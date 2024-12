live mn Milan-Sassuolo (6-1): game, set, match. Siamo ai quarti di finale

22.51 - Un bellissimo Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia chiudendo la pratica Sassuolo in 12 minuti, precisamente dal 12' al gol del vantaggio firmato Chukwueze, al 23' con Leao che cala il 4-0. In mezzo le reti di Reijnders e ancora Chukwueze. Secondo tempo che è pura accdemia ma c'è modo di rendere il risultato tennistico, grazie alle reti di Calabria e Abraham. Sassuolo vittima sacrificale, presentatosi a San Siro infarcito di seconde linee e con pochissime motivazioni. Il divario tecnico enorme tra le due squadre ha fatto il resto. Ai quarti di finale affronteremo la vincente di Roma-Sampdoria che si sfideranno i 18 dicembre. Appuntamento ai quarti di finale a febbraio.

90' - Non è necessario aspettare nemmeno un secondo: al 90' spaccato l'arbitro Bonacina fischia la fine: Milan-Sassuolo 6-1, siamo ai quarti di finale.

88' - Il Milan fa girare palla in questi ultimi minuti.

85' - Per Torriani è la seconda partita al Milan, dopo l'esordio contro il Liverpool in Champions League dello scorso 17 settembre.

83' - Torriani plastico su Volpato dalla distanza.

82' - Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Mulattieri e Antiste, dentro Toljan e Kumi.

81' - Terracciano falloso su Antiste, cartellino giallo per il rossonero.

78' - Partita che ha ben poco da raccontare in questa fase.

76' - Milan ancora pericoloso con due traversoni di Chukwueze e Calabria che hanno creato il panico nella difesa sassolese.

73' - Ai quarti di finale i rossoneri troveranno la vincente di Roma-Sampdoria.

70' - Il Milan comunica il dato degli spettatori: sono 31.392 i presenti a San Siro per la sfida contro il Sassuolo.

67' - Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Caligara e Pieragnolo, dentro Thorsvedt e Missori.

66' - Quinto e ultimo cambio per il Milan: fuori Reijnders, dentro Bartesaghi.

63' - Giocata di Okafor che dalla sinistra taglia il campo e serve un bel pallone di Abraham che aspetta l'uscita di Satalino e lo supera di destro.

62' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TAMMY ABRAHAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60' - Antiste si invola sulla fascia destra, va sul fondo e mette in mezzo, trovando Mulattieri che sorprende Torriani sul suo palo.

59' - Gol del Sassuolo.

59' - Erano oltre sei mesi che Davide Calabria non andava in rete. giornata conclusiva del campionato 2023/24, il 25 maggio nel 3-3 contro la Salernitana. Partita che ha sancito l'addio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

58' - INTERVENTO PROVVIDENZIALE DI PAVLOVIC! Il serbo chiude perfettamente un'azione pericolosa del Sassuolo con Mulattieri lanciato a rete.

57' - Rete arrivata dagli sviluppi di corner: Pavlovic riceve dal limite dell'area ed effettua un cross che finisce sul palo. Sul prosieguo dell'azione Calabria è il più lesto di tutti e manda il pallone in rete.

56' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DAVIDE CALABRIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

55' - MUSAH DALLA DISTANZA! Satalino salva in corner.

53' - Torriani incerto sul primo pallone toccato dove ha dovuto districarsi nel pressing dell'attaccante del Sassuolo.

51' - Fallo di Obiang su Musah, manca il giallo al sassolese.

49' - Milan in pieno controllo e nuovamente in attacco. I rossoneri guadagnano un corner, poi sprecato.

46' - Quattro cambi nell'intervallo per il Milan: dentro Torriani, Musah, Okafor e Pulisic. Fuori Sportiello, Fofana, Leao e Loftus-Cheek. Un cambio anche per il Sassuolo: fuori Paz, dentro Miranda.

46' - Si riparte!

21.47 - Uno splendido Milan in questo primo tempo: 4-0 all'intervallo e risultato che vale più di mille parole. Partita chiusa in 23' con l'uragano rossonero che ha iniziato ad abbattersi al 12' stritolando il Sassuolo in 11 minuti. Troppo ampia la differenza di valori in campo ma anche di motivazioni: se Fonseca ha optato per il turnover, pur con giocatori che hanno discreto minutaggio, Grosso ha fatto lo stesso dando il chiaro segnale di voler puntare tutto sul campionato, dove gli emiliani sono primi in classifica. Maestoso Reijnders, autore di una splendida apertura per Chukwueze per il primo gol e un gol dalla distanza che lo porta a eguagliare il suo numero di reti in una singola stagione. Prima doppietta per Chukwueze con la maglia del Milan e si è sbloccato Leao a San Siro, col gol che mancava in casa da sei mesi. Prova nel complesso ottima da parte di tutti, il secondo tempo porterà inevitabilmenta a un rimpasto per dare spazio a chi ha giocato meno.

45' - Per Bonacina non è necessario dare recupero. Fine primo tempo: 4-0 per il Milan, senza appello.

42' - Gol annullato al Sassuolo. Antiste segna su una respinta corta di Sportiello su tiro dalla distanza di Volpato. Ma è fuorigioco.

41' - LOFTUS-CHEEK! L'inglese sugli sviluppi di una punizione colpisce di testa ma manda fuori di poco.

40' - Tijjani Reijnders è il giocatore rossonero che ha segnato più gol in casa in tutte le competizioni nel 2024/25 (5); inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha realizzato più reti casalinghe finora tra campionato e coppe (5 anche per Zaccagni).

39' - Paz stende Leao che lo prende in velocità: ammonito il terzino sassolese. È il primo cartellino giallo della partita.

38' - Abraham riceve spalle alla porta da Reijnders, si gira e prova la conclusione, mandando fuori.

36' - È già la seconda volta che il Milan segna 4 reti in un tempo in questa stagione: era già avvenuto alla quarta giornata di campionato contro il Venezia.

35' - Con l'Atalanta che ci attende venerdì, è presumibile vedere in campo nel secondo tempo giocatori come Camarda, Bartesaghi e Jimenez.

33' - Ritmi che sono inevitabilmente calati. Sassuolo protagonista di un lungo possesso palla terminato con un colpo di testa di Mulattieri finito alto.

32' - L'ultima partita in cui Rafa Leao ha segnato a San Siro risale alla giornata conclusiva del campionato 2023/24, il 25 maggio nel 3-3 contro la Salernitana. Partita che ha sancito l'addio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, nonché quello di altri due pilastri dello scudetto 2021/22 come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Leao nell'occasione segnò la rete del momentaneo 1-0.

27' - Il risultato parla da solo: una sola squadra in campo, divario tecnico troppo ampio e probabilmente motivazioni anche diverse.

24' - Loftus-Cheek sulla trequarti trova un varco per Leao che si inserisce, scarica il destro e supera Satalino. Siamo già sul 4-0.

23' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RAFA LEAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22' - Doppietta per Samu Chukwueze. Azione partita da Pavlovic per Abraham che riceve e serve il nigeriano che con un diagonale di sinistro supera Satalino. Siamo già sul 3-0.

21' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAMU CHUKWUEZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20' - Le reti di Reijnders, considerando tutte le competizioni: 3 in campionato, altrettanti in Champions, uno in Coppa Italia. Di gran lunga megliodella passata stagione, dove Reijnders aveva trovato il gol 4 volte in 50 partite. Il suo record personale di 7 marcature, nella stagione 2022/23 con l'AZ Alkmaar (54 partite giocate), è stato eguagliato. Gli ci sono volute 18 partite.

18' - Settimo gol stagionale di Tijjani Reijnders con una perfetta botta di collo destro che si infila alla destra di Satalino. Azione partita da un Leao in grande spolvero, sponda di Abraham ancora per il portoghese fermato da un difensore avversario, ma c'è l'olandese che riceve e calcia secco superando il portiere.

17 ' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIJJANI REIJNDERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16' - Grosso prova a mischiare le carte, invertendo Volpato e Antiste.

15' - Due reti stagionali per Chukwueze. Aveva già segnato in campionato contro l'Udinese, gol decisivo.

13' - Destro col contagiri di Reijnders che trova involato verso l'area Chukwueze. Il nigeriano si trova a tu per tu con Satalino e col sinistro manda il pallone prima sul palo, poi lo ribadisce in rete.

12' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAMU CHUKWUEZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10' - Sportiello, all'esordio stagionale, rischia in appoggio ma Fofana è straordinario nel controllo palla ed evita che gli attaccanti sassolesi prendano palla. Sul prosieguo dell'azione il Milan arriva alla conclusione con Loftus-Cheek, con palla che finisce fuori.

9' - GOL ANNULLATO AD ABRAHAM. Fuorigioco iniziale di Leao lanciato in profondità e poi bravo nel servire l'inglese che supera Satalino di testa. Tutto vano.

7' - Evidente fallo di Paz su Leao. Punizione per il Milan ma manca un giallo al difensore del Sassuolo.

6' - Gran bella apertura di Fofana per Leao sulla sinistra, ma il portoghese viene fermato da un difensore sassolese.

4' - Sassuolo protagonista di un turnover massiccio. Grosso punta su una squadra attendista, prova a colpire in ripartenza.

2' - LOFUTS-CHEEK! Milan subito pericoloso con l'inglese che prova a finalizzare una bella manovra avviata da Leao e proseguita con Abraham. Respinge Satalino.

21.01 - Si parte!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia fra Milan e Sassuolo. Un trofeo che manca da tanto, troppo tempo per i rossoneri che l'hanno sollevato per l'ultima volta nel 2003. Poi tante delusioni: due sole finali ottenute da allora, entrambe perse contro la Juventus. La squadra di Fabio Grosso è al comando della Serie B e storicamente è sempre stata un'avversaria insidiosa.

Confronto numero 24 fra le due squadre, bilancio fin qui in favore del Milan che ha vinto 12 volte contro le 7 del Sassuolo. 4 i pareggi. Un solo precedente in Coppa Italia, negli ottavi di finale dell'edizione 2014/15, vinta dal Milan allenato all'epoca da Filippo Inzaghi: 2-1 li finale con reti di Pazzini e De Jong, momentaneo pari di Sansone per gli emiliani. Sassuolo che ha dato diversi dispiaceri al Milan, anche a San Siro: l'ultimo un incredibile 2-4 di gennaio 2023. L'ultimo confronto è di aprile, terminato 3-3 al "Mapei Stadium" mentre l'ultima a Milano è del 30 dicembre 2023, 1-0 per i rossoneri con gol di Pulisic. Paulo Fonseca e Fabio Grosso si sono già sfidati due volte, in Serie A nel novembre 2019 in un Roma-Brescia 3-0 e in Ligue 1 dove il Lille del tecnico portoghese espugnava il campo del Lione per 0-2.

Queste le formazioni ufficiali: otto i cambi rispetto all'ultima partita di campionato, con le uniche conferme che sono Fofana, Reijnders e Leao

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. A disp.: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D'Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. All.: Grosso.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

ASSISTENTI: Lo Cicero e Del Giovane.

IV UOMO: Colombo.

VAR: Nasca.

AVAR: Marini.