov costantemente pericoloso per il Girona. L'ucraino prova una conclusione col tiro però sbilenco che finisce fuori.

51' - Azione manovratsa del Milan chiusa con un tiro di Fofana deviato in corner.

49' - Comunicati gli spettatori presenti questa sera a San Siro: sono 66.030 per questa sfida di Champions.

48' - Combinazione Tsygankov-Van de Beek con la conclusione dell'ucraino che finisce alta di poco.

47' - Nessun cambio all'intervallo.

46' - LEAO! Fofana avanza e serve il portoghese, la cui conclusione a giro è debole e facilmente preda di Gazzaniga.

22.12 - SI RIPARTE!

21.53 - Milan meritatamente in vantaggio grazie a una rete di Rafa Leao, al terzo centro consecutivo in questa Champions. Rossoneri che per mezz'ora hanno dominato, sfiorando più volte il gol e trovando un clamoroso palo con Musah. Ma che nell'ultimo quarto d'ora hanno accusato la reazione del Girona, che in tre occasioni si è visto negare il gol da un super Maignan. Partita sbloccata al 37' con un gran recupero di Bennacer che poi lancia in profondità Leao che ha la meglio in dribbling del difensore avversario e poi scarica di potenza un sinistro sul quale Gazzaniga non può nulla. Da segnalare già li primo slot di sostituzioni usato, a seguito dell'infortunio di Emerson Royal dopo tre minuti di gioco. Al suo posto Calabria, che si è fatto ammonire per proteste al 41'. Diffidato, salterà la partita contro la Dinamo Zagabria.

45' + 6 - Fine primo tempo.

45' + 5 - MAIGNAN! Il francese salva ancora su una conclusione dei catalani al termine di una bella azione. Provvidenziale su Herrera.

45' +3 - Ci prova Morata ma la conclusione è debole e facilmente preda di Gazzaniga.

45' - Concessi cinque minuti di recupero.

45' - Leao buttato giù al limite dell'area, fallo netto ma l'arbitro lascia proseguire.

43' - Maignan anticipa Van de Beek in uscita, fallo dell'olandese che viene graziato dall'arbitro.

41' - Ammonito Calabria per proteste. Era diffidato, salterà la sfida contro la Dinamo Zagabria.

40' - In questo momento il Milan sarebbe sesto in classifica e virtualmente agli ottavi di finale.

37' - Meritato il vantaggio del Milan con Rafa Leao, al suo terzo gol in Champions. Azione nata da un gran recupero a centrocampo di Bennacer che vince un contrasto, poi trova il varco giusto in profondità per il portoghese che affonda, sterza e conclude di potenza.

37' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RAFA LEAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36' - Bella giocata di Leao che serve Morata al limite dell'area. Il numero 7 apre il piatto e viene murato.

35' - Dopo un dominio di mezz'ora, il Milan ha rischiato due volte col Girona che sta prendendo le misure sfruttando la difesa alta dei rossoneri.

33' - MAIGNAN! Il francese salva ancora alla grande su una conclusione da posizione ravvicinata di Tsygankov.

32' - Morata si fa apprezzare nei ripiegamenti difensivi. L'attaccante recupera un pallone e conquista un fallo.

31' - MAIGNAN! Intevento provvidenziale del francese su Van de Beek da pochi passi. Sulla ripartenza ci prova Leao dalla distanza, palla alta.

30' - MUSAH! PALO CLAMOROSO! Gran bella azione dell'americano che dalla distanza carica il destro a incrociare e trova il legno.

29' - Calabria ferma fallosamente Gil a centrocampo. Punizione Girona.

28' - Lungo giro palla del Milan.

24' - THEO HERNANDEZ! Cosa spreca il francese! Filtrante di Reijnders per Leao che affonda, sterza e serve a centro area Theo, il cui tiro finisce alto toccando la parte alta della traversa.

23' - Riprende il gioco, rientra in campo Calabria.

21' - Calabria a terra dolorante, gioco fermo. Intervengono i medici.

19' - Milan ancora pericoloso con Musah che cerca Leao in area ma arriva l'intervento difensivo dei catalani che si salvano in corner.

18' - Buona chiusura di Pavlovic, applaudito dallo stadio.

17' - Già quattro tiri da parte del Milan, due dei quali nello specchio della porta.

14' - MUSAH! L'americano arpiona un bel filtrante di Leao ma a tu per tu con Gazzaniga preferisce servire un assist a un compagno di squadra che non c'è e getta al vento una grande occasione.

13' - Pavlovic ci prova dalla distanza, tiro senza pretese che finisce fuori.

11' - LEAO! Altra occasione per il Milan col portoghese che impegna Gazzaniga. Il portiere argentino devia in corner.

10' - REIJNDERS! Punizione non potente ma estremamente precisa dell'olandese che costringe Gazzaniga a un grande intervento.

9'- Grande giocata di Leao in serpentina, il portoghese viene atterrato al limite dell'area da Herrera.

8'- L'olandese è rientrato in campo, allarme rientrato.

7'- Spavento per Reijnders, che ha accusato problemi ed è dovuto uscire momentaneamente dal campo.

6' - Milan in campo con la terza maglia, ossia grigia con i bordi menta. È la quinta volta che capita in questa stagione, la seconda in Champions League. I precedenti sono contro il Parma (persa 2-1); Brugge (3-1); Stella Rossa (2-1) e Roma (1-1).

5' - Prima occasione, ce l'ha il Girona con un colpo di testa di Herrera che finisce fuori

4' - Primo cambio per il Milan: al posto del brasiliano, infortunato, entra Calabria.

3' - Problemi per Emerson, che abbandona immediatamente il campo.

1' - È partita subito la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà.

21.02 - SI PARTE!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro per questa sfida importantissima di Champions: Milan-Girona può avvicinare questa sera i rossoneri agli ottavi di finale diretti. Battendo i catalani e anche la Dinamo Zagabria al prossimo turno la qualificazione sarà aritmetica e si eviterebbero due partite extra di playoff.

Partita importantissima anche in chiave ranking UEFA, quella tra Milan e Girona. Questo perché Italia e Spagna in questo momento si contendono il secondo posto, utile per garantirsi un posto extra nella prossima Champions League. In caso di successo dei rossoneri arriverebbero ulteriori punti bonus legati alla classifica e contemporaneamente il Girona sarebbe fuori da tutte le competizioni europee, rovinando di fatto il ranking spagnolo.

Si rivede Strahinja Pavlovic dal primo minuto, a seguito della squalifica di Tomori e dell'infortunio di Thiaw. Maglia da titolare anche per Emerson Royal, nonostante le voci di mercato. Confermato Musah come esterno alto a destra, solo panchina per Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. A disp. Pau Lopez, Arnau Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. All. Michel.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).

ASSISTENTI: Christian Gittelmann e Mark Borsch (Germania).

IV UFFICIALE: Matthias Jollenbeck (Gerrmania).

VAR: Soren Storks (Germania).

AVAR: Bastian Dankert (Germania).