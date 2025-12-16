live mn Milan-Parma (0-0): iniziata ora la partita!

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! Oggi torna in campo la Primavera di mister Giovanni Renna, che alle 14.00 ospiterà il Parma, match valido per la 16^ giornata di Primavera 1. Una gara ostica per i giovani rossoneri, reduci dall'amaro pareggio contro il Bologna. Lo dice la classifica: il Parma, che aveva perso le due partite precedenti, è tornata al successo battendo il Monza ed è così salita a 27 punti, un rendimento assolutamente scintillante per una neopromossa sia pure in un torneo nel quale per il momento la media delle prime della classe non è ancora straordinaria.

Il Milan ad ogni modo ha ben altri problemi: pareggiando anche contro il Bologna ha mancato il ritorno alla vittoria che a questo punto dista 52 giorni, la zona playoff è lontana cinque lunghezze che non sono troppe, però con tante squadre davanti e soprattutto è lo stesso margine dai playout.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.

A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello.

Allenatore: Giovanni Renna.

PARMA (4-2-3-1) : Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.

A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.

Allenatore: Nicola Corrent.

5' | Avvio di gara frizzante, dove i rossoneri fanno la partita rendendosi spesso pericolosi con Scotti, il più vivace finora.

1' | Inizia la partita