LIVE MN - Milan-Salernitana (2-0): fine partita. Kessie e Saelemaekers in goal: netta vittoria dei rossoneri

Il Milan vince 2-0 contro la Salernitana e si riporta, momentaneamete, al primo posto in classifica: decisive le reti di Kessie al quinto minuto e di Saelemaekers al 18esimo. I rossoneri si sono dimostrati nettamente superiori alla squadra di Colantuono, incapace di creare alcun pericolo serio dalle parti di Maignan e, evidentemente, baciata dai troppi errori sotto porta di Diaz e compagni nel non subire un passivo più ampio.

Da sottolineare, in positivo, gli ottimi approccio e atteggiamento del Milan; contro il Sassuolo, una settimana fa, erano venuti a mancare causando un'inaspettata sconfitta. Oggi, complice anche un avversario non certo entusiasmante, molto è andato per il verso giusto, compresa la gestione delle forze che Pioli ha attuato in vista del Liverpool, facendo riposare diversi giocatori titolari. Benissimo Kessie e Saelemaekers, più che positiva la prestazione del resto della formazione; rivedibile Bakayoko.

Da verificare le condizioni di Pellegri, uscito per un problema muscolare al 15esimo, e di Bennacer, colpito duramente alla caviglia nel finale di gara.

----

FINE PARTITA | MILAN 2-0 SALERNITANA (5' Kessie, 18' Saelemaekers)

93' | Finisce la partita.

90' | Tre miunti di recupero.

86' | Ammonito Djuric per aver sbracciato su Romagnoli.

81' | Staffilata di Tonali dai 25 metri: palla che termina di poco a lato alla destra di Belec.

80' | Triangolazione Diaz-Messias e tiro centrale del brasiliano bloccato da Belec. Subito dopo, Saelemaekers recupera in area servendo il solissimo Diaz che, però, a tu per tu con il portiere avversario, calcia clamorosamente fuori.

78' | Ultimo cambio per il Milan: entra Sandro Tonali al posto di un ottimo Kessie. Cambio anche per Colantuono: esce Ranieri per Jarozynski.

71' | Palla geniale di Bennacer per l'inserimento in verticale di Diaz, ma è ancora perfetto Belec in uscita! Milan ad un passo dal terzo goal.

70' | Grande assist di Diaz per Messias che calcia di prima a giro: super risposta di Belec!

65' | Ci prova anche Florenzi con un bel destro dal limite! Palla deviata in corner.

63' | Bella palla di Krunic tagliata in area per l'inserimento di Diaz che, però, non ci arriva di un soffio.

60' | Quarto cambio per Pioli: riposo per Theo Hernandez con al suo posto Ballo-Touré. Tre cambi per Colantuono: entrano Bonazzoli, Djuric e Kechrida per Simy, Ribery e Zortea.

50' | Grande giocata di Messias col tacco per Florenzi che crossa tagliato in area per l'accorrente Kessie che, però, non trova il pallone. Sarà corner.

46' | Gira la palla la Salernitana per la prima azione del secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN 2-0 SALERNITANA (5' Kessie, 18' Saelemaekers)

Due cambi all'intervallo per Pioli: entrano Bennacer e Messias per Bakayoko, già ammonito, e Leao; Saelemaekers, dunque, si posizione a sinistra con l'ex Crotone a destra e Diaz al centro. Nella Salernitana esce Di Tacchio ed entra Kastanos.

----

FINE PRIMO TEMPO | MILAN 2-0 SALERNITANA (5' Kessie, 18' Saelemaekers)

Bellissimo primo tempo del Milan a San Siro: i rossoneri stanno dominando e gestendo il match a proprio piacimento. Il 2-0, firmato da Kessie al quinto e da Saelemaekers al 18esimo, sta anche stretto alla squadra di Pioli che, però, non deve commettere l'errore di giocare superficialmente: è questa la mentalità del suo allenatore ed è questo lo spirito che vuole e deve avere un Milan vincente.

45' | Un minuto di recupero.

45' | Grandissimo lancio di Maignan per Krunic che spizza per Leao: cross e respinta di Gyomber sui piedi di Kessie, che calcia di poco a lato!

42' | Percussione centrale di Kessie e assist per Krunic che, dopo aver fintato il tiro, calcia di destro trovando la grande parata di Belec. Sarè corner.

39' | Grande percussione di Florenzi sulla destra e passaggio in mezzo all'area per Diaz che, col tacco, serve Leao: salva tutto Gyomber!

31' | Grande slalom in mezzo a 4 di Leao che poi tenta la conclusione mancina: palla in corner. Sul calcio d'angolo che ne segue, Diaz raccoglie la respinta dei campani e calcia dal limite: palla alta.

29' | Ammonito Di Tacchio nella Salernitana per fallo in mezzo al campo su Krunic.

27' | Ci prova da lontanissimo Theo Hernandez con un mancino potente: palla ampiamente a lato di Belec.

24' | Primo giallo del match: è per Bakayoko, reo di un pestone in ritardo su Simy.

21' | Altra occasione Milan! Diaz serve Leao liberissimo in area, ma il portoghese scivola e non riesce a concludere perfettamente: palla in corner.

18' | GOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAN! Grandissimo goal di Saelemaekers che, defilato a destra in area di rigore, se la sposta sul mancino calciando a giro sul secondo palo e poi esulta con la maglietta di Kjaer. MILAN 2-0 SALERNITANA (5' Kessie, 18' Saelemaekers)

15' | Primo cambio per il Milan: esce per infortunio all'aduttore uno sfortunatissimo Pietro Pellegri. Al suo posto entra Krunic che si posizione nell'inedito ruolo di falso 9.

14' | Pellegri guida il contropiede rossonero servendo Saelemaekers ai 20 metri, ma la conclusione del belga finisce a lato di Belec.

13' | Occasionissima per il Milan con Bakayoko che crossa dal vertice dell'area per il solissimo Brahim, il quale prova a concludere al volo in semi-spaccata trovando solo l'esterno della rete.

11' | Contropiede potenzialmente pericoloso per il Milan dopo un corner ospite, ma Leao lo conclude con un tiro debole dal limite.

5' | GOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAN! Discesa di Leao sulla sinistra e passaggio della morte per l'accorrente Kessie che, di prima col mancino, insacca alle spalle di Belec. MILAN 1-0 SALERNITANA (5' Kessie)

1' | Comincia il match a San Siro! Primo pallone per il Milan che, in maglia nera, attaccheranno da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione.

INIZIO PARTITA | MILAN 0-0 SALERNITANA

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao, Pellegri.

A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Veseli, Schiavone, Di Tacchio, Coulibaly L., Ranieri, Zortea, Gyomber, Simy, Bogdan, Ribery.

A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli, Djuric, Kastanos, Obi, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti da San Siro!

Dopo la netta vittoria sul Genoa di mercoledì, il Milan cercherà di tornare alla vittoria e al conseguente primo posto in solitaria in classifica (in attesa di Napoli e Inter) anche tra le mura amiche del "Meazza"; di fronte ci sarà il fanalino di coda del campionato, la Salernitana di Stefano Colantuono. Calcio d'inizio fissato per le 15:00: segui in diretta il match con il live testuale, aggiornato minuto per minuto, qui su MilanNews.it. Buona partita a tutti!