live mn Milan-Roma (1-0): salvataggio clamoroso di Hermoso sulla linea

72' | Modric prezioso in fase difensiva. È infatti suo l'intercetto su un cross dalla destra di Celik.

68' | SALVATAGGIO SULLA LINEA DI HERMOSO! Milan ancora una volta ad un passo dal raddoppio. Hermoso miracoloso su Leao.

62' | Tentativo centrale di Pellegrini, che non è riuscito a dare forza e precisione alla sua conclusione.

61' | Ricci ha rischiato l'autogol. Attento Maignan ad evitarlo.

58' | Milan ancora una volta pericoloso su schemi da palla inattiva. Bravo Pellegrini a contrastrare Leao impedendogli di calciare.

55' | Cristante ha provato una deviazione dagli sviluppi di calcio d'angolo non trovando però di poco la porta difesa da Maignan.

52' | Altra occasione per il Milan, con Ricci che ha lasciato partire una conclusione (centrale) dal limite dell'area.

51' | Doppio cambio nella Roma: fuori Soulé e El Aynaoui, dentro Bailey e Pellegrini.

50' | PALO DI NKUNKU! Il francese, colpito dal traversone di Modric, ha a sua volta colpito il palo (di stomaco) perché preso alla sprovvista.

49' | Svilar miracoloso su Leao. Il Milan continua a creare occasioni a caccia del 2 a 0.

48' | Dopo Fofana anche Leao ha costretto Svilar ad un grande intervento per evitare il raddoppio rossonero.

47' | A UN PASSO DAL 2 A 0 IL MILAN! Svilar dice no a Fofana in uscita bassa.

45' | Subito il Milan pericoloso con una conclusione dal limite di Samuele Ricci, che si è coordinato benissimo.

45' | Si riparte a San Siro con gli stessi 22 del primo tempo.

------

Dopo 40 minuti abbondanti di solo Roma il Milan ha avuto la bravura e la capacità di trasformare in gol l'unica occasione avuta fino a quel momento. Dalla rete di Pavlovic in poi la formazione di Gasperini si è un po' sfaldata, con il Diavolo che è addirittura andato ad un passo dal raddoppio con Fofana. Proprio come la prima frazione di gioco, anche nella seconda ci sarà da soffrire per gli uomini di Massimiliano Allegri, che dovranno essere bravi nel gestire in maniera più pulita la palla.

------

45' + 1' | Fine primo tempo a San Siro. Decide fino a questo momento il gol di Pavlovic aal 39esimo.

45' | È stato assegnato un minuto di recupero.

45' | OCCASIONE MILAN! Fofana ad un passo da raddoppio. La conclusione del francese sfiora però il palo della porta di Svilar.

44' | D'un tratto il Milan si è svegliato. Tentativo di Nkunku da poco dentro l'area di rigore. Bravo Svilar a bloccare la conclusione del francese in due tempi.

39' | GOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAAN! In maniera completamente inaspettata il Milan passa in vantaggio grazie alla rete di Pavlovic. Gran parte del merito, però, è di Leao, che ha trovato a rimorchio il serbo dopo aver bruciato con una velocità delle sue N'Dicka.

37' | Tentativo di Gabbia su calcio d'angolo. Il 46 rossonero ha però colpito la palla in condizioni piuttosto precarie.

34' | Cartellino giallo per El Aynauoi per una trattenuta vistosa su Saelemaekers.

34' | Provvidenziale la chiusura di Modric, che di testa ha allontanato un traversone pericoloso arrivato dalla destra da Soulé.

31' | Contropiede della Roma che si è chiuso con la conclusione di Dybala finita alta sopra la traversa.

28' | Bello schema della Roma su calcio piazzato che però non è stato ben eseguito da Soulé.

28' | Punizione per la Roma da una posizione invitante per il mancino di Dybala.

26' | In un momento non semplicissimo Leao ha provato a prendersi sulle spalle il Milan con un'azione delle sue. Bravo Mancini a seguirlo fino in fondo.

25' | Dopo l'ennesimo errore in uscita di Bartesaghi la Roma è arrivata ancora una volta a concludere in porta con El Ayanoui, anche se in maniera piuttosto precaria.

19' | Partita a senso unico fino a questo momento. Solo la Roma in campo.

17' | Altra occasione clamorosa per la Roma, questa volta con Dybala, che di esterno ha provato a sfruttare nel migliore dei modi il buco di De Winter.

15' | I due tempi Maignan blocca l'ennesima iniziativa offensiva della Roma, arrivata questa volta a concludere con Wesley.

11' | Grande chiusura di N'Dicka che ha intercettato un bel passaggio di Fofana indirizzato verso Leao.

10' | Roma ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di N'Dicka da dentro l'area di rigore. Milan praticamente mai sceso in campo.

6' | Ancora Roma, questa volta con El Ayanoui, che ha lasciato partire una conclusione telefonata dal limite dell'area che Maignan ha bloccato in due tempi.

5' | Palla geniale di Soulé per Dybala, che entrato in area di rigore è stato contrastato da un buon De Winter che ha evitato guai peggiori.

4' | De Winter prova ad innescare in profondità Fofana. Bravo Hermoso in chiusura sul francese.

3' | Meglio la Roma in questo avvio di partita.

1' | Subito Roma pericolosa con una conclusione dal limite dell'area di Cristante. Tutto è cominciato con l'errore di Maignan in fase di costruzione.

1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Roma.

Prima del fischio d'inizio le due squadre osserveranno un minuti di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri fra le altre cose, scomparso oggi all'età di 84 anni.

------

Amici ed amiche di MilanNews benvenuti a tutti a San Siro, dove fra poco meno di un quarto d'ora il Milan scenderà in campo contro la Roma di Gian Piero Gasperini per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Partita importante, difficile, contro un avversario in fiducia ma che la formazione di Massimiliano Allegri deve provare a vincere per ritrovare i 3 punti dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta. A fronte di questo, e del valore assoluto degli avversari, si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ROMA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.