LIVE MN - Milan-Spezia (1-0): gol di Theo, rossoneri in vantaggio dopo cinque minuti di check al VAR!

34' Errore di Kalulu in fase di impostazione, Krunic salva tutto anticipando Maldini in area di rigore.

32' Corner Spezia, Caldara colpisce di testa e Tatarusanu blocca in due tempi.

29' Holm ferma Brahim Diaz in ripartenza, niente giallo per l'esterno dello Spezia.

26' Il gol è valido!! Milan in vantaggio con Theo Hernandez.

25' Quattro minuti di check al Var.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! Passaggio visionariod di Bennacer per Theo, stop di petto e mancino a battere Dragowski. Milan in vantaggio!

19' Sullo sviluppo dell'angolo, Tomori ci prova di testa ma il portiere dello Spezia blocca senza problemi.

18' Ancora Messias. Dopo una sponda di Origi, il brasiliano calcia dalla distanza; Dragowski devia in corner.

17' L'azione continua con Leao, cross in mezzo per Brahim che colpisce di testa ma Dragowski si supera e salva i suoi.

16' TRAVERSA DI KRUNIC! Conclusione di Messias ribattuta, ne approfitta Rade che calcia di controbalzo e colpisce in pieno il legno!

14' OCCASIONE MILAN! Strapotere fisico di Leao sulla corsia mancina, cross in mezzo per Tomori, che era salito per l'occasione, ma il destro del centrale inglese viene parato da Dragowski.

12' Ancora Spezia. Sullo sviluppo da corner, Caldara devia a sorpresa, Tatarusanu non rischia di bloccare il pallone e spedisce in corner.

9' Punizione Spezia, Kiwior calcia ma Tatarusanu è attento e blocca.

8' Corner Milan. Traversone di Krunic, Gabbia salta di testa ma travolge Dragowski. Fallo in favore degli ospiti.

6' Bennacer innesca Brahim Diaz tra le linee, lo spagnolo si gira e calcia; destro alle stelle.

1' Subito Milan! Cross di Leao dalla sinistra, Origi prova la girata ma la conclusione termina fuori.

1' Si parte! Inizia il match a San Siro!

Amici e amiche di Milannews.it, bentornati a San Siro, dove questa sera andrà in scena Milan-Spezia, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Occasione importante per i rossoneri per allungare sulle inseguitrici e accorciare su chi sta davanti visto il turno pieno di scontri diretti. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.