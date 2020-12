LIVE MN - Milan-Lazio (3-2): vittoria da grande squadra al termine di un 2020 strepitoso

Non ci sono parole per questo Milan. Senza Ibrahimovic, Kessie, Bennacer, Kjaer e Gabbia i rossoneri ottengono una vittoria strepitosa all'ultimo respiro contro una grande Lazio. Un 2020 incredibile dei ragazzi, chiuso nel miglior modo possibile. Theo Hernandez è un giocatore mostruoso.

93' FINISCE IL MATCH. MILAN BATTE LAZIO 3-2.

92' ANCORA DA ANGOLO, THEO HERNANDEZ SVETTA E SEGNA DI TESTA! 3 A 2.

92' GGGOOOOLLLLL GGGGGOOLLLLLLLL GGGGOOLLLLLLLL DEL MILAN THEOOOOOO THEOOOOOOOOOO THEEEEEEEOOOOOOO GOOOOLLLLLLLLLLLLLLL GOOOLLLLLLLL GOOOLLLLLLL THEOOOOOOO THEOOOOOOOOOO THEOOOOOOOOOOOOOOO

90' Attacca il Milan con Calabria, il suo cross di sinistro però è di facile lettura per Reina.

89' Saranno tre i minuti di recupero

89' Punizione Milan: Hakan mette in mezzo, Reina respinge di pugno. Tonali ci prova al volo dal limite ma la sua conclusione è sbilenca.

88' Cambio per la Lazio: fuori Luiz Felipe, dentro Hoedt.

87' Ammonito Muriqi.

86' OCCASIONI SPRECATE, Milan ad un passo dal 3-2. Theo strepitoso come al solito sulla sinistra, mette in mezzo per Rebic che calcia a botta sicura ma Reina è miracoloso. Sul prosieguo dell'azione Hakan mette Rebic a tu per tu col portiere, il croato spara a lato.

84' Fallo di Luis Alberto su Castillejo a palla lontana, l'arbitro Di Bello grazia il laziale, già ammonito.

83' Azione insistita sulla destra con Calabria che serve Calhanoglu in area, l'assistente però segnala un fuorigioco che non c'è.

82' Bello scambio fra Krunic e Hauge, il norvegese fa tunnel ad un avversario e serve Calhanoglu centralmente. Hakan tenta l'uno due con Castillejo ma la giocata non riesce.

80' Intervento fondamentale di Romagnoli che tenta il tutto per tutto e ferma Muriqi praticamente lanciato a rete.

80' Ammonito Akpa Akpro per un fallo su Krunic.

79' Ora è Rebic a fare la prima punta, Hauge va a posizionarsi a sinistra.

78' Cambio per il Milan: esce Leao, entra Hauge. Partita deludente del portoghese.

78' Ammonito Theo, era diffidato: salterà la sfida col Benevento.

77' La Lazio insiste, Calhanoglu allontana. Grande partita del turco nelle due fasi, sicuramente il migliore del Milan.

75' Batte Hakan, allontana Luiz Felipe. Il Milan prova a rimanere in avanti.

74' Calcio di punizione per il Milan da posizione defilata ma interessante. Batte Calhanoglu.

73' Cambio per la Lazio: escono Immobile e Milinkovic Savic, dentro Akpa Akpro e Pereira.

73' Para Donnarumma dopo una deviazione, intervento di istinto del portiere rossonero.

72' Immobile ci prova ancora da fuori, il suo tiro è deviato in corner.

68' Luis Alberto scappa per vie centrali, arriva al limite e tira: conclusione centrale, blocca Donnarumma.

67' Situazione simile a quella vista nella fase finale del primo tempo con i rossoneri che non riescono mai a ripartire e rimangono schiacciati nella propria metà campo.

65' Spinge tanto la Lazio, il Milan sembra essere in difficoltà.

64' Cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Castillejo.

63' Con personalità Calabria salta Luis Alberto e subisce fallo. Ammonito lo spagnolo della Lazio per l'intervento in ritardo.

60' Lazio galvanizzata dal pareggio, la squadra di Simone Inzaghi continua ad attaccare.

59' Gol della Lazio. A segno Ciro Immobile con un tiro al volo di sinistro dopo un lancio di Savic. Donnarumma tocca ma non basta, dormita di Kalulu che perde totalmente il centravanti dei biancocelesti.

57' Altra occasione sprecata. Solito recupero alto del Milan, Calhanoglu porta palla e serve Saelemaekers: il belga controlla male in area di rigore e perde palla.

56' Contropiede sprecato dal Milan, con Leao che da ottima posizione colpisce in pieno Theo Hernandez.

55' Kalulu impreciso in copertura, arriva Tonali a respingere il cross pericoloso di Marusic.

53' Ci prova Immobile dalla distanza, blocca Donnarumma.

52' Giocata notevole di Saelemaekers che salta due volte Radu, al momento del passaggio però è impreciso.

51' Il Milan si fa vedere in avanti, Calhanoglu prova a sfondare sulla sinistra e ottiene un corner. Sempre il turco alla battuta, nulla di fatto.

50' Muriqi svirgola da ottima posizione dopo un'ottima rete di passaggi, pericolo per il Milan.

49' Immobile sfida Kalulu in velocità e mette in mezzo da sinistra, allontana Romagnoli. La Lazio spinge ancora alla ricerca del pareggio.

47' Occasione Milan! Hakan batte corto il corner, Theo gliela rende e Calhanoglu lascia partire un tiro cross fortissimo: Romagnoli sfiora da due passi.

46' Scambio fra Rebic e Theo, il terzino arriva sul fondo e crossa: la difesa biancoceleste devia in angolo.

45' Fischia Di Bello, inizia la ripresa. Primo pallone per il Milan.

- Cambio per la Lazio: fuori Escalante e dentro Cataldi.

Partita dai due volti in questa prima frazione di gioco. Le due squadre si sono divise i primi 45 minuti di gioco equamente: i primi 25 sono stati del Milan, passato meritatamente in vantaggio di due gol con Rebic e Calhanoglu, gli ultimi 20 della Lazio. La partita è stata però riaperta da una decisione davvero discutibile del signor Di Bello che ha assegnato un calcio di rigore per un "contatto" fra Kalulu e Correa. Gigio aveva fatto il solito immenso miracolo sul penalty di Immobile, poi però nulla ha potuto sul colpo di testa di Luis Alberto arrivato dopo la respinta del palo. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo attaccando ma la retroguardia rossonera ha retto.

49' Fine primo tempo.

44' Contropiede sprecato dal Milan. Calhanoglu serve Rebic sulla corsa, il croato mette in mezzo per Saelemaekers che viene chiuso e perde palla da ottima posizione.

44' Dopo Simone Inzaghi ammonito anche Stefano Pioli per proteste.

43' Ci saranno quattro minuti di recupero.

42' Luis Alberto prova il gol olimpico, Donnarumma attento e respinge di pugno.

41' Ammonito Krunic per un intervento in scivolata su Escalante.

40' Controllo orientato di Saelemaekers verso la porta avversaria ma arrivato al momento decisivo del passaggio sbaglia.

39' Il Milan prova a costruire ma Leao perde ancora una volta il pallone.

38' Theo Hernandez strepitoso. Recupera palla in difesa, ne salta due e fa ammonire Escalante che può fermarlo solo con un fallo. Respira il Milan.

37' I giocatori della Lazio attaccano occupando molto bene il campo, Milan chiuso nella propria metà.

34' Lazzari scappa sulla destra e serve Savic, Theo anticipa tutti e chiude in scivolata. Il Milan però non riesce a ripartire.

33' Spinge la Lazio alla ricerca del pareggio, si chiude il Milan.

31' Cambio per la Lazio: esce Correa, entra Muriqi.

28' Partita riaperta da una decisione onestamente incomprensibile dell'arbitro. Ora il Milan deve davvero fare attenzione.

27' Gol della Lazio. Miracolo di Donnarumma sul rigore di Immobile calciato benissimo, Luis Alberto insacca di testa dopo la respinta del palo. 2-1.

26' Incredibile Di Bello, concesso calcio di rigore alla Lazio per un fallo che non esiste.

24' Grande azione di Correa che salta Tonali, entra in area e tira: Donnarumma devia in angolo.

22' Donnarumma ce la fa, riprende il gioco.

21' Problemi per Donnarumma, il portiere rossonero ha accusato un problema all'anca.

20' La Lazio ovviamente non ci sta, spingono i biancocelesti.

18' Avvio strepitoso dei rossoneri, sedicesima gara consecutiva di Serie A con almeno due gol messi a segno.

16' GGGOOOLLL GGGOOLLLLLL GGOOOOOLLL DEL MILAN! HAKAN CALHANOGLU GLACIALE DAL DISCHETTO. 2-0 MILAN.

14' Rigore per il Milan! Contropiede fulmineo con Saelemaekers che serve benissimo Rebic. Il croato a tu per tu serve Leao ma sbaglia, riottiene il pallone dopo un rimpallo e viene abbattuto da Patric. Per Di Bello è rigore.

11' Subito la risposta della Lazio. Marusic lanciato a rete viene contrastato da Calabria e il suo tiro termina al lato.

10' Milan ancora pericoloso! Kalulu in anticipo su tutti e serve Leao in profondità, il tiro del portoghese però non sorprende Reina.

9' GGGOOOOLLLLL GGGGOOLLLLLLLL GGGOOOOLLLLL DEL MILAN!!! ANTE REBIC SI SBLOCCA E LA SBLOCCA! Corner di Calhanoglu perfetto, Rebic stacca di testa e fa gol! 1-0 Milan!!

8' Theo serve Rebic sulla corsa, il cross del croato è deviato in angolo.

7' Radu ci prova dalla distanza, conclusione sbilenca.

5' Occasione Milan! Kalulu monumentale, intercetta e riparte bruciando gli avversari. Serve Rebic che a sua volta mette in mezzo per Calhanoglu: il tiro di Hakan però termina alto.

2' Batte Calhanoglu da lontano, allontana la retroguardia laziale.

1' Scambi brevi e precisi dei rossoneri sulla trequarti, Luiz Felipe commette fallo su Saelemaekers.

1' Luiz Felipe ferma Leao con una spallata sul petto, il portoghese rimane dolorante per terra.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Di Bello: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Divisa rossonera per il Milan, maglia verde da trasferta per la Lazio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Sta per iniziare Milan-Lazio, ultima partita di un 2020 calcistico a dir poco entusiasmante per i rossoneri. Pioli ha chiesto ai suoi ragazzi un ultimo sforzo nonostante le tante assenza, out Ibra, Kessie, Bennacer, Kjaer e Gabbia, per concludere al meglio questa prima parte di stagione. La Lazio di Simone Inzaghi è un avversario temibile e arriva da risultati positivi, si preannuncia quindi una partita davvero intensa; partita che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Colombo, Maldini. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp: Alia, Strakosha, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Akpa Akpro, Anderson, Catalani, Pereira, Caicedo, Muriqi. All. Inzaghi