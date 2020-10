LIVE MN - Milan-Inter (4-1): doppia Dowie, Giacinti e Conc! Secondo derby rossonero!

94' Finisce qui! Bellissima vittoria del Milan sull'Inter, secondo derby vinto dai rossoneri in due giorni!

92' Entrano Namo, Rinaldi e Longo per il Milan. Escono Rizza, Giacinti e Dowie.

90' Quattro minuti di recupero

87' Entra Kulis tra le fila del Milan, fuori Conc.

85' Al Vismara si attende solo il fischio finale, gara ormai indirizzata per le rossonere.

81' Esce Hauvinen, dentro Rincon.

80' Incredibile occasione fallita da Dowie in area di rigore, palla fuori di poco.

77' Ritmi decisamente più bassi in campo, l'Inter ha perso un po' di spinta.

72' Entra Baresi per l'Inter, fuori Mauro.

67' Merlo ferma Giacinti involata in ripartenza. Giallo per la nerazzurra.

62' Esce Rask per il Milan, dentro Mauri.

60' Dal dischetto va la stessa Marinelli ma Korenciova para! Un intervento straordinario su un tiro angolatissimo!

59' Calcio di rigore per l'Inter. Intervento in ritardo di Rizza su Marinelli.

57' Vitale colpisce una traversa su calcio d'angolo! Un colpo di testa schiacciato a terra che va a stamparsi sul legno.

56' Primo cambio per l'Inter: entra Terenzi.

54' Altra occasione per le nerazzurre, sempre sugli sviluppi di una punizione. Palla alta di Alborghetti.

51' Buona chance Inter dopo un calcio piazzato. Ganz infuriato per evitare cali di tensione.

49' Dilaga il Milan! Vitale lotta in area e conquista un pallone, la sfera finisce sui piedi di Conc che, di destro, batte per la quarta volta Aprile.

48' GOOOOOL!!! CONC!!!!

46' Si riparte!

---------------------------------

45' Duplice fischio, termina il primo tempo col Milan in vantaggio 3-1.

41' Altra splendida azione personale di Dowie, ma l'Inter sventa l'assist per Jane, tutta sola in area.

36' Aprile salva l'Inter, riuscendo a deviare in angolo un bel tiro di Conc da fuori area.

35' Rizza decisiva anche in difesa, spedendo fuori una palla pericolosa in area rossonera.

32' 3-1 del Milan con il suo capitano! Rizza serve Giacinti che controlla in area e non sbaglia!

32' GOOOOOOL! GIACINTI!!!

30' Sugli sviluppi del calcio d'angolo l'attaccante inglese anticipa di testa l'uscita di Aprile e riporta il Milan in vantaggio!

29' GOOOOOOL! ANCORA DOWIE!!!

28' Giacinti per Dowie, l'inglese controlla in area, calcia in porta con un bel piazzato ma Aprile fa una grande parata.

26' Azione incredibile del'Inter con Marinelli che si fa tutto il campo. Bruciata Fusetti, ma a tu per tu con Korenciova spedisce a lato.

21' Calcio di punizione di Tucceri dalla lunga distanza: palla altissima.

17' Il Milan fa la partita in questo momento, ma l'Inter regge bene.

12' Altra buona occasione per l'attaccante rossonera, ma Valentina viene nuovamente anticipata da Aprile in uscita.

9' Occasionissima per Giacinti per riportare subito il Milan in avanti. Dowie serve in area il capitano delle rossonere, ma Aprile esce bene e sventa il gol.

7' Subito pareggio dell'Inter. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Marinelli tutta sola la mette di testa alle spalle di Korenciova.

6' Rossonere in vantaggio grazie a Dowie. L'attaccante rossonera entra in area e, indisturbata, si sistema il pallone per il tiro e lo infila sul secondo palo.

5' GOOOOOOOOL! DOWIE!!

1' Si parte!

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Rizza, Conc, Jane, Rask, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti. All. Ganz

Inter (4-3-3): Aprile; Bartonova, Marinelli, Regazzoli, Merlo; Sousa, Moller, Alborghetti; Simonetti, Auvinen, Mauro. All. Sorbi

Dopo il grande successo nel derby di San Siro, ora è il turno del Milan Femminile, calcio d'inizio alle 12:30 allo Stadio Vismara. Segui il match grazie al nostro LIVE testuale, sul nostro sito e sulla nostra app ufficiale.