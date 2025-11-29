live mn Milan-Lazio (0-0): intervallo. Brilla solo Maignan, regna la noia

vedi letture

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-LAZIO 0-0. Si conclude dopo 45 minuti piuttosto noioso a San Siro. L'unica vera emozione arriva dopo due minuti con un miracolo assurdo di Maignan su un colpo di testa di Gila a botta sicura. Dopo quello due squadre chiuse che provano a giocare di rimessa sfruttando gli spazi che, però, sono pochissimi. Ne concede un pochino di più il Diavolo, tanto che Maignan deve compiere un'altra parata, più semplice, su Zaccagni. Il Milan si vede solo con un tiro ribattuto di Leao e una conclusione di Tomori. Per il resto proprio Rafa è avulso dalla manovra, come anche Nkunku che ha cercato di partecipare di più ma senza un'effettiva incidenza.

45' Un minuto di recupero, nonostante Zaccagni sia stato a terra per almeno due minuti

43' Buona azione del Diavolo con il cross di Bartesaghi che, dopo la spizzata di Nkunku, arriva su piedi di Tomori che calcia di prima intenzione andando però lontano dalla porta

38' Trova uno spazio tra le linee il Milan: la scucchiaiata di Fofana per Leao però si spegne sul fondo

32' Zaccagni disorienta Tomori e cerca il palo lontano con poco angolo: bravo ancora Maignan a scendere veloce e respingere

26' E il primo ammonito è... del Milan! Cartellino giallo per Tomori che commette un fallo praticamente uguale a uno commesso da Marusic una decina di minuti fa su Bartesaghi

24' Gran chiusura di Gabbia a negare una ripartenza potenzialmente pericolosa biancoceleste. Ma ora il Milan ha preso campo

20' Il Milan trova finalmente un varco: bella combinazione Saelemaekers-Nkunku-Leao ma il tiro del portoghese è rimpallato

17' Colpo di testa centrale e da posizione defilata di Marusic: facile parata per Maignan questa volta

15' Fofana recupera per un attimo in pressing offensivo ma subito sopo sbaglia un passaggio facile...

13' Costruzione della Lazio dalla sinistra che va al cross basso con Zaccagni: il suo traversone rasoterra attraversa tutta l'area e viene messo in corner da Bartesaghi

10' Dopo un inizio molto acceso, ora i ritmi si sono leggermente abbassati

6' Rarissimo passaggio sbagliato di Modric che apre la ripartenza laziale: è lo stesso croato con una corsa di 35 metri a rinvenire e recuperare il pallone

4' Risponde il Milan con il tiro a rimorchio di Saelemaekers che colpisce Fofana: la sensazione era comunque di un tiro scarico

2' MIRACOLO DI MAIGNAN! Subito parata pazzesca del capitano rossonero che con un riflesso clamoroso spedisce in angolo un colpo di testa a botta sicura di Gila... Che rischio per il Diavolo ma che parata di Mike!

1' Cominciata!

- Prima della sfida il doveroso minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Buffon, leggendario portiere rossonero degli anni '50 morto in settimana a 95 anni. Ciao Lorenzo!

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Il Milan torna in campo dopo la vittoria di sei giorni fa nel Derby contro l'Inter. I rossoneri questa sera ospitano a San Siro la Lazio, che sta cercando di rimontare posizioni in classifica dopo un inizio complicato. Per seguire la partita azione dopo azione, non perdendo nessuna emozione, seguite il live testuale di MilanNews.it. Rimanete con noi!