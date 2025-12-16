LIVE MN - Milan-Parma (0-0): iniziata ora la partita!

Milan-Parma (0-0): iniziata ora la partita!
Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! Oggi torna in campo la Primavera di mister Giovanni Renna, che alle 14.00 ospiterà il Parma, match valido per la 16^ giornata di Primavera 1. Una gara ostica per i giovani rossoneri, reduci dall'amaro pareggio contro il Bologna. Lo dice la classifica: il Parma, che aveva perso le due partite precedenti, è tornata al successo battendo il Monza ed è così salita a 27 punti, un rendimento assolutamente scintillante per una neopromossa sia pure in un torneo nel quale per il momento la media delle prime della classe non è ancora straordinaria.
Il Milan ad ogni modo ha ben altri problemi: pareggiando anche contro il Bologna ha mancato il ritorno alla vittoria che a questo punto dista 52 giorni, la zona playoff è lontana cinque lunghezze che non sono troppe, però con tante squadre davanti e soprattutto è lo stesso margine dai playout.
Resta con noi per la live testuale della partita!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.
A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello.
Allenatore: Giovanni Renna.
PARMA (4-2-3-1) : Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.
A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.
Allenatore: Nicola Corrent.
-------------------
5' | Avvio di gara frizzante, dove i rossoneri fanno la partita rendendosi spesso pericolosi con Scotti, il più vivace finora.
1' | Inizia la partita
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan