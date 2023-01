LIVE MN - Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: riecco De Ketelaere, out Leao. Gioca Rebic

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo:

MILAN 4-2-3-1: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Leao, Origi, Kjaer, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx. All. Pioli.

Sassuolo: Consigli, Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Frattesi, Traore, Berardi, Defrel, Laurentie. A disposizione: Pegolo, Russo, Henrique, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D'andrea. All. Dionisi.

11.05 - Con l'affatticamento di Sergino Dest, che dunque non sarà a disposizione per la gara con il Sassuolo, salgono a sei i giocatori indisponibili per mister Pioli: Dest, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Tomori e Bennacer (squalificato).

10.45 - Come documentato dalla nostra redazione grazie all'inviato sul posto, il Milan è arrivato a San Siro per la gara di oggi contro il Sassuolo, match valido per la ventesima giornata del campionato. Fischio d'inizio del match alle ore 12.30.

10.33 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Sergino Dest, a poche ore dalla sfida con il Sassuolo, non sarà a disposizione di Pioli.: affaticamente muscolare per il terzino americano.

10.16 - Il bilancio da allenatori in Serie A tra Stefano Pioli e Alessio Dionisi è in perfetto equilibrio con un successo per parte e un pareggio. Stefano Pioli ha vinto sette delle 16 sfide di Serie A da allenatore contro il Sassuolo: completano il conteggio tre pareggi e sei sconfitte per l'attuale tecnico rossonero.

9.57 - Oltrei ai soliti quattro out per infortunio (Maignan, Tomori, Florenzi e Ibrahimovic), contro il Sassuolo non ci sarà quello che è stato il cervello del Milan in questa prima parte di campionato: Ismael Bennacer. L'algerino, nella gara contro la Lazio, era diffidato ed è stato ammonito, facendo scattare così la squalifica.

9.39 - Rade Krunic aveva già recuperato per la gara contro la Lazio e ha continuato ad allenarsi in gruppo, ma contro il Sassuolo potrebbe ritrovare minutaggio. Un recupero importante per mister Pioli è anche quello di Theo Hernandez, ma l'allenatore rossonero vede un nuovo infortunato: Fikayo Tomori, per una lesione al muscolo rotatore dell'anca destra. Saranno dunque indisponibili per infortunio il centrale inglese, Maignan, Florenzi e Ibrahimovic.

9.24 - "E ora Pioli scommette: De Ketelaere titolare, idea anti-crisi", titola così La Gazzetta dello Sport nella prima pagina odierna. I rossoneri arrivano da cinque partite consecutive senza successo e la squadra è entrato in un tunnel senza uscita. Pioli cerca la soluzione schierando De Ketelaere dal primo minuto dopo quattro mesi.

9.10 - "I cinque mesi di De Ketelaere, c'è un Milan da conquistare", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in vista della gara dei rossoneri contro il Sassuolo alle 12.30. Pioli schiera il belga dal primo minuto dopo quattro mesi, nella speranza possa trascinare la squadra verso l'uscita da questo tunnel.

8.55 - Milan-Sassuolo, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A in programma questa mattina alle 12.30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Sky Sport e in live testuale su MilanNews.it.

Amici a amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di accompagnamento verso il match delle 12.30 tra Milan e Sassuolo, valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri non sono in un buon momento: il successo manca dalla prima gara del 2023 a Salerno, mentre a San Siro dobbiamo tornare a prima del Mondiale, dove un autogol di Milenkovic decise Milan-Fiorentina. Rimanete con noi per non perdevi novità, statistiche e notizie dell'ultima ora!