LIVE MN - Milan-Juventus (0-0): inizio lento e dai ritmi bassi

Milan-Juventus (0-0): inizio lento e dai ritmi bassi
19' Brutta entrata di Locatelli su Rabiot a palla lontana. E' il terzo fallo del centrocampista bianconero. Niente giallo.
10' Modric e Pavlovic a guidare un contropiede, andato perduto però dopo uno scambio tra il croato e Leao.
5' Primi ritmi di gara lenti, con le due squadre intente a giocare di possesso. Inizio prevedibile.
1' Inizia la partita!
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Amiche e amici di MilanNews.it, è il giorno del matchday! Nonostante tutto quello che si sta dicendo extra campo, la corsa dei rossoneri verso la Champions League resta di principale importanza. A San Siro stasera arriva la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da un ottimo momento di forma come testimoniato dall'ultima vittoria casalinga contro il Bologna. Per il Milan sarà necessario non perdere punti fondamentali per confermare il terzo posto, e magari sperare in altri passi falsi del Napoli. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Juventus:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Adzic, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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