Gimenez e Dovbyk pronti a scambiarsi le maglie a gennaio per ritrovare i gol

Il Milan-Roma di stasera ha quel retrogusto forte di calciomercato che non può essere ignorato. Nel corso degli anni queste due società hanno chiuso diverse operazioni, l'ultima lo scambio di prestiti Saelemaekers-Abraham. sfidandosi invece per altre (Manu Koné). A gennaio l'asse che lega la città lombarda alla capitale potrebbe nuovamente infuocarsi, visto che stamattina La Repubblica parla de "Il gioco dei 9".

Sia Milan che Roma hanno attaccanti in difficoltà, e proprio come successo in estate anche nel prossimo calciomercato invernale le parti potrebbero sedersi al tavolo per parlare di un possibile scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Per un motivo e per un altro, alla fine, negli scorsi mesi la trattativa era saltata perché la società giallorossa avrebbe voluto inserire una possibilità di riscattare il messicano, ma ora che i club sono tornati a parlarsi qualcosa potrebbe sbloccarsi.

L'alternativa a Dovbyk

A questo punto Artem Dovbyk è la prima scelta del Milan per gennaio, anche se la dirigenza rossonera starebbe seguendo anche altri profili per il ruolo di prima punta, Si parla infatti di Joaquin Panichelli dello Strasburgo, così come Jonathan Burkardt dell'Eintracht e Kader Meité del Rennes, classe 2007 franco-ivoriano che in questo avvio di stagione ha messo a segno un gol e un assist in 9 partite con i rossoneri della Bretagna.