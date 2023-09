live mn - Milan-Lazio (2-0): Leao rifinisce, Pulisic e Okafor segnano. Che vittoria rossonera!

vedi letture

FINITA A SAN SIRO! IL MILAN VINCE 2-0! Super secondo tempo del Milan che annichilisce la Lazio e la mette sotto con l'uno-due firmato nuovi acquisti: prima Pulisic e poi Okafor. In entrambe le azioni da segnalare il doppio assist di Leao. I rossoneri, in attesa dell'Inter stasera, si possono godere qualche ora da soli in testa alla classifica

95' Anche Chukwueze vicino al gol! Murato sul più bello

94' Gol favoloso di Pedro che viene annullato per un fuorigioco di Immobile a inizio azione

91' La Lazio ora prova l'arrembaggio disperato

90' Cinque minuti di recupero

88' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAAAAN!!! OKAFOOOOOR!!!! Azione FAVOLOSA di Leao che parte in contropiede e ubriaca Casale. Il portoghese va sul fondo e appoggia all'indietro dove Okafor non può sbagliare! Secondo assist di Leao e secondo gol consecutivo per Okafor. 2-0!!

86' Ammonito Maignan per perdita di tempo

86' PROVVIDENZIALE FLORENZI! Isaksen semina il panico anche con la fortuna dei rimpalli e si presenta davanti a Maignan: Florenzi monumentale si immola e guadagna anche la rimessa dal fondo

84' Ammonito Theo Hernandez per un fallo su Isaksen

82' Ultimo cambio per Pioli: ingresso per Chukwueze che rileva Pulisic, autore del gol. Anche la Lazio manda in campo forze fresche: Isaksen al posto di Zaccagni

82' La Lazio esce bene dal pressing: ma il pericolo arriva sempre da fuori. Il tiro di Luis Alberto finisce alto

78' ANCORA MILAN! Bella percussione di Reijnders che circumnaviga l'area della Lazio e poi conclude sul primo palo dalla destra: palla sull'esterno della rete

77' ANCORA PROVEDEL! Combinano Leao e Theo sulla catena di sinistra: palla al limite per Pulisic che prova a replicare. Il tiro è potente ma centrale, para Provedel

76' Pedro prova subito a impensierire Maignan ma il suo sinistro è debole e centrale

75' Due cambi per Sarri: fuori Anderson e Castellanos, in campo Pedro e Immobile

74' Sull'angolo è Tomori a svettare di testa: la conclusione centrale è facile preda del portiere biancoceleste

73' ALTRA CHANCE PER IL MILAN! Gran giocata di Musah che aggancia una palla volante al limite dell'area e poi conclude in porta. Altro miracolo di Provedel

72' Ora la Lazio preme, Milan corto e compatto

70' Tre cambi nel Milan: escono Giroud, Adli e Calabria, dento Okafor, Pobega e Florenzi.

67' Doppio cambio nella Lazio: fuori Rovella e Guendouzi, dentro Vecino e Kamada

66' Bravissimo Tomori che anticipa fantasticamente Guendouzi e guida la ripartenza in tre contro due. L'inglese poi si fa ingolosire e al limite tira invece di servire Giroud o Leao: murato

65' Giallo anche per Leao, primo ammonito nel Milan

64' Secondo giallo per la Lazio: ammonito Romagnoli per aver fermato Musah lanciato sulla fascia

63' Prova Zaccagni a rispondere con la solita conclusione da fuori che vola alta

60' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAN!!!!! CHRISTIAN PULISIC!!!! Il più attivo in questo inizio di secondo tempo! Bel filtrante di Adli a Reijnders che imbuca per Leao sulla sinistra. Il portoghese vede a rimorchio in area Pulisic che tutto solo gira di sinistro e batte Provedel. Vantaggio meritato per i rossoneri! 1-0!

57' E' sempre Pulisic il più attivo che ora punta la porta centralmente ma non trova Giroud con una palla morbida

55' Ancora Pulisic sulla destra, pescato da Adli. Ancora angolo per il Milan

52' Bella iniziativa per Pulisic che scodella in mezzo ma Provedel smanaccia in angolo

51' Finalmente Massa estrae il primo giallo: a finire sul taccuino è Marusic che con un brutto calcione ferma la ripartenza veloce di Theo Hernandez sulla fascia

48' Il Milan rientra in campo premendo molto, specialmente sulla destra

46' Si riparte a San Siro! Invariati i 22 che hanno terminato il primo tempo. Il Milan ha già fatto un cambio alla mezz'ora, forzato: fuori Loftus, dentro Musah

FINE PRIMO TEMPO - Termina il primo tempo a San Siro. Una partita povera di occasioni per il Milan, ma dai grandi toni agonistici, si è accesa nell'ultimo quarto d'ora con due sgasate di Leao e una super occasione doppia per Giroud e Reijnders: il francese sbatte contro un Provedel miracoloso e sulla ribattuta l'olandese centra il palo. Un finale di frazione che fa ben sperare per la ripresa. Da segnalare poco prima della mezz'ora l'uscita di Loftus-Cheek: si teme un infortunio muscolare.

45' Due minuti di recupero

45' INCREDIBILE COSA SI MANGIA IL MILAN! Bel cross dalla destra di Musah per Giroud che si gira in mezzo all'area ma trova la risposta miracolosa di Provedel. Sulla ribattuta piomba Reijnders che con poco angolo e di spalle prova il colpo di tacco ma prende l'esterno del palo. Che occasione!

42' Lazio pericolosa in contropiede: Zaccagni ci prova da fuori, Tomori si oppone con la faccia

40' Il Milan prova a scrollarsi la polvere: Pulisic sulla destra recupera un bel pallone ma il suo cross è allontanato dalla difesa biancoceleste. Giroud era in agguato

38' SI STA ACCENDENDO LEAO! Azione ubriacante sulla sinistra del portofhese che semina in un colpo solo Anderson e Marusic: il suo cross è spazzato in angolo

35' Castellanos ci prova da fuori: centrale. Proteste del Milan per un'evidente gomitata di Zaccagni ai danni di Calabria

33' PRIMA GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Leao spinge sulla sinistra e prova la botta sul primo palo appena entrato in area dalla sinistra: Provedel si rifugia in angolo

32' Brutto episodio sugli spalti di San Siro, non colto dalle telecamere televisive. I tifosi ospiti della Lazio hanno lanciato un fumogeno nel settore sottostante, pieno di tifosi rossoneri. Per fortuna, il fuoco è stato spento subito e non dovrebbe aver recato danni.

28' Problema muscolare per Loftus-Cheek. Primo cambio, forzato, per il Milan: al posto dell'inglese entra Musah. Il numero 8 si dirige direttamente negli spogliatoi

26' L'arbitro sorvola su un contatto tra Hysaj e Pulisic e la Lazio riparte in contropiede: il tiro del solito Anderson finisce in curva

23' Partita molto spezzetata dai falli ora. Il Milan non riesce a trovare spazi in costruzione. Toni agonistici comunque elevati

20' Prova a rispondere il Milan in contropiede con Leao che, però, incespica nel momento del dribbling

20' Buon momento per la Lazio ora: Castellanos pescato sulla corsa verso l'area ma viene murato da Tomori sul più bello

16' Zaccagni ci prova da fuori: nessun problema per Maignan

13' Che brivido per il Milan! Kjaer e Tomori non comunicano e Felipe Anderson se ne va in contropiede: il suo sinistro da posizione defilata sbatte sull'esterno della rete

10' Ottimo pressing del Milan che manda in tilt Rovella che concede il primo corner ai rossoneri

9' Kjaer tenta la sventagliata panoramica per l'inserimento di Reijnders: chiude Casale

8' Ancora Lazio propositiva: Anderson e Castellanos combinano sulla sinistra ma l'imbucata è controllata da Maignan con tempismo

7' Primo angolo per la Lazio: Reijnders allontana con la testa

5' Buona partenza del Milan: che pressa la Lazio fino alla propria area di rigore

4' Già tanti palloni giocati da Maignan sia con i pieid che con le mani: subito tornato al centro il portiere francese dopo l'infortunio

2' Subito Adli molto aggressivo: intervento su Luis Alberto punito con il fallo ma senza il cartellino

1' Si comincia!

- L'arbitro della sfida sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia. A coadiuvarlo gli asssistenti Vecchi e Perrotti. Al Var la coppia Mazzoleni-Abbattista. Il quarto uomo sarà invece Ghersini.

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (C), Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (C); Zaccagni, Castellanos, Anderson. A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto a San Siro dove tra pochissimi minuti scenderanno in campo Milan e Lazio per sfidarsi nella settima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria nel turno infrasettimanale e saranno attese nel corson della prossima settimana dalla seconda giornata di Champions League. Restate con noi per seguire, azione dopo azione, la sfida tra rossoneri e biancocelesti con il nostro live testuale!